Zeman přestal vykonávat prezidentskou funkci, říká Drahoš

Jdete do volební kampaně s heslem Dáme lidi dohromady a při startu své volební kampaně jste mluvil o tom, že Prahu i republiku dokážeme dát dohromady jen společně. Jak by to přesně mělo vypadat?

Jsem rád, že v mém případě se na podpoře mé kandidatury jako nezávislého kandidáta domluvily čtyři politické strany. Mohu vás ujistit, že to nebylo jednoduché. Je to příklad toho, že by demokratické strany mohly být schopny daleko více spolupracovat.

Myslíte tím i to, že by ty strany, tedy KDU-ČSL, TOP 09, hnutí STAN a Zelení, měly ještě více spolupracovat a vytvořit nějaký blok?

Víme oba, že jde o strany, které se pohybují někde kolem pěti procent, čili jde o to, že tato roztříštěnost není dobrá. Já bych neměl nic proti tomu, kdyby se k takovému uskupení přidaly ještě další demokratické strany. Jednal jsem i s ODS, ale ta má na Praze 4 vlastního kandidáta.

Ale ty strany jsou přece jen rozdílné. Zelení jsou spíš levicovější, KDU-ČSL a TOP 09 jsou konzervativní, STAN spíš liberální. Může fungovat, když se dávají dohromady takto rozdílné strany?

Nemyslím, že z těch stran má vzniknout jedna. Souhlasím s vámi, že jejich pohledy na věci jsou poněkud různé, ale ne ve všech aspektech. A já jsem přesvědčen, že takové strany by měly být schopny vytvářet předvolební koalice.

To vaše heslo zřejmě bylo míněno směrem k celé společnosti. Jaké konkrétní kroky je podle vás třeba udělat, aby se dala více dohromady?

Především je třeba společnost nerozdělovat. To je to, co se vytvořilo v prezidentské volbě, že se vytvořily dva nesmiřitelné tábory - 49 versus 51 procent, když to zaokrouhlím.

A já jsem potkal během kampaně lidi, kteří stojí o to, aby spolu mluvili a to, že byl někdo volič Miloše Zemana a někdo volič Jiřího Drahoše nemusí být nic fatálního. Byl bych rád, kdyby aktivní politici přestali společnost dělit programově. A Miloši Zemanovi to bezesporu vyhovovalo. Heslo rozděl a panuj mu nahrávalo. Když politici a jednotlivá uskupení na sebe nevraží, nadávají si a pomlouvají se, tak toho vždycky někdo využije.

Bonmot prezidenta - už jsem všechno řekl - je nepřijatelný

Sám jste odkázal na prezidentskou volbu, tak jak po těch sedmi měsících vnímáte počínání Miloše Zemana, který Vás porazil?

Jsem velice na rozpacích. Prezident Zeman vyhlásil nedávno opakovaně, že už všechno tomuto národu řekl. Z mého pohledu vlastně přestal vykonávat prezidentskou funkci. Občas se někde objeví, ale nic aktivního se neděje. Nevím, jestli je to jeho program. Jestli je to jeho program, tak je něco špatně, protože neplní funkci, kterou by měl zastávat.

Pokud má třeba zdravotní problémy, což se může stát, tak připomínám, že je měl i prezident Václav Havel. Tým kolem prezidenta Havla sdělil národu, že má zdravotní problémy, že nemůže někam jet nebo něco udělat. Já bych čekal, že prezidentská kancelář, pokud je ta druhá eventualita pravdivá, to, že není schopen zastávat spoustu věcí kvůli zdravotnímu stavu, tak by to měl někdo otevřeně říct. Čili já jsem velmi zklamán a bonmot - já už jsem tomuto národu všechno řekl - to je pro mě naprosto nepřijatelné. To je selhání člověka ve funkci.

Když jste řekl, že se nevěnuje plnění svých pravomocí, byla to nepřímá výzva k rezignaci nebo jenom kritika?

Jenom kritika doprovázená dvěma možnými vysvětleními.

Volby do Senátu jsou ale trochu jiná věc. Čemu byste se tam chtěl věnovat?

Vnímám Senát jako důležitou instituci, která je pojistkou demokratického a svobodného vývoje tohoto státu. Nikdy jsem si nemyslel, že téměř třicet let po sametové revoluci nebo pětadvacet let po vzniku České republiky Senát začne hrát takovou roli.

Nikdy bych nesouhlasil, aby se do Senátu volilo jednokolově

Je nějaká změna Ústavy, která je podle vás žádoucí nebo kterou byste v žádném případě nepodpořil?

Jedna z rolí Senátu je, že není přehlasovatelný ve věcí ústavních a také volebních zákonů. Já bych nikdy nesouhlasil, aby volby do Senátu byly jednokolové, protože to nahrává populistům a extrémistům. Tímto způsobem by se dal Senát ovládnout daleko snadněji, nebyly by tam nutně voleny osobnosti, ale představitelé různých, z mého pohledu nežádoucích směrů. Takový zákon bych určitě nepodpořil.

Senátoři mají podobně jako vláda, poslanci a krajská zastupitelstva zákonodárnou iniciativu. Přemýšlel jste o tom, zda a jaký zákon byste chtěl případně iniciovat, kdybyste se stal senátorem?

Nejmenoval bych asi konkrétní zákon. Rád bych se v Senátu věnoval celoživotnímu vzdělávání, mám k tomu blízko. Náš vzdělávací systém potřebuje zásadní změny.

K senátním volbám chodí méně lidí oproti jiným volbám. Jak se to dá změnit?

Je dobře, že první kolo senátních voleb bude společně s komunálními volbami. Ale to možná neodpovídám na vaši otázku. Je to otázka kvality senátorů, kteří tam pracují a jejich kontaktu s občany, aby je přesvědčili, že Senát není jen pojistkou demokracie, ale aby byl užitečný pro lidi.

Ač jste nestraník, stojí za vámi nyní čtyři strany. Vy si ale dáváte pozor, abyste se s žádnou z nich více nespojil. Když budete zvolen a nebudete chtít být úplný solitér, vstoupíte do některého klubu. Který je vám nejbližší?

Já bych to v tuto chvíli nekomentoval, bylo by to nefér i vůči těm stranám. Mám samozřejmě k některým stranám blíže než k jiným, ale dohodli jsme se při podpisu smlouvy, že medvěd teď ještě běhá po lese. Určitě bych do nějakého senátního klubu vstoupil, ale to budeme řešit po volbách.

Jste předpokládám volič některé ze stran, které vás podporují.

Předpokládáte správně.

Při prezidentské volbě jste hodně připomínal, že jste rodák ze slezského Jablunkova. Proč kandidujete na Praze 4, když bydlíte na opačném konci Prahy?

Přes padesát let žiji v Praze. Na Praze 4 jsme bydleli s rodinou skoro třicet let, v Praze 6, kde teď bydlím, žiji nesrovnatelně kratší dobu. V Praze 4 jsme bydleli na různých místech a dodnes tam bydlí moje dcera. Mám tam spoustu přátel. O problémech Prahy 4 vím.

Už jste zahájil setkávání s občany vašeho obvodu a řekli vám, co by od vás chtěli, pokud byste se dostal do Senátu?

Setkávání jsem zahájil. A jsem velice potěšen, protože valná většina těch, které oslovím s letákem v ruce, reaguje velmi pozitivně a říkají: pane profesore, volili jsme vás jako prezidenta, budeme vás volit i jako senátora.

Nepřipouštím si, že by to nevyšlo, záložní plán nemám

Do senátních voleb jdete v pozici top favorita. Na vaše vítězství byl v jedné sázkové kanceláři ve čtvrtek kurz 1,13:1, na vaše soupeře je výhra nejméně šestinásobek vkladu. To je dvojsečné. Ve volbě prezidenta byl velký favorit Zeman, teď jste jím vy. O to těžší by pro vás asi bylo, kdyby to nevyšlo. Přemýšlel jste, co byste dělal?

Nepřipouštím si, že by to nevyšlo. Říkám lidem, ať jdou hlavně k volbám. V prezidentské volbě jsem musel předpokládat, že to nevyjde, navíc Miloš Zeman byl vysoký favorit. Záložní plán nemám. Jsem vědec v důchodu, ale stále přednáším, jezdím na debaty. V tom bych pokračoval.

Mimochodem kolik peněz jste si vyčlenil na kampaň?

Čtyři politické strany se dohodly, že mě podpoří do výše milionu korun.

Čeká vás střet v kampani i se současnou senátorkou Evou Sykovou, která byla vaší soupeřkou o post šéfky Akademie věd a porazil jste ji. Později jste ji „vyexpedoval“ z funkce šéfky Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Toto je tak váš třetí střet. Nebude kvůli tomu kampaň až příliš osobní mezi vámi dvěma?

Já jsem ji porazil v roce 2009, odvolal jsem ji z funkce v roce 2016, čili po sedmi letech, toto je důležité zdůraznit. Lidé mají rádi zkratky a já už jsem viděl zkratky, že Drahoš vyhrál, a protože proti němu kandidovala, tak ji vyhodil. To je hrubá nepravda. Nikdy v tom žádný osobní aspekt nebyl.

Za mého předsedování dělala přes šest let ředitelku ústavu. Odvolal jsem ji v okamžiku, kdy se prokázalo, že porušuje zákon, že nutila pacienty, aby platili za klinickou studii, alespoň některé, což je protizákonné. Důvodem toho všeho bylo, že paní Syková manažersky nezvládla svůj ústav a společnost Bioinova, kterou založila a kterou přivedla prakticky na hranici úpadku, takže ji musela financovat z ústavních peněz. A to byl důvod, proč najednou musela pomocí spolku vybírat od pacientů takzvaný příspěvek na výzkum.

Považujete paní Sykovou za vaši největší soupeřku v boji o Senát? Studoval jste si profily i svých dalších soupeřů?

Četl jsem si něco o protikandidátech. Víte z logiky věci bych řekl, že největšími soupeři budou kandidáti s podporou největších stran. Paní Syková přešla k ANO, protože ČSSD už má jinou kandidátku. Druhá nejsilnější parlamentní strana je ODS, která také nasadila svého kandidáta pana Dvořáka. Tihle dva by mohli být největší soupeři.