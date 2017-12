ROZSTŘEL 2017: Vražedný islám, lživá Bohéma a „podvod“ 17. listopadu 1989

Jedním z nejpropíranějších témat v Rozsřelu byla migrační krize, které čelí státy Evropské unie. Zřejmě nejsilnější výrok pronesl Pavel Hoffmann, který přišel o prarodiče v Osvětimi, otce mu nacisté zastřelili a matka zemřela v Terezíně. V našem pořadu doslova prohlásil, že „islám je vražednou ideologií“:

VIDEO: Přeživší holokaustu Hoffmann v Rozstřelu: Islám je vražedná ideologie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ostře se vůči islámu vyhranil i Mnislav Zelený Atapana. Známý etnograf celý život působí jako kulturní antropolog na volné noze a díky svým pobytům mezi amazonskými indiány se stal nejen uznávaným odborníkem na život a kulturu domorodých etnik Amazonie, ale především jejich přítelem. V Rozstřelu bez obalu řekl, že islám zničí evropskou civilizaci stejně jako kolonizátoři indiány:



VIDEO: Islám nás převálcuje jako kolonizátoři indiány, říká etnograf Zelený Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O migraci v Rozstřelu před sněmovními volbami hovořil i hudebník a lídr SPO František Ringo Čech. Podle něj je nenávratná. Nezastává tak názor, že by ekonomičtí uprchlíci mohli být posláni zpět do své země. „Podle mě dojde k občanské válce,“ uvedl v Rozstřelu. Vnímá uprchlíky jako lidi, kteří uvidí náš „přepych“ a budou to vše chtít taky:

VIDEO: Mám pocit, že dojde k občanské válce, prohlásil v Rozstřelu Ringo Čech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozstřel oslovuje své hosty i přes Skype. Ve chvíli, kdy se stala tenisovou jedničkou ve čtyřhře, jsme kontaktovali Lucii Šafářovou, která zavzpomínala na své tenisové začátky:

VIDEO: Táta na mě byl pes, ale dnes mu za to děkuji, říká světová jednička Šafářová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jedním z nejsledovanějších Rozstřelů byl ten, ve kterém naši hosté hodnotili kontroverzní seriál České televize Bohéma. Herečka Jana Štěpánková označila zobrazení svého otce Zdeňka Štěpánka v seriálu za dehonestaci a lež. „Lišilo se to ve všem,“ řekla. V krajním případě nevyloučila, že by mohlo dojít i na žalobu:

VIDEO: Jana Štěpánková: Bohéma lže. Nevylučuje žalobu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeden z Rozstřelů jsme věnovali 17. listopadu 1989. Svátek tradičně provází studentské akce v ulicích Prahy. Jejich spoluorganizátor Martin Pikous v Rozstřelu diskutoval o odkazu revoluce s členem komunistické strany Petrem Cvalínem. Podle něj byl 17. listopad podvod, po kterém zůstaly jen nenaplněné sliby:



VIDEO: Byl to jen velký podvod, prohlásil o 17. listopadu mladý komunista Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A během Rozstřelu došlo i na trapasy a veselé scénky. Přímý přenos často dokáže vykouzlit nepředvídatelné okamžiky, což dokazuje následující sestřih. Potrápilo nás třeba nestabilní podloží u řeky Berounky, zvládli jsme plachého hosta, usměvavého profesora i nasadit port Petře Kvitové:

VIDEO: Pád meteorologa i lechtivá Kvitová v živém vysílání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Moderátory Rozstřelu jsou šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl, editor iDNES.cz Vladimír Vokál a vedoucí čtvrtečního Magazínu DNES Martin Moravec.