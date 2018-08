Škromach: Nevěřím, že ČSSD uspěje. Mou roli na ministerstvu řešit nechci

Na ministerstvu práce a sociálních věcí od 14. srpna pracujete jako poradce pro zaměstnanost. Ve čtvrtek jste se s ministryní Janou Maláčovou sešli, tak už máte jasno, co tam budete dělat?



Víceméně máme vyjasněné pozice a vzhledem k tomu, že je to pouze na částečný úvazek a je to externí poradce, tak jsme v kontaktu na přímo a co je potřeba, tak spolu konzultujeme. Ale víc to mediálně řešit nechci.



Vy jste zmínil, že tam nemáte kanceláře, takže budete pracovat z domova a radit jí telefonicky?

A čas od času budu jezdit do Prahy, tak to běžně u externích poradců funguje.

Jak dlouho se s paní Maláčovou znáte?

Znám ji, respektive jsem jí vnímal ještě v dobách, kdy začínala a potom pracovala v Bruselu pro Senát, ale nijak hluboce ji neznám.

Na MPSV jste měl nastoupit ještě za předchozího ministra Petra Krčála. Mohl byste vysvětlit, jakým způsobem jste tu nabídku dostal?

Nemyslím, že je to podstatné. Nevím, o co vám jde a po čem pátráte... Potkali jsme se a řekli jsme si, že bychom spolu mohli pracovat a tyto věci nechci řešit mediálně. Není k tomu žádný důvod.

Řekl jste, že je to menší úvazek, tak budete stále pracovat na Úřadu práce, nebo jste tam již skončil?

Není to podstatné. Můžete se tam zeptat, ale mám částečné úvazky malé ...

Takže budete pracovat na obou místech zároveň?

Ano, ono to spolu souvisí, zaměstnanost a Úřad práce.



Mohl byste tedy upřesnit, v čem konkrétně budete ministryni radit?

Nechte to na nás.



Tak mi to zkuste přiblížit.

Omlouvám se, ale je tu příslušný tiskový odbor.

Neptám se, jaké konkrétní analýzy budete zpracovávat, ale jestli pro ní máte připravit prezentaci, nebo zda budete jen přítel na telefonu ...

Nechte to na našich vztazích, máme ty věci vyjasněné. Ostatně o svoje know-how se nikdo nedělí.

Lánská schůzka Lánská schůzka nebo také lánský puč se konal po volbách v roce 2013. Tehdy sociální demokracie zvítězila, ale získala pouze 20 procent. V den vyhlášení výsledků, tedy 26. října 2013 se "protisobotkovská frakce" vedená Michalem Haškem a setkala na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem. Následující den předsednictvo schválilo výzvu k odstoupení tehdejšího předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. Ačkoli média se účastníků na schůzku ptala, ti to popírali. Sobotka odmítl odstoupit, nicméně účastníci schůzky začali vyjednávat o sestavení vlády s ostatními stranami bez něj. Sobotka se ale mezitím dohodl s lídrem hnutí ANO Andrejem Babišem, že vládu sestaví spolu. Pod tlakem médií schůzku nakonec přiznal tehdejší místopředseda strany Milan Chovanec a později i ostatní.



Jiří Zimola před časem v médiích prohlásil, že jste si na lánské schůzce tehdy měli trvat na svém. Jak to zpětně hodnotíte?

Řešme současné problémy. Jsem členem sociální demokracie a mám pocit, že nějaké dělení na skupiny a skupiny nemá dnes vůbec smysl.



Vy nechcete řešit současnou pozici na MPSV a nechcete se ani ohlížet do minulosti...

Nevím, proč máme teď spolu řešit a démonizovat věci, které se odehrály před pěti lety.



Protože ta schůzka zásadním způsobem ovlivnila Vaši kariéru i práci ostatních účastníků…

Myslíte?



Ano, postupně jste Vy, Jiří Zimola, Michal Hašek a Jeroným Tejc opustili svoje funkce ve vedení sociální demokracie.

Tak nastoupila platforma, která převzala moc v sociální demokracii a dovedla stranu k 7,5 procentům. To je volební výsledek. Není na tom, co komentovat a nemá smysl jitřit staré rány.

Sociální demokracie je ve vládě už dva měsíce, jak hodnotíte její kroky?

Je potřeba asi oddělit jednotlivé resorty. Co považuji za škodu je nedořešení otázky obsazení ministerstva zahraničí, kde si myslím, že by to chtělo větší razanci. Taková personální záležitost by měla být méně podstatná, než zájem sociální demokracie. Mělo by být poměrně rychlé řešení, v tom aby příslušné resorty, které sociální demokracie v rámci vyjednávání o vládě získala, tak aby byly obsazeny.



Předseda ČSSD Jan Hamáček, trvá na tom, že ministerstvo povede europoslanec Miroslav Poche. Ale prezident Miloš Zeman jej odmítá jmenovat. Vy byste byl pro to, aby strana navrhla někoho jiného?

Nezáleží na tom, pro co bych byl. Personální věci byly vždy v kompetenci předsedy sociální demokracie, který si je také musí řešit. Proto říkám, že bych očekával razantnější řešení ze strany předsedy a méně spoléhání na stranické orgány jako je předsednictvo nebo ÚVV, které jsou stejně obsazené jako v období před volbami za předsedování Slávka Sobotky. Předseda sociální demokracie by teď především měl konat v zájmu sociální demokracie a konkrétním zájmem je, aby se ten problém už vyřešil.



Mluví se o tom, že by místo Pocheho mohl být ministrem zahraničí lídr pražské kandidátky Jakub Landovský. Je podle Vás toto jméno lépe průchozí u Miloše Zemana?

Nejsem tiskovým mluvčím Miloše Zemana.



V minulosti jste mu byl blízký a já předpokládám, že to přetrvává. Tak asi znáte jeho názory, ne?

Řeknu to jinak. Když v roce 2013 Miloš Zeman řekl, že nebude jmenovat vládu, ve které bude ministrem nějaký Andrej Babiš, tak to tenkrát Sobotka jako předseda strany a budoucí premiér vnímal tak, že brání sestavení vlády. Nakonec možná kdyby tenkrát Slávek víc naslouchal slovům prezidenta a méně osobním ambicím, tak by možná Babiš nebyl v pozici, v jaké dnes je. Stejně tak má asi dnes své důvody prezident k tomu, aby měl svůj vztah k této personální volbě.



Ostatně obecně každý, kdo má ambice na ministra, by si měl udělat revizi své minulosti, protože pro novináře ten člověk není zajímavý, dokud není ministrem. Je to i příběh Taťány Malé a Petr Krčála. Problém jejich diplomových prací byl známý dávno předtím, ale objevil se až ve chvíli, kdy oba byli jmenováni do funkce ministrů. Je otázkou, jestli stejný problém nebude hrozit i v případě Mirka Pocheho. Je to věc k úvaze, ale tu úvahu má plně v rukou Honza Hamáček a do toho mu asi nikdo moc mluvit nebude.



Co se týče Jakuba Landovského, tak podle mě je to naprosto kompetentní člověk, který za sebou nemá žádné průšvihy. Je vnímaný pozitivněji z hlediska svého dobrého jména ke svému otci. Určitě by to byla dobrá volba. Stálo za úvahu, už v době kdy to šlo, prohodit Mirka Pocheho na kandidátce v Praze.



Podle vás by byl Poche pro Pražany přijatelnější?

Já doufám, když je v Praze tak oblíbený a pražská organizace ho tak tlačí. Věřím, že má tak silnou pozici, že by třeba za sociální demokracii v Praze volby vyhrál (smích).



Je podle vás nějaká šance, že by Zeman ustoupil a jmenoval Pocheho ministrem zahraničí?

Těžko o tom mluvit, zatím z toho co bylo řečeno, jasně vyplývá, že ho jmenovat nebude, ale nevím jak probíhala separátní jednání mezi Honzou Hamáčkem a Milošem Zemanem. To vědí jenom oni dva.



Hamáček oznámil, že do konce prázdnin by chtěl otázku kolem Pocheho vyřešit. Podaří se to podle Vás?

Byl bych velmi rád a určitě by to pomohlo i v komunálních a senátních volbách, které máme za měsíc. Bylo by pak možné se bavit i o něčem jiném, než o Mirkovi Pochem. Nakonec je i europoslancem. Věřím, že pokud se předseda rozhodne pro jiné personální řešení a je to plně v jeho pravomoci.

Zdeněk Škromach (61) - v letech 1982-1989 člen KSČ; v roce 1995 vstoupil do sociální demokracie. - v roce 1996 zvolen do Sněmovny, kde působil až do roku 2010. - v letech 2002 až 2006 ministr práce a sociálních věcí. - v roce 2010 se stal senátorem. - po konci kariéry ve vysoké politice pracoval od března 2017 na Úřadu práce.

Před posledními prezidentskými volbami jste se nechal slyšet, že nebudete kandidovat proti Zemanovi. Budete kandidovat v těch příštích?

Je to ještě všechno příliš daleko a věřím tomu, že sociální demokracie vypreferuje svého kandidáta. Vzhledem k tomu, že Miloš Zeman už kandidovat nebude a ani nemůže, tak ten boj nebude: všichni proti Zemanovi, ale bude záležet na tom, kdo co pozitivního přinese. Uvidíme, jak se budou věci vyvíjet.

Momentálně si užívám rodinu a vnoučata. Teď mi přišel výměr z české správy, že mám odpracováno přes 46 let. Spíš se tedy budu poohlížet po někom, koho bude možné podpořit a kdo by byl vhodným pozitivním kandidátem na prezidenta. Víceméně všichni kandidáti, kteří byli v minulých volbách, byli pouze negativně vymezení vůči Zemanovi a ukázalo se, že spíš to pomohlo jemu, než jim.



Na druhé straně kandidoval i Petr Hannig, který se proti Zemanovi nevymezoval a nezískal ani procento hlasů …

Jeho volební výsledek nebyl nic moc, protože nemůžete kandidovat společně se silným kandidátem. Voliči to pak raději dají tomu silnějšímu.



Do Senátu letos kandiduje bývalý předseda vlády Jiří Paroubek a někdejší ministr zdravotnictví David Rath. Mají podle vás šanci uspět?

V této chvíli bych nespojoval jejich pozice. Jirka Paroubek nebyl trestně stíhaný ani nepravomocně odsouzený. Prošel vývojem. Pamatuju si ho jako premiéra, v jehož vládě jsem byl ministrem a místopředsedou strany. V době podobného úpadku jako je v sociální demokracie dnes, dokázal zvednout preference voličů z deseti procent na pětatřicet. Takže v té době to byl úspěšný předseda.



Jestli dnes měl zájem kandidovat jako nezávislý kandidát na kandidátce sociální demokracie a oni ho odmítli, tak je to její rozhodnutí. Jirka Paroubek stejně kandiduje a uvidíme, jak v Ostravě dopadne.



Co si tedy myslíte o kandidatuře Davida Ratha?

Beru to jako recesi. David se vždycky vyžíval v takových extrémních situacích. Uvidíme, jak volby dopadnou. Dnes když se na to člověk dívá, tak vidíme, že se může stát cokoli.



Ukazuje to, že demokracie je široká a skutečně může kandidovat každý. Otázkou ale je, jestli ho občané zvolí nebo ne. Myslím, že z jeho strany je to recese a možná i snaha vytvořit politický tlak i v rámci svého procesu, ale osobně mu moc velké šance nedávám.



Vy sám jste neuvažoval, že byste kandidoval do Senátu v nějakém jiném obvodu?

Dokonce jsem měl nabídku na Zlínsku, ale myslím si, že v této chvíli není nejlepší doba na kandidaturu a je lepší to nechat jiným, kteří do toho jdou. Navíc v obvodě, kde nemám zázemí to není jednoduché. Momentálně mi vyhovuje možnost oddechnout si od politiky. Také se můžu věnovat věcem, na které člověk neměl dvacet let čas.



Jaký máte názor na to, že v čele vlády stojí trestně stíhaný premiér?

Nemusí se mi to líbit, ale respektuji vůli občanů, kteří ho v takové síle zvolili s vědomím, že je trestně stíhaný a spolupracoval s StB. Je to ukázka rčení - hlas lidu, hlas boží. Buď můžete stát mimo a říkat, jak se vám to nelíbí, nebo můžete dělat něco pro to, aby se to změnilo.



A není tedy podle vás šance, že by se do Senátu dostal i Rath, když není pravomocně odsouzený?

Uvidíme, ale v tomto případě tomu moc šance nedávám. Navíc za ANO stojí velice silné PR agentury, které to umějí. Když si vzpomenu na naše období ve vládě Jirky Paroubka, kdy nás to stálo poměrně hodně financí, kdy Jarda Tvrdík byl sice odsuzován, ale tehdy ve spolupráci s agenturou PSB byl poměrně úspěšný. Ta agentura, pokud se nemýlím, později pracovala pro hnutí ANO. Jsou to agentury úspěšné ve světě. Mají svoje náklady a mají svoji cenu. Dnes má sociální demokracie spíše problémy ufinancovat svůj provoz a ty problémy se zřejmě budou prohlubovat.

Jak podle vás sociální demokracie dopadne v senátních volbách?

Ač optimista, tak to moc optimisticky nevidím, a to nejen v senátních, ale i v komunálních volbách. Myslím, že ze 14 volebních obvodů, kde sociální demokracie měla obvody, tak jich chtěla obhajovat pět. Bohužel mezitím nám ještě jeden senátor zemřel. Takže jenom čtyři stávající senátoři obhajují svoji funkci. To není ideální, protože senátoři by se měli snažit obhájit svoji pozici v obvodu, nakonec kdo jiný by to měl dělat, než ten, kdo tam šest let působil. Byl bych rád, kdyby se jim podařilo obhájit jejich pozice, ale celkové vnímání sociální demokracie ve společnosti je složité a chybí tu analýza, proč to tak je.



Myslíte analýzu, kdo může za propad volebních preferencí?

Spíše kam se ubírají volební preference občanů, tedy těch kteří rozhodují. Když si to vyhodnotíte, tak kategorie, která volila sociální demokracii v 90. letech, například senioři, tak bohužel jsou to lidé, kteří z části dnes už nejsou naživu, část jich je starší osmdesáti let. Senioři, kteří dnes volí hnutí ANO a SPD, tak to je naše generace, která byla v roce 1989/1990 na vrcholu sil a ač se dnes mají výrazně lépe, jsou naštvaní. Devadesát procent je naštvaných, že deset procent se má výrazně lépe. Spojují si to s negativním postojem ke střídáním vlád sociální demokracie a ODS. Tohle změnit je otázka a výzva pro sociální demokracii. ODS si myslí, že vyhrála, protože má deset nebo dvanáct procent, přitom ještě před lety by za to předsedové odstupovali, protože to byla volební porážka.



Problém je přitom obecnější. Je potřeba se podívat do jiných zemí. Maďarsko, Polsko i Slovensko má po jedné silné straně a kolem ní poskakují opoziční strany pravolevé. Mluvíme o nástupu populismu a přitom ho nikdo pořádně nedefinoval a je to potřeba. Ve třicátých letech minulého století se také lidi smáli, když nastupovali fašisti. Populisté mají určité symptomy nástupu fašismu ve třicátých letech a také dnes máme pocit, že demokracie bude fungovat sama jenom tím, že lidé pochopí, že populismus je něco špatného.



Vy jste se proslavil točením videí ze svého bazénku. Ale už dlouho se žádné neobjevilo, takže jste s tím přestal?

Momentálně nedělám žádnou politiku a spíš se snažím pomáhat v rámci voleb a s marketingem, a s možností, jak se poměrně levně prosadit na poli internetových médií. Spousta dnes začínajících politků nemá takové možnosti jako Ivo Valenta nebo Babiš (politici vlastnící média - pozn. red.), tak je nutné hledat takové věci, jak se prosadit tématicky. A nakonec moje bazénková značka vešla do podvědomí. Samozřejmě mnozí to vnímají negativně, ale podstatné je, že se o tom mluví a dává vám to prostor k otevírání témat. Asi si zajistím i copyright na tu značku, aby mi to ještě někdo nevyfoukl. (smích)

Andrej Babiš i lídr hnutí SPD Tomio Okamura také točí videa pro své fanoušky. Nechce se sociální demokracie také vydat tímto směrem?

Doufám, že to nebudou taková videa jako natočili naši „odborníci“ tenkrát s námi v rámci krajských a senátních voleb, viz naše vaření s Michalem Haškem nebo když tam Ostraváci popíjeli a jedli klobásu. Tehdy jsme se tomu podřídili, ačkoli jsme k tomu měli určité výhrady. Ale ukázalo se, že to nebyla správná cesta. Také se mi všechno nepovedlo a ne všechno bylo ideální.