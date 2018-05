Pro rozpuštění Sněmovny by mohli hlasovat ANO, ODS, Piráti a komunisti

A podle informací MF DNES by se na nich mohly strany zastoupené ve Sněmovně dohodnout.



Kladně na tuto otázku ve čtvrtek reagovali zástupci ODS, Pirátů, i komunistů. Spolu s poslanci hnutí ANO by tyto strany daly ve Sněmovně dohromady 140 hlasů, což by stačilo. K rozpuštění dolní komory parlamentu jich je totiž nutných „pouze“ sto dvacet.

S myšlenkou předčasných voleb spolu s eurovolbami v případě krachu vnitrostranického referenda ČSSD přišel sám Babiš.

„Jednou z možností by byly předčasné volby příští rok v květnu spolu s volbami do Evropského parlamentu. Samozřejmě je otázka, jak by se k tomu postavily ostatní strany. Protože ve Sněmovně jsou strany, které se projevují tak, že by možná byly i rády. Například Piráti a ODS,“ řekl šéf ANO v rozhovoru pro MF DNES.

Fiala: Voleb se nebojíme

Představitelé obou zmíněných stran skutečně připustili, že by to pro ně byla „hratelná“ varianta. „ODS se předčasných voleb nebojí. Pokud by k nim ale došlo, byly by výsledkem selhání Andreje Babiše, který není schopen ani sedm měsíců po volbách sestavit většinovou vládu,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Zdaleka nebyly vyčerpány všechny možnosti, klíče k sestavení demokratické vlády drží v rukou hnutí ANO. Občané si nevolí své zástupce kvůli tomu, aby stále dokola probíhaly volby. Nepředbíhejme tedy,“ dodal šéf občanských demokratů.

Jeho místopředseda Martin Kupka onen „klíč“ pojmenoval: „Situaci lze odblokovat třeba tím, že ve vládě nebude trestně stíhaná osoba.“ Jenže v ANO za Babišem skálopevně stojí a možnost, že by jejich kandidátem na premiéra nebyl on, různé orgány hnutí už několikrát odmítly.

Piráti: Může to být řešení

Obdobně jako představitelé ODS hovoří i lídři Pirátů. „Dovedu si to představit,“ řekl o možnosti dohody na předčasných volbách v příštím roce místopředseda Sněmovny a člen republikového výboru Pirátů Vojtěch Pikal. „Pokud Andrej Babiš není schopen ustoupit ze svých požadavků a vyčerpat všechny možnosti, mohlo by to být řešení,“ dodal.

Takřka stejnými slovy odpovídali i místopředsedové Pirátů Mikuláš Penksa a Jakub Michálek. „Pokud krachne jednání s ČSSD, jsme připraveni o tom jednat,“ poznamenal Michálek.

A přidat by se v takovém případě mohli i komunisté, kteří zatím nabízejí hlasy na podporu případné menšinové koalice ANO se sociálními demokraty. Alespoň to tvrdí jejich předseda Vojtěch Filip. „My jsme na předčasné volby připraveni,“ řekl MF DNES šéf komunistů.

„Než se tady dohadovat o věcech a nemít jistotu, že to vůbec má teď tři roky nebo tři a půl roku smysl, tak samozřejmě o tom můžeme jednat. Ale musíme vidět, že lidé to nepřijmou úplně bez obtíží, protože to bude selhání politické scény. A my nechceme selhat, my jednáme a myslím, že velmi konstruktivně. Jsme mezi těmi, kteří chtějí, aby tady byla stabilní vláda. Byť menšinová a bez nás,“ dodal Filip.

Zimola: Méně už bychom snad ani mít nemohli

Proti předčasným volbám je zásadně prezident Miloš Zeman. Prý by je v žádném případě nepřipustil. V minulosti také řekl, že nevěří, že by se našlo 120 poslanců, kteří by zvedli ruku pro rozpuštění Sněmovny, čímž by se ocitl mimo hru. Pokud by však ANO, ODS, Piráti a komunisti dostáli slovům svých lídrů, problém by to být nemusel.

Babiš o předčasných volbách tvrdí, že viděl „nějaké průzkumy a většina lidí by byla pro“. Stále ale věří, že „referendum ČSSD dopadne dobře“.

I tuto variantu proto musí socialisté při hlasování v referendu zvažovat. Byť, jak říká jejich první místopředseda Jiří Zimola, nemají čeho se bát. „Méně, než máme teď, bychom už snad ani mít nemohli.“

