Čtvrtstoletí od rozvodu. Jak konec ČSFR hodnotí Vášáryová, Cílek či Fenič?

1. Je vám líto, že se rozpadlo Československo?

2. Stýská se vám po něčem ze společného státu?

3. Jaké místo v Česku/na Slovensku máte nejraději?

Magda Vášáryová politička, diplomatka a herečka

1. Bylo mi to velice líto, protože jsem se v Československu jako ve své vlasti narodila. Dnes je mi to pořád líto kulturně a společensky, ale musím se přiznat, že politicky jsem ráda, že jsme každý někde jinde.

2. Stýská se mi po slovenských knihách v knihkupectvích na Václaváku a po slovenských časopisech ve stáncích českých měst.

3. Neexistuje v Čechách ruina, zámek nebo park, ve kterém bych nebyla a netrávila své mládí. Jestli mi je něco líto, tak jsou to skvosty architektury, ve kterých mi přišlo trávit čas při filmování.

Přemysl Sobotka náměstek hejtmana Libereckého kraje

1. Vyrůstal jsem v ČSR, potom to byla ČSSR a skončili jsme jako ČSFR. Mohu být nostalgicky a říkat, že rozchodu je škoda, ale ukázalo se, že to bylo rozumné a dnes jsou naše vzájemné vztahy vynikající a zpĕtnĕ hodnoceno to prospělo obĕma národům.

2. Jsme v EU, nejsou žádné problémy s hranicemi, tak není důvod pro stýskání.

3. Od 12 let jsem jezdil do Tater, znám je velmi dobře a rád se tam vracím. Slovenské hory jsou nádherné.

Juraj Jakubisko režisér

1. Na to téma už se říkalo mnoho. Samozřejmě, že je mi to tak trošku líto. Narodil jsem se ve společném státě a to, co se pak stalo, je podobné, jako když se vám rozejdou rodiče. Z jednoho malého státu v Evropě se staly dva ještě menší, přitom teď by nám jednota pomohla. Slováci i Češi jsou samozřejmě dva různé temperamentní národy a mají různé způsoby života, ale musím říct, že za léta společného žití se mnohé kladné i záporné věci přelévaly z jedné na druhou stranu, takže dnes už rozdíly nejsou tak veliké.

2. Určité věci politické a také měnová politika je důvodem ke smutku. Češi mají korunu a Slováci mají euro, kterému příliš nerozumím. Společná měna přitom byla vždycky naše vlastní. Stýská se mi po tom, že za mých časů jsme byli větší kamarádi. Jeden druhému jsme důvěřovali více než manželé. Byly tam obrovské vztahy, které se teď vzdálily. Nová generace Čechů už vůbec nerozumí Slovensku. Byli jsme více svobodní jako děti a nemuseli jsme se příliš starat o nějakou existenci. Všichni moji kamarádi navíc dávali vše do tvorby, aby posunuli film o centimetr dál. Experimentovalo se, ale to se mi zdá, že už dnes není. Stýská se mi po svobodě, která se vzdaluje od člověka.

3. Jsem sice původem Slovák, ale žiju už nejméně 30 let v Česku. Když jsem se stěhoval, bylo to za prací. Byla pro mě důležitá a v Praze bylo tolik štábů a produkcí. Hlavní město miluji a líbí se mi také Písek. V Čechách se mi líbí řada míst, kde točím filmy. Líbil se mi třeba Přerov a jeho náměstí, které se mi hodilo do filmu. Nejhezčí místa jsou pro mě spojená s prací, ani ne se sentimentem. S tím vzpomínám na rodnou vesnici v horách. Na Slovensku je hezká příroda.

Václav Cílek geolog, spisovatel

1. Jedna věc je emoční postoj, že to člověku líto je. Druhá věc je, že během rozpadu se jednalo o něco jako právo národa na sebeurčení. Rozchod je něco jako puberta, kdy dospělé dítě odchází z domova. Na rozpadu bylo pěkné a důležité, že probíhal v dobrou dobu. Kdybychom se rozpadali o deset let později, tak to mohlo být velmi hořké. My jsme se ale rozešli ve šťastné době. Ze zpětného pohledu to načasování bylo dobré a byl to dobrý proces z obou stran.

2. Na Slovensku jsem byl naposledy před týdnem a předtím před dvěma týdny. Jestli se mi po něčem stýská, tak je to třeba Gaderská dolina stejně jako další hluboké doliny, lesy nebo hory. Chybí mi velký rozměr slovenské krajiny, ale na druhou stranu tam můžu jet kdykoliv.

3. Jezdil jsem tam každý rok několikrát a oblíbených míst mám hodně. Pro mě je základní Spiš a nejraději mám Slovenský kras, který tvoří tajemné, záhadné planiny na hranicích s Maďarskem.

Fero Fenič režisér

1. Vadí mi to principiálně, protože dohodu dvou politiků, zvolených do svých úřadů pouhou menšinou obou národů, považuji za vlastizradu. Jen dva měsíce předtím, než se tyto dva politici dohodli, proběhly demokratické parlamentní volby. Žádný z nich, ale ani žádná z dalších zvolených parlamentních stran neměla ve svém programu ani zmínku o rozdělení země. K tak závažnému historickému kroku na obyvatelích státu, vybojovaném Masarykem a statečně udržovaném předchozími generacemi, neměli mandát.

Posílejte fotky Pokud máte fotografie z pobytu na Slovensku před rokem 1993, pošlete nám je, prosím, na e-mail vaclav.ferebauer@idnes.cz a my některé z nich zveřejníme v samostatném článku. Stejná výzva platí i pro naše čtenáře na Slovenska, pokud mají starší snímky z Česka.

2. Dva jsou víc než jeden. Dá se slušně žít i v garsonce, ale 3+1 nabízí více možnosti. Češi a Slováci se navzájem nejen obohacovali, ale i korigovali. Rozdílné naturely a dvojjazyčnost lépe vzdorovaly provinčnosti. Více se korigovala intolerance k odlišnosti. Dnešní český sentiment po minulosti by nahlodával slovenský realistický pohled do budoucnosti. Věřím, že i vše negativní, co se v obou zemích dělo po rozpadu, by se ve společném státu vyvíjelo jinak.

3. Na východním Slovensku u Prešova jsem prožil své dětství. Při každé cestě do Prešova se zastavuji v Levoči a zajíždím do starobylého Bardejova, do kterého dodnes jezdí přes naší vesnici prý nejpomalejší vlak země. V létě mě fascinuje jižanská nálada Košic a jejich přirozená multikulturnost.

Ivan M. Havel vědec

1. Neřekl bych „líto“, ale vidím to jako drobný omyl, protože doufám, že Evropa se brzy sjednotí celá. Takže to byl trochu nelogický úlet.

2. Mám ženu Slovenku a přítelkyni Slovenku, není proč si stýskat.

3. Hora Vihorlat, na jejímž úpatí jsem byl dva roky na vojně.

Dušan Kováč zástupce manažera

1. Z mého hlediska ano. Oba rodiče jsou Slováci, ale já se narodil na území dnešní České republiky a do určitého věku jsem tam vyrůstal. Po rozpadu jsme se přestěhovali na Slovensko. I když jsem etnický Slovák, byl jsem ve své zemi cizincem. Dnes považuju Čechy a Moravu za svůj domov stejně jako Slovensko. Setkávám se tu s narážkami, že Slováci mají odejít zpátky domů. Občas se neubráním, abych nevytáhl občanku, kde mám uvedené místo narození. Říkám, že už doma jsem.

2. To je otázka, na kterou nemůžu přesně odpovědět, protože v 93. roce jsem byl ještě dítě. Určitě jsem ale spolu s rozdělením přišel o kamarády a místo, které jsem považoval za domov.

3. V Čechách už žiju několik posledních let a stihl jsem toho dost navštívit. Stejně musím s nadsázkou říct, že Čechy jsou tak malé, že všechno nemůžete projít za celý život. Skoro v každé vesnici se dá najít něco zajímavého. Jednoznačně mám v srdci Český kras, kdo navštíví, pochopí, dále Prahu, je svůdně magická a mám tu svoji druhou rodinu, kterou jsem našel v podobě přátel, a také České Švýcarsko.

Kristína Pauková PR manažerka

1. Když se rozpadlo Československo, bylo mi 5 let, takže nemám moc vzpomínek na společný stát. Samozřejmě časem člověk zjistil a bylo mu líto, jak se rozhodnutí zrodilo a co pak, hlavně na Slovensku, následovalo. Ovšem dnes v době Evropské unie a Schengenu mám pocit, že se naše státy opět sblížily.

2. Po společném hokejovém týmu.

3. Těžko vybrat jenom jedno. Praha má své kouzlo a je to můj druhý domov, ale pak sednete na vlak a na každém rohu narazíte na historická města s úžasnou atmosférou, nádhernou přírodu a spoustu skvělých lidí.

1. V současné situaci, kdy máme u nás plno Slováků, zvláště mladších, sympatických studujících a vzdělaných pracujících, i jejich hudby, jídla a kultury, mi to už líto být nemusí, protože jsme je vlastně tak úplně neztratili, ale oni stojí na vlastních nohou jako samostatný stát a rozhodují o sobě, což je dobře.

2. Viz výše - kontakt je bez problémů, a Moraváky mají Slováci navíc radši.

3. Nedostanu se tam tak často, jak bych ráda, ale nejlepší vzpomínky mám na lyžování v Tatrách jako dítě a trochu netypicky na Dům kultury Ružinov v Petržalce, kde jsem zažila plno skvělých hudebních akcí s přáteli.

Martin Jedlička motoristický novinář

1. Není, naopak mi to připadá jako rozumné řešení, které pomohlo zabránit velkým rozbrojům mezi námi. Teď máme skvělý přátelský vztah. Také je zajímavé vidět, jak Slováci svobodně uplatňují svůj pohled na svět a v mnoha věcech se vydali jinou cestou než my. V lecčem nás i předběhli.

2. Jsem asi moc mladý, abych si něco konkrétního pamatoval. Vybavuji si jenom slovensky mluvící hlasatelky z televize a ty mi nijak nescházejí.

3. Několik měsíců jsem bydlel v Bratislavě a díky tomu má pro mě obrovské kouzlo. Jinak je na Slovensku plno krásných míst: Tatry, Prešov nebo Bardejov jsou místa, která by měl vidět každý Čech.

Zdeněk Polák investiční analytik

1. Není. Každý národ si nyní může o své přítomnosti i budoucnosti rozhodnout nezávisle, což vztahu Čechů a Slováků prospělo.

2. Společný stát jsem stihl zažít příliš krátce, byl jsem moc malý.

3. Nejraději mám Liptovský region, kraj pod Tatrami s velkým množstvím pozoruhodných míst. Například je tam Vlkolinec zapsaný na seznamu UNESCO.

Rozpad federace zhodnotili v půli prosince i Václav Klaus a Vladimír Mečiar: