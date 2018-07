Chovanec musí o svém konci rozhodnout sám, říká Hamáček

Co vás zatím zaměstnává víc, zahraničí, vnitro, nebo ČSSD?

Mám toho hodně, ale snažím se to vykonávat tak, aby ani jeden z resortů netrpěl. Takže těžko říct, protože ty problémy řeším, jak nastávají. Ale třeba migrace je zrovna téma, kde se agendy vnitra a zahraničí dost prolínají. Obě ministerstva musí spolupracovat, takže tady můžeme vidět nějakou výhodu.

Ale předpokládám, že si je obě dlouhodobě neponecháte?

To určitě ne. Je to situace, kterou jsme jako ČSSD nezavinili a jsme připraveni ji vyřešit. Ale není to řešení, které by přišlo v řádu dnů.

Takže teď v úterý, kdy vás čeká předsednictvo strany a někteří členové požadují, aby už bylo jasno, řešení ještě nebude?

V mém zájmu je, aby to řešení bylo co nejdříve, ale sám víte, že ta situace je komplikovaná. Teď v úterý to nečekám.

Kdy bude mít ČSSD nastálo obsazený post ministra zahraničí?

To řešení je reálné v řádu týdnů, nanejvýš měsíců.

Bude to Miroslav Poche?

Platí usnesení předsednictva, takže naším kandidátem je pan Poche.

Prezidenta Miloše Zemana ale přece znáte, copak ještě věříte tomu, že ustoupí?

Jsem připraven jednat jak s panem prezidentem, tak s panem premiérem, ale není to možné vyřešit během dnů a určitě jim nebudu nic vzkazovat přes média.

Je to tak, že máte plán B pro případ, že by i po letních prázdninách ten spor trval?

Nerad bych to komentoval, protože ten problém teď řešíme. Pokud by se ta situace nějak vyvinula, tak samozřejmě budeme nějak reagovat. Ale teď nemá cenu spekulovat o nějakém plánu B, C nebo D.

Ptám se i proto, že někteří vaši spolustraníci říkají, že pokud by se spor protáhl do podzimu, zatěžovalo by to stranu v komunálních volbách. Sdílíte tyto obavy?

Nikoli, komunální volby jsou podle mě o komunálních problémech, nemyslím si, že by to na ně mělo nějaký vliv.

Miroslav Poche přichází na ministerstvo zahraničí v den uvedení Jana Hamáčka do úřadu (28.6.2018)

Pokud by prezident pana Pocheho nejmenoval, pokusil byste se přesvědčit Lubomíra Zaorálka nebo Aleše Chmelaře, aby ten post vzali?

Žádná jména komentovat nebudu, protože naším kandidátem je pan Poche.

Když jsem viděl, jak jste si teď počínal na summitu NATO v Bruselu, nelitujete, že jste místo vnitra to zahraničí nevzal vy a panu Pochemu nenabídl třeba zrovna vnitro?

Ne, o žádné takové změně jsem neuvažoval.

Máte za sebou hodně výživný týden. Poslanci říkají, že takhle naštvaného vás ještě neviděli. Jak bylo těžké udržet pohromadě jednotný klub ČSSD?

Ta diskuse byla živá a velmi otevřená, ale forma i obsah jsou interní záležitostí našeho klubu. Klíčové pro mě je, že všech čtrnáct poslanců postupovalo v souladu s výsledky referenda a podpořilo vládu. Co se týká Milana Chovance, je to jeho rozhodnutí, které je v rozporu i s některými jeho prohlášeními. On jasně říkal, že pokud strana v referendu odsouhlasí vstup do vlády, podpoří ji. Pak si to rozmyslel. Ale to je spíš otázka na něj a jeho důvěryhodnost.

Má Milan Chovanec zůstat poslancem ČSSD, nebo by měl mandát složit?

To je na něm. Zaznamenal jsem jeho vyjádření, že pokud ho klub vyloučí, složí mandát. Nemyslím, že ke svému rozhodnutí potřebuje nějaké stanovisko kolektivního orgánu. Je dostatečně zkušený politik, aby si tu situaci vyhodnotil a rozhodl se. Nemyslím, že mu někdo má něco doporučovat.

Copak vás jako předsedu to nevede k nějakému ráznému rozhodnutí? Stále mu věříte a neobáváte se toho, že ho budou další následovat?

Mluvil jsem s ním několikrát a říkal mi, že i když nepodpoří vládu, je připraven hlasovat pro vládní návrhy. Takže tímto směrem žádné obavy nemám.

Vím o čtyřech dalších poslancích ČSSD, kteří podporu vládě na poslední chvíli zvažovali. Nakolik je ta vaše jednota čtrnácti poslanců pevná?

Myslím, že nemá smysl diskutovat hypotetickou nejednotu klubu ČSSD. Čtrnáct hlasů pro vládu padlo, všichni poslanci včetně Milana Chovance se podepsali pod koaliční smlouvu, teď máme jasně řečeno, jaké priority budeme prosazovat. A já očekávám, že tak to bude platit.

To se dalo čekat i před hlasováním o důvěře vládě, a přesto se vám začali cukat.

Ale počítá se výsledek. Nepopírám, že ta debata byla velmi otevřená a důrazná, proč se cukali, to se asi ptejte někoho jiného, já bych to ponechal v té rovině, že jde o interní záležitost.

Co vás teď dál čeká?

V pondělí odlétám na radu ministrů zahraničí EU do Bruselu, pak mám běžnou agendu v Praze, mimo jiné budu telefonicky hovořit s Horstem Seehoferem (německý ministr vnitra, pozn. red.), o migraci, nárocích Německa a případných dopadech na Českou republiku.

Před naším rozhovorem jste říkal, že zrovna řešíte dopis italského premiéra (žádá, aby se EU postarala o část ze 450 migrantů z další lodě, pozn. red.). Co jste odpověděl?

Oficiální odpověď odejde v nejbližších dnech, nicméně za ministerstvo zahraničních věcí chci potvrdit to, co říkal pan premiér. Tedy že Česká republika odpoví na italskou žádost negativně, nejsme teď připraveni přijímat migranty a trváme na tom, že by měl být udržen princip dobrovolnosti. Ale jsme připraveni pomoci jinak, materiálně, finančně i vysláním našich policistů.

Stihnete přes léto i nějakou dovolenou?

Rodině jsem slíbil, že na týden někam odjedeme, tak to bych chtěl dodržet.

