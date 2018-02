Senát v USA schválil růst rozpočtových výdajů, peníze dostane i Pentagon

Dohoda republikánských a demokratických senátorů je výsledkem debat o financování vládních úřadů, které je zákonem zajištěno jen do čtvrteční půlnoci. Návrh na vyšší rozpočtové výdaje musí ještě schválit Sněmovna reprezentantů a podepsat prezident.



Peníze mají otevřít cestu k financování infrastrukturních projektů, k rozšíření boje s drogovou epidemií a k finančnímu krytí likvidace následků živelních pohrom. „Dohoda je výsledkem rozsáhlých jednání mezi vedením Kongresu a Bílým domem. Tvrdě jsme pracovali, abychom nalezli společné stanovisko a soustředili se na službu americkému lidu,“ řekl novinářům šéf senátní republikánské většiny Mitch McConnell.

Podle agentury Reuters bude 131 miliard dolarů uvolněno na civilní rozvojové projekty, z toho 20 miliard na modernizaci americké infrastruktury. Plán realizace infrastrukturních projektů hodlá podle dřívějších zpráv prezident Donald Trump vyhlásit v pondělí.

Část rozpočtových prostředků bude vynaložena na financování programu dětského zdravotního pojištění, který bude mít zajištěny subvence na deset místo dosavadních šesti let. Na pomoc oblastem v Texasu, na Floridě a v Portoriku postiženým přírodními pohromami bude uvolněno kolem 90 miliard dolarů.

Zvýšení výdajů si podle serveru Politico nepochybně vyžádá úpravu stropu státního dluhu, na jehož dosud platný limit státní pokladna narazí během března. Podle televize CNN republikáni a demokraté v Senátu už k dohodě o zvýšení stropu dospěli. Bílý dům oznámil, že dluhový limit bude zvýšen s platností do března příštího roku.

Sněmovna reprezentantů v úterý schválila svou verzi financování vlády, která ale počítá se zajištěním peněz jen do 23. března. Její členové budou teď vzhledem k odlišnému návrhu Senátu muset hlasovat znovu, a to do čtvrteční půlnoci, kdy dosavadní provizorium vyprší. Návrh zákona musí nakonec podepsat Trump.

Dvouleté zajištění finančních toků by výrazně prospělo rozvojovým programům americké vlády, protože od zahájení finančního roku loni v říjnu byly rozpočtové výdaje de facto zmraženy. Hlavním příjemcem nového balíku financí bude americké ministerstvo obrany, jehož šéf Jim Mattis v úterý varoval před podfinancováním zbrojních programů. „Nemůžeme vyhrát zítřejší války včerejšími zbraněmi,“ prohlásil ministr.