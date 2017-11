Zeman pro MF DNES: V Rusku chci mluvit o zrušení sankcí

„Chci s ním hovořit především o bilaterálních vztazích a rozvoji ekonomické spolupráce. Ale dotkneme se zřejmě i možnosti spojení velmocí v boji proti islámskému terorismu, o kterém jsem dvakrát mluvil v OSN,“ řekl MF DNES prezident Zeman.

Cestu do Ruska bude provázet ohromná podnikatelská delegace. Co je smyslem oné cesty? Máte nějaký konkrétní cíl, nebo je to jen demonstrace síly?

Vy si opravdu myslíte, že asi sto čtyřicet podnikatelů – což je největší podnikatelská mise za pětadvacet let – jede do Ruska proto, aby demonstrovalo sílu? Podívejte se, vždyť je nikdo nevyzýval, oni se přihlásili sami. A samozřejmě, že tam letí proto, že tam chtějí realizovat svoje ekonomické zájmy. A to je také naprosto v pořádku.

S těmi podnikateli a obchodníky hovoříte. Jakým způsobem se dnes na našem obchodě s Ruskem odrážejí platné sankce namířené proti Rusku?

Samozřejmě, že odrážejí. A to z obou stran. Nezapomeňte, že Rusko vyhlásilo protisankce, které se týkají zejména zemědělských a potravinářských výrobků. Já jsem byl nedávno v Madetě v jižních Čechách, teď nedávno v Olomouckém kraji v Olmě. Oběma těmto podnikům – ale nesporně i mnoha dalším – tyto sankce škodí. Nu a z tohoto důvodu jsem odpůrcem sankcí a také to i na cestě do Ruska veřejně řeknu.

Miloš Zeman na setkání s Vladimirem Putinem (14. května 2017)

Myslíte, že vaše dlouhodobě deklarovaná snaha sankce zrušit bude mít v relativně krátké době nějaký efekt?

To záleží na tom, čemu říkáte relativně krátká doba. Jeden můj přítel vždycky říkal: v geologicky dohledné době se to podaří. Myslím si, že v tomto případě to může být doba zahrnující několik málo let, protože už si všichni uvědomují, že sankce nemají smysl. Cynik by dokonce řekl, že sankce Rusku poněkud pomohly, protože si dokázali vybudovat vlastní potravinářský průmysl v rozsahu, který tam předtím nebyl.

Co bude hlavními tématy, o nichž chcete hovořit s prezidentem Vladimírem Putinem v Soči?

Především chci hovořit o bilaterálních vztazích a rozvoji ekonomické spolupráce. Nezapomeňte, že obchodní výměna se po několika letech poklesu opět zvedá. Nezapomeňte, že počet ruských turistů, který dramaticky klesal – což pocítily zejména Karlovy Vary – se opět začal zvyšovat. Budeme tam podepisovat asi osm, nebo devět, dohod v oblasti ekonomické spolupráce. Takže to bude to nejdůležitější.

Nejsem megaloman, abych se soustředil na něco jiného, než na bilaterální vztahy. Řešit světovou politiku mají ti, kteří stojí v čele velkých zemí. Ale přesto předpokládám, že se dotknu i takových témat, jako je mezinárodní terorismus. Jak víte, já důsledně říkám islámský terorismus. A možné spolupráce velmocí v boji proti islámskému terorismu. To je koneckonců téma, o kterém jsem už dvakrát hovořil na půdě OSN.

Jste člověk, který říká věci na rovinu, řekl Putin Zemanovi v roce 2015.