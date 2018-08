Slalom rozkopaným Českem. Dopravu brzdí uzavírky i zapomenuté značky

Uzavírky a zúžení na opravovaných ulicích jsou často nesmyslné. Někde dělníci jako by zapomněli značení nebo celou oplocenou ohradu na místě, kde dávno nepracují. Jinde popletené dopravní značky přímo navádějí k přestupku.

Reportéři MF DNES projeli tři města z jednoho konce na druhý – Brno, Liberec a Prahu – a všímali si uzavírek na silnicích. Rozkopané silnice a kolony okolo nich se totiž stávají jedním z největších témat komunálních voleb. Mnoho Pražanů včetně politiků má také pocit, že hlavní město je rozkopané jako nikdy předtím.

Praha, Vršovická třída. Uprostřed ulice, kterou se i za normálních okolností jezdí obtížně mezi zaparkovanými auty a tramvajovými kolejemi, stojí ohrada z vlnitého plechu, veliká asi třikrát šest metrů. Podle připevněné tabule se tam opravuje vodovod, investorem je magistrát. Práce by měly trvat už od roku 2017 do letošního listopadu, takže by měly být v plném proudu.

Jak se asi uvnitř ohrady pracuje? Stačí jen nahlédnout přes plot. A uvnitř? Dávno netknutý asfalt a jeden válející se kanystr a jinak prázdno. Tragikomičtější jsou pak místa jako na pražském Smíchově, kde řidiče posílá objížďka do slepé ulice a obě značky jsou na jednom sloupku.



Zapomenutá cedule

O kus dál varuje řidiče cedule před odbočením do uzavřené Bieblovy ulice, která už je ale několik týdnů hotová a otevřená.



Práce na silnici v Letňanech

Naopak ve čtvrti Letňany v Čakovické ulici nevaruje přijíždějící před uzavřeným kruhovým objezdem nic a řidič se musí kilometr vracet od zahrazené ulice. Za to, aby opravy probíhaly hladce, jsou v Praze zodpovědní především náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek, který je na dovolené, a technická správa komunikací.

Technické správě redakce poslala i fotky některých sporných míst. „V těchto konkrétních případech požádám oblastní správce, aby komunikaci zkontrolovali a sdělili mi, co je důvodem, proč zde oplocení zůstalo,“ slíbila mluvčí technické správy Barbora Lišková.

A potvrzuje, že do pražských ulic se skutečně investuje víc než dřív. Investice do komunikací se letos v srpnu blíží částce 1,4 miliardy korun jen v období do srpna. Loni to byla miliarda za celý rok. Paradoxní je, že situaci veřejně kritizují i někteří členové ANO, politici ze stejné strany, ze které se rekrutuje samotná pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Třeba pražský zastupitel Patrik Nacher (za ANO) si dokonce nechal vytáhnout počet prázdninových oprav a zjistil, že jich je dokonce méně – letos 17, dříve některé roky i 23. „Asi je to horší proto, že se letos opravují významnější ulice, přibylo aut a opravy nejsou zkoordinované,“ uvažuje Nacher.

Dopravní kolaps v centru Prahy kvůli stavebním pracím na Jiráskově mostě (07/2018)

Co znamenají nezkoordinované uzavírky, se dá vysvětlit na následujícím příkladu: i v tak velkém městě, jako je Praha, existuje jen asi pět různých způsobů, kterými se lze dostat ze Smíchova na druhý břeh Vltavy a na jih. Nabízí se jen pár mostů a všech těch pět spojnic bylo rozkopaných.



Dopravní uzavírky v Praze během srpna 2018

„Doháníme velký dluh z minulosti,“ omlouvá letošní stav náměstek primátorky zodpovědný za dopravu Petr Dolínek (ČSSD). „Uzavírky logicky řidiče štvou, ale my komunikace zkrátka opravovat musíme, jinak by Prahu mohl potkat opravdový kolaps,“ dodává.

Dobrá zpráva pro Prahu: Brno je rozkopané víc

Pražany to možná překvapí, ale víc rozkopaných míst na projeté kilometry centrem města má Brno. Na trase ze západního okraje Brna na východní (36 kilometrů) napočítala redaktorka 21 uzavírek, což je dvakrát víc než v Praze, kde jich na třicetikilometrovém úseku bylo deset. Cesta Brnem trvá hodinu a čtvrt a právě ta čtvrthodina navíc je zdržení kvůli uzavírkám.

I v Brně jsou letní opravy velkým tématem, i když možná přece jen o trochu méně vyhroceným. Možná je to tím, že zdejší primátor Petr Vokřál je populárnější než Adriana Krnáčová. „Problém to v Brně určitě je. Přes léto tu doprava zkolabuje. Teď už je to možná ale trošku lepší, než když měl dopravu na starosti náměstek Matěj Hollan ze Žít Brno. Koordinace staveb by určitě pomohla,“ říká David Pokorný z místního spolku „Brno autem“, který kandiduje v letošních volbách.



Symbolem brněnských oprav je ulice Koliště, což je část prstence kolem historického jádra. Zúžení je tam v obou směrech.

Dopravní uzavírky v centru Brna během srpna 2018

„Koliště je páteřní ulice v Brně. Zrovna tohle je stavba, kde by si zastupitelé měli připlatit, aby to bylo provedené rychle a kvalitně, což se neděje,“ míní Pokorný.

Mluvčí brněnského magistrátu Zuzana Šrámková ujišťuje, že rekonstrukce Koliště běží s dvoutýdenním předstihem a bude hotová během podzimu. „Kdybychom ulici zcela uzavřeli, byly by samozřejmě práce rychlejší, ale dopravně by to nebylo únosné,“ vysvětluje Šrámková. Druhé největší město má i speciální internetovou stránku, která o opravách informuje. Jmenuje se stylově kopemezabrno.cz.



Průjezdný Liberec

Ze tří měst dopadl nejlépe Liberec, kde průjezd napříč městem z okrajové čtvrti Vratislavice na východě do Stráže nad Nisou na západě komplikovala v úterý jen jedna velká uzavírka. Ve Vratislavické ulici řídí dopravu semafor a pouští střídavě oba směry. Čeká se tam mimo špičku i večer, natož ráno a odpoledne.

I v Liberci se objevil jeden častý nešvar, a sice neúplné značení. Na kraji města na výpadovce je najednou směrová cedule „Frýdlant“ přeškrtnutá. Ale už není poznat, kde přesně začíná uzavírka před Frýdlantem (vzdáleným asi 25 kilometrů), kam až lze po silnici projet a jestli je tam objížďka.

V Liberci začala obávaná uzavírka 3. července 2018: