Jsem přesvědčen, že jsme daně uhájili, řekl k jednání o vládě Brabec

Jste jedním z hlavních vyjednavačů ANO o vládě. Jak byste zhodnotil probíhající jednání s ČSSD, vidíte nějaký zásadní problém, který to jednání může zbořit?

Mám z toho dobrý pocit, a to i kvůli vyjednavačům ze strany ČSSD. Kdyby vyjednavači byli jiní a vraceli se animozity z předchozího období, tak by to jednání negativně zatěžovalo. Dnes je v něm minimálně emocí a obrovská věcnost jednání na obou stranách. Třeba když vyjednavači potřebují říct, že některé věci jsou mantra, kterou prosazovali už před čtyřmi lety. Je vůle hledat rozumný kompromis tam, kde to jde. A to jsem dřív úplně neviděl.

Předseda ČSSD Jan Hamáček je vázán usnesením sjezdu a jeho strana šla do jednání s tím, že by Andrej Babiš neměl být premiérem. Vy jste odmítli. Teď Hamáček říká: dejte nám alespoň vnitro nebo finance. Vnímáte to tak, že potřebuje říci své straně, že něco získal, že ho vyjednavači ANO nezašlapali do země?

My tomu samozřejmě rozumíme. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že to jednání je nějaký balíček. Kolegové ze sociální demokracie přišli se sedmnácti spornými programovými body a dá se říci, že většinu z nich jsme akceptovali. Dokázali jsme se na nich dohodnout. Buď jsme přijali názor ČSSD, nebo jsme našli kompromis. Jsem pevně přesvědčen, že jsme uhájili daňovou oblast, ale tak, aby byly obě strany spokojeny. Takže já chápu pozici pana Hamáčka a pana Zimoly, ale oni zase chápou naši pozici. Naši voliči po nás chtějí, abychom uhájili daně, tah na bránu, a abychom dobře hospodařili. Chápu, že potřebují nějaký jasný výsledek, ale to neznamená, že hnutí ANO ho nepotřebuje.

Budete se při jednání uvnitř ANO přimlouvat, aby ČSSD jedno z těch požadovaných křesel dostala? Nebo aby dostali pět křesel místo čtyř?

Já jsem přesvědčen, že nabídka čtyř křesel ve vládě je důstojná nabídka, ale debata je samozřejmě o těch konkrétních resortech.

Které jsou podle vás čtyři důstojné resorty pro ČSSD?

O tom ještě budeme diskutovat.

Řekli jste jim na jednání, která čtyři křesla jste ochotni jim dát?

Zaznělo to. Máme však jinou představu než oni.

ČSSD řekla, že kromě Hamáčka nechce ve vládě své poslance

Můžete se potkat na kompromisu, že některé křeslo neobsadí ČSSD ani ANO, ale najde se úplně nezávislý nestraník?

O tom jsme se nebavili, ale víte, že kolegové ze sociální demokracie jasně řekli, že tam kromě pana Hamáčka nechtějí žádné poslance. Musím říci, že zatím jsme od sociální demokracie neslyšeli ani jedno jméno nějakého jejich nominanta.

A vy jste jim řekli jména, se kterými počítáte?

Neřekli, ale máme samozřejmě nějaké obsazení vlády.

Jste spokojeni se všemi svými ministry?

To je otázka na premiéra. Nebudeme určitě o jménech vyjednávat přes média.

Komunisté říkají, že nejsou spokojeni se třemi až čtyřmi ministry v jednobarevné vládě ANO. Řekl vám jejich předseda Vojtěch Filip, kteří by podle nich měli být vyměněni?

Neřekl. Já jsem to sice zaznamenal mediálně, ale pan Babiš si do těchto věcí mluvit nenechá.

Jak velké je podle vás riziko, že ČSSD ukončí jednání, a vám se může začít třeba drolit poslanecký klub kvůli tomu, že je tam jistě pár lidí, kteří nechtějí vládu závislou na SPD Tomia Okamury?

Teď se omezím na to, že máme exkluzivitu pro jednání s ČSSD do 10. dubna. Samozřejmě bude pokračovat i debata uvnitř poslaneckého klubu.

Vy jste byl členem ODS, teď jste v pravostředovém či středovém hnutí, a z těchto pozic je k extremistům hodně daleko. Jak snášíte představu sedět ve vládě s tolerancí lidí s extrémními názory jako má Okamura?

Víte, když jsme se bavili s panem Okamurou v rámci programových jednání, tak tam nezaznívaly extrémní názory. Bavili jsme se o průniku v programech.

Hlasování o odchodu z Evropské unie, které chce SPD, to podle vás není extrémní názor?

Také jsme řekli, že to je pro nás zcela nepřijatelné a že je to ta hranice, kterou bychom nechtěli překročit a kde jsme se nedohodli. A také vidíte pozici pana Babiše v různých věcech, hnutí ANO je proevropské hnutí. Z toho si můžete udělat závěr, že v některých věcech bychom se s SPD neshodli. A to je také odpověď na vaši otázku.

Jako vláda jezdíte na road show po krajích, naposledy jste byli ve středních Čechách. Není už to příprava na předčasné volby, kdyby vyjednávaní o vládě nevyšlo a vy hledali 120 hlasů pro rozpuštění Sněmovny?

Dobře víte, že najít 120 hlasů pro předčasné volby je velmi složité. I kdyby se našly, není to naše přání a námi preferovaná volba. My jsme od začátku, aniž jsme věděli, jak ta jednání dopadnou, krátce potom, co vláda vznikla, řekli, že chceme jednat v regionech, protože chceme vidět a slyšet na vlastní oči a uši v regionech starosti starostů. Zrovna ve středu byla super akce se stovkou starostů, kteří se ptali na to, co je zajímá, a to si troufnu říci, že žádná vláda před námi nedělala. Ať už to dopadne jakkoli, budeme jezdit dál.