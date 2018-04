Klaus: Vyhoštění Rusů bylo dětinské, vydání Nikulina je útok na Zemana

Českými zahraničními vztahy otřáslo vydání hackera Nikulina. Američané nás za to chválí, Rusové kritizují. Jak to vidíte vy?

Vidím to velmi ostře a jsem rád, že mám šanci to někde nahlas říct. To je přece navýsost politické téma a pokusy unikat k nějakým legislativním výkladům jsou naprostým omylem a zaváděním na scestí. V České republice bylo politicky rozhodnuto a podle mého názoru bylo rozhodnuto fatálně špatně. Zásadně s tím nemohu souhlasit.

Proč?

Nemohu přijmout, že jde o plnění aliančních povinností vůči našemu partnerovi. Je to něco úplně jiného. Jde o vmísení se do vnitroamerického politického konfliktu na jednu stranu. A ne na stranu dnešního amerického prezidenta. Je to postavení se na stranu druhou. Nevím, jestli to naši autoři této politiky takto mysleli. Také je to útok na našeho prezidenta, který dává přímo či nepřímo najevo, že to nebylo jeho rozhodnutí a že on by to řešil jinak.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán však argumentuje jednoduše: Američané dodali pro vydání Nikulina validnější podklady.

Neumím hodnotit tyto žádosti, nikdy jsem je neviděl. Ale platí moje první věta. Je to navýsost politická otázka a všechny tyto argumenty už jsou jen dodávány ex post. To bylo politické rozhodnutí, které chtělo uspokojit jednu skupinu dnešního washingtonsko-amerického sporu.

Kvůli otravě agenta Skripala se Česko rozhodlo vyhostit tři ruské diplomaty.

Považuji to za trošku dětinské. Jestliže Slovensko, Slovinsko, Rakousko nebo Maďarsko nic takového neudělaly, přál bych si spíše být občanem těchto zemí. Uspokojili jsme se tím, že slovo tři není až tak veliké. Podle seznamu, který mám k dispozici, jsme pátí na světě podle počtu milionů obyvatel na jednoho vyhoštěného diplomata. Jsme před USA, Kanadou, Švédskem, Holandskem, Polskem, Francií, Německem… My jsme vyhostili tři ruské diplomaty, Španělsko dva, Itálie dva a dvanáct členských zemí EU žádného.

Jde ale přece o reakci na otravu agenta bojovým jedem. Vás ten příběh, který má parametry špionážního dramatu, neoslovil?

Nejsem milovníkem agentů, a už vůbec ne dvojitých agentů, tedy lidí, kteří nezradili jeden svůj stát, ale dva státy. Co mě ale zaujalo, je, že se z toho opět udělalo politické drama, s čímž nemohu souhlasit. Nemohu přijmout suverénní výroky britské vlády, ministrem zahraničí počínaje a paní premiérkou konče, která nám a zbytku světa říká, věřte nám a neptejte se nás na to, jak to skutečně bylo. Nechtějí předložit žádné důkazy. Kdyby to udělala kterákoli jiná země, se zlou by se potázala.

Nikulin byl v Česku zatčen v říjnu 2016: