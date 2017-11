Historik: V Rusku dnes nejde legálně téměř nic. Bez korupce ani podnikat

Podle Kelina většina lidí ze skoro čtyřicetitisícové ruské menšiny v České republice tady hledá „bezpečný přístav“. To nicméně neznamená, že nejsou pod vlivem ruské státní propagandy, která ukazuje Západ v černém světle.

V Rusku Vladimira Putina se stoleté výročí Velké říjnové socialistické revoluce oficiálně neslavilo. Není to vlastně paradoxní, když u moci jsou dnes v Rusku bývalí komunisté a agenti bývalé sovětské KGB?

To neoslavování bylo ze zcela pragmatických důvodů. Vladimir Putin si uvědomuje, že by ho stejným způsobem mohla revoluce „sejmout“ taky, že má co ztratit. Proto je VŘSR nebezpečný vzor a příklad. Putin tedy změnil své postoje a začal se dojímat nad oběťmi totalitního režimu, jehož on je přitom de facto dědicem. V Moskvě nechal dokonce vybudovat „Zeď nářků“ a šel tam teď položit květiny.

Na druhou stranu se nedá říct, že by oslavy, přes oficiální nezájem, vůbec žádné nebyly.

Ano, například komunisté se VŘSR stále snaží nostalgicky slavit, na moskevské demonstraci „bolševiků“ bylo narváno. Opozici, která chtěla naopak připomenout padlé obránce Kremlu před bolševiky z roku 1917, úřady demonstraci nepovolily. Formálně, aby v listopadu nepřišli lidé o den volna, na který si zvykli, byla VŘSR nahrazena Dnem národní jednoty 4. listopadu, což je svátek, který se slavil v Rusku do roku 1917 a připomíná porážku polských interventů v roce 1612.

Jak se jako významný představitel ruské menšiny v Česku díváte na bombastickou návštěvu Miloše Zemana v Rusku? Máme se z alespoň takto demonstrativně velice dobrých a těsných vztahů s putinovským Ruskem radovat, nebo z nich mít obavy?

Peníze vládnou světu, peníze nesmrdí. Dívat se na prezidenta Miloše Zemana jako na silnou a samostatnou osobnost podle mého názoru dost dobře nelze. To je člověk, který je na vodítku, dá se říci na dálkovém ovládání. Jeho „řídícím důstojníkem“ je bývalý generál KGB Vladimir Ivanovič Jakunin (což však Jakunin popírá, pozn. red.), jeden z blízkých lidí Putina, dnes už bývalý generální ředitel Ruských železnic, které z něj udělaly miliardáře. Už v roce 2010 publikoval knihu o vedení hybridní války a stal se zřejmě inspirátorem toho, co dnes Rusko vůči Západu a Ukrajině uskutečňuje.



Historik Ing. Alexej N. Kelin (75) Je potomkem ruské demokratické emigrace z doby po VŘSR, z rodiny donských kozáků. Pracoval jako personalista, část života prožil ve Spolkové republice,

kam odešel po srpnu 1968. Jako historik se podílel na světoznámých Dějinách Ruska ve 20. století Andreje Zubova. V české vládní radě pro národnostní menšiny zastupuje Rusy žijící v Česku.

A tohoto člověka Miloš Zeman označuje za svého osobního přítele...

Ano, Jakunin je ten člověk, který si Zemana, tehdy zhrzeného důchodce, na Vysočině našel a se schopnostmi sobě vlastními ho tehdy vytáhl na svoji konferenci na Rhodos, kam od té doby Zeman pravidelně jezdil. Zahrál na Zemanovy city... Zeman od té doby není zcela svéprávným člověkem, ale jaké je celé to jeho spletité pozadí, to těžko soudit.



Se Zemanem letí do Ruska tři letadla českých podnikatelů. Dá se ale v Rusku dnes podnikat bez korupce? A proč v tom případě tak velký zájem podnikatelů o Rusko?

V Rusku se dá podnikat jedině v rámci v podstatě kriminálního systému, který je tam od devadesátých let. Jeho špičky jsou propojeny jak se světem tajných služeb, tak se zločineckými strukturami a vše se točí kolem peněz. Ruská střední třída, která tam dnes existuje a je velice loajální, nevznikla tak, že by to byli lidé, kteří se svými schopnostmi, prací a pílí dopracovali nějakého majetku a postavení.

Do ruské střední třídy je možné se dostat pouze na základě loajality k Putinovi a jeho režimu. Jen v různých ozbrojených složkách jsou dva a půl milionu lidí, a když započtete jejich rodinné příslušníky, tak máte deset milionů lidí, kteří stojí a padají s režimem. Všichni ti lidé ve střední třídě, ať už to jsou policisté, hygienici nebo kontroloři, vědí, že musí všude chodit s napřaženou rukou. V dnešním Rusku se dá všechno koupit a prodat. Legální cestou nejde téměř nic. To vám hned začnou dělat obrovské problémy. A systém z devadesátých let platí doteď.



A proč tam tedy tolik českých podnikatelů a firem chce podnikat, když je ten vámi popisovaný systém tak strašný?

Protože když zaplatíte, tak vyděláte víc, než byste vydělal při poctivém podnikání jinde.



Je problém, že mnozí nejbohatší Češi vydělali velkou část svých peněz právě v Rusku?

To je zákonité, kde jinde. Rusko je Klondike, je totálně rozkradené. Kromě několika nejbohatších center klesají příjmy, rozpadá se tam zdravotní péče, rozkládá se školství, jsou problémy s důchody, na venkově není práce a lidé tam nemají z čeho žít a všichni houfně utíkají do měst...



Ale přesto je v Rusku spousta bohatých lidí. Z čeho?

Jsou to rozkradené peníze z ruského nerostného bohatství. Budoucnost Ruska vypadá nevesele.



Česko je mezi Rusy oblíbenou destinací nejen jako pro turisty, ale i jako místo, kde chtějí žít. Jak velká část ze zde usazených asi čtyřiceti tisíc Rusů jsou lidé, kteří slouží Putinovi a na které bychom si vlastně měli dávat pozor? A jak velká část naopak ti, kteří sem před současným ruským režimem utekli? A dá se to nějak poznat?

Ona ta hranice je velice rozmazaná. Většina Rusů, kteří se sem v posledních dvaceti letech přestěhovali, říká, že tu hledají „bezpečný přístav“. Když začala v Rusku ta hrůza devadesátých let, tak ti lidé ze střední třídy, když jen trochu mohli, tak sem stáhli alespoň své rodiny. To pokračuje dodnes.



A jsou Rusové, i když žijí tady, stále oddáni Putinovi a jeho režimu?

I když tu hledají ten poklidný přístav, ruská propaganda na ně dosáhne i tady. Pohled většiny Rusů v Česku je, proč bychom se měli učit česky. Jakžtakž Čechům rozumíme, ale světový jazyk čeština není, pro nás je důležitá angličtina. Pro mladé Rusy je Česko jen přestupní stanice někam dál na Západ, do Ruska se nikdo vracet nechce, a to i lidé, kteří jsou součástí „vládnoucí vrstvy“. Všichni berou Rusko jen jako možnost vydělat, nakrást peníze a uklidit se někam, kde to funguje jinak a líp. Na Rusy, kteří tady zůstávají, však začal působit systém putinovské propagandy. Tím, že neovládají češtinu a dívat se na českou televizi je obtěžuje, všichni sledují Rossija 24, První kanál a podobné propagandistické zdroje.



Mohou se dívat v ruštině vůbec na něco jiného?

Mohli by. Já osobně jsem zkoušel prosadit, aby byla do nabídky kabelových televizí v Česku zařazena ruská opoziční televize Dožď. Ale u poskytovatelů jsem narazil, dali mi najevo, abych to ani nezkoušel, protože si to nechtějí rozházet u Putina.



Takže tito lidé pak asi Česko, EU a Západ nevidí zrovna pozitivně?

Spousty těchto lidí jsem se ptal, že když je podle nich ta demokracie tak prohnilá, je to tady všechno v rozkladu a Západ je tak špatný, jsou tady pochody homosexuálů a Rusko je jediné, co to dokáže zachránit, proč tady tedy jsou? A odpověď je vždy vyhýbavá – to byla taková shoda okolností. Nikdo to poctivě nepřizná. Stejně jako neodpoví na otázku, proč se nevrátí do Ruska. Ti lidé tu žijí jako schizofrenici, bohužel.



Všichni Rusové tomu však nepodlehli...

To určitě ne. Je tady část menšiny, která si připomíná prvorepublikové tradice, dělají kulturní akce a podobně a ti tu fungují normálně. Do Česka se na tyto akce sjíždí představitelé ruské demokratické opozice z celé Evropy, má to obrovský ohlas.



Co bývá podle vás tím dělítkem loajality k Česku?

Někdy to, jestli ten člověk tady dostane občanství, nebo má jen to ruské. Ti mají sevřený zadek a bojí se, že na ně Kreml dosáhne kdekoli, a mají prostě pocit, že musí dál plavat po proudu.



Zmínil jste hrůzu 90. let. Myslíte chaos za prezidenta Borise Jelcina?

Ano, tam to tehdy začalo, tam došlo k totálnímu krachu ekonomiky i státu.



V čem je kouzlo Vladimira Putina?

Putin měl obrovské štěstí v tom, že za jeho vlády se výrazně zvýšila cena ropy. Takže aniž se příliš změnilo, stačilo prodávat tu ropu a zemní plyn a pohlídat si, aby se nerozkradlo všechno, a Rusko začalo nějak fungovat. Putin k tomu zmobilizoval celý aparát bývalé KGB, udělal mezi nimi určitý výběr a pak spolu s nimi začal šlapat na paty oligarchům. Jasně jim řekli, smíte krást dál, ale decentně, a musíte určitou část bohatství nechat lidem, aby se nenaštvali. To období, které předcházelo Putinovi, bohužel zcela zdiskreditovalo demokracii i Západ, jenž byl označen za spoluviníka úpadku. Z demokracie i z pojmu liberál se stala nadávka. A z kágébáka Putina se stal hrdina, který zaplnil obchody potravinami, lidé si mohli koupit dokonce i auto, životní úroveň za Putina stoupla někde i víc než dvojnásobně. A to je reálná zkušenost obyčejných Rusů. Celá jedna generace byla ztracena.



Mohla by se demokratizující se, ekonomicky úspěšná Ukrajina, jež je pro Rusy něco jako pro nás Čechy Slovensko, stát časem kladným příkladem, že lze dobře žít i na východě Evropy v demokracii?

V to jsme všichni doufali. Vztahy mezi ruskou a ukrajinskou komunitou, tou antitotalitní, jsou velice vstřícné a přátelské. Velice jim fandíme a držíme palce. I proto, že by to opravdu mohl být příklad i pro Rusy, že putinovská propaganda lže a že je možné zdeformovaný, zkorumpovaný režim obrátit směrem k normální západní civilizaci, k demokracii a jejím hodnotám.



A daří se to Ukrajině?

To je právě to. Není to tak jednoduché. Například korupční jevy, které vidíme v Rusku, jsou na Ukrajině snad ještě horší. A i mnoho z těch Ukrajinců, kteří tady v Česku pracují, mi začíná říkat, že se jen dostali z deště pod okap. A že by to i na Ukrajině chtělo pevnou ruku, jako je Putin v Rusku. Z toho mě mrazí.