Jsem Kiskův terč, říká slovenský policejní prezident Gašpar

Tisíce lidí na demonstracích volají po vašem konci. Vy přesto říkáte, že po tom touží zejména prezident Kiska. Proč si to myslíte?

Od počátku krize právě z jeho strany zní požadavek na mou výměnu a všeobecná kritika, že policie nemá důvěru. Teď to znovu zopakoval při návštěvě českého prezidenta v Tatrách. Myslím, že za tím je to, že policie vyšetřuje firmu pana prezidenta a jeho předvolební kampaň. Vidím v tom střet zájmů a snahu vytvořit na policisty, hlavně na vyšetřovatele tohoto případu, tlak.



Takže vyšetřování není objektivní?

U nás se říká autocenzura. Vyšetřovatelé si mohou položit otázku, co s nimi bude dál, pokud to budou vyšetřovat důsledně.



Takže kvůli tlaku se vyšetřovatelé bojí vyšetřovat objektivně? Máte na mysli i případ vraždy novináře Jána Kuciaka?

Já jen říkám, že politici opakují, že policie nemá důvěru, a tím se vytváří tlak na vyšetřovatele. Tady se prostě několik týdnů vytváří obraz nefunkční policie a neodborného vedení. Vyšetřování vraždy ale běží standardně a nikdo do něj nezasahuje. I já jako policejní prezident jsem se stáhl, abych nemohl být nařčen, že něco ovlivňuji či chci ovlivňovat a že mě někdo vtáhne do hry, že mařím vyšetřování. Tlak na mé odvolání je politický požadavek.



Jaký má podle vás prezident zájem?

Národní kriminální agentura má na stole pět různých podezření okolo jeho společností. Ve dvou už je vedeno trestní stíhání. (Policie vyšetřuje prodej pozemku ve Velkém Slavkově, o jehož vlastnictví se Kiska nyní soudí. Dále vyšetřuje Kiskovu firmu KTAG pro podezření z krácení daní – odečetla z daní část výdajů na prezidentskou kampaň. Finanční úřad to neuznal a vznikl dluh 29 tisíc eur. – pozn. autora.)



Lidé vyšli do ulic po únorové vraždě novináře Kuciaka a jeho snoubenky. Když se jich zeptáte, proč chtějí váš konec, zmiňují nejasnosti ve vyšetřování.

Tady se už několik týdnů vytváří pocit o úplatné slovenské policii a neodborném vedení zosobněném v mé osobě. To není jen vražda novináře, dlouhodobě tu máme několik nevyřešených případů.



Možná právě to je ten důvod – dlouhodobě nevyřešené zásadní případy a vražda novináře jako poslední kapka.

To je přesně ono. Dnes se vše dává do jednoho balíku, byť případ vyšetřuje nejlepší možný tým.



Proč tedy více než měsíc po vraždě nepřichází zásadní posun?