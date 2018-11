Poslanci přidali miliony kanceláři prezidenta, na příplatky pro učitele ne

„Budu to navrhovat dál, až do konečného schvalování rozpočtu,“ řekla iDNES.cz exministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD.

Rozpočtový výbor posuzoval navržené pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu na příští rok. Poslanci už v říjnu rozhodli výši schodku 40 miliard korun a o celkové výši příjmů i výdajů, nyní mohou navrhovat jen přesuny v rámci schválených základních parametrů rozpočtu.

Většinu návrhů, s nimiž přišly jednotliví poslanci či výbory Sněmovny, většina rozpočtového výboru nepodpořila. Rozpočete bude dolní komora parlamentu projednávat na prosincové schůzi, která začíná příští týden a na ní mohou jednotliví poslanci přicházet se svými návrhy znovu.

Udělá to tak i exministryně školství Kateřina Valachová. „Ministra Plagu jsem informovala. Podporují to školské odbory i asociace ředitelů škol a odpovídá to dřívějšímu záměru v kariérním řádu,“ sdělila iDNES.cz exministryně v průběhu jednání rozpočtového výboru. Její návrh podpořili opoziční poslanci Pirátů, hnutí STAN a TOP 09, zato vládní partner sociální demokracie - hnutí ANO - ne.