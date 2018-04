Postu premiéra se nevzdám, prohlásil po krachu jednání s ČSSD Babiš

ČSSD byla jednou z mála stran ochotných tolerovat vaše trestní stíhání. Myslíte, že jste jim toho za to nabídli dostatek?

Samozřejmě. Byli jsme velice velkorysí. Snažili jsme se naší nabídku vylepšit, dělali jsme kompromisy v programu i v počtu ministrů. Na jednání jsme jim dokonce s těžkým srdcem nabídli vlajkovou loď sociální demokracie, kterou vždycky bylo ministerstvo práce a sociálních věcí.

A proč jste jim nechtěli přenechat to ministerstvo vnitra, na němž vyjednávání zkrachovala? Bylo to kvůli vašemu stíhání?

Nabídli jsme jim spravedlnost. Argumenty o tom, že je vnitro důležité kvůli mému trestnímu stíhání, jsou nesmyslné. Jaký má souvis moje stíhání s vnitrem. Nyní přece státní zástupce posuzuje stížnost na moje trestní stíhání, to má na starosti ministerstvo spravedlnosti. To jsme jim nabízeli. Jejich podivná obsese vnitrem mě spíše vede k tomu, že přemýšlím, jestli tam po nich nezůstali nějací kostlivci. Jinak si to neumím vysvětlit. Vždyť se pan Hamáček vždy profiloval jako stínový ministr obrany, jako předseda Sněmovny často cestoval a přijímal zahraniční delegace. Možná to tedy nakonec bylo spíše o tom, že by členská základna koalici s námi nepodpořila, a oni se báli vnitrostranického referenda, které by oslabilo jejich pozice ve straně.

Když jsem se ve čtvrtek bavil s členy ČSSD blízkými panu Hamáčkovi, říkali, že bez ministerstva vnitra spolupráce neprojde. To pro vás skutečně tento resort tolik znamená, že jste ta jednání nechali ztroskotat?

My jsme nic takového nevěděli. Ve středu to tak podle kolegy Brabce vůbec nevypadalo. To asi máte více informací.

Tím krachem se vám výrazně zúžil manévrovací prostor. Máte už další plán?

Požádal jsem pana prezidenta o schůzku a chci se s ním pobavit. Také se musím pobavit s našimi poslanci, kteří hlavně budou rozhodovat o vládě.

Jednou z variant nyní je to, že svou vládu postavíte na podpoře od strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Někteří z vašich poslanců už dopředu říkají, že něčemu takovému nakloněni nejsou, vy osobně si takovou variantu dokážete představit?

Jak říkám, v tuto chvíli nemám na tuto věc odpověď. Poradíme se s kolegy a samozřejmě nejdůležitější je to, jaký názor bude mít pan prezident.

Ten už se v minulosti několikrát vyjádřil tak, že právě varianta vaší menšinové vlády podpořené SPD a KSČM by se mu velmi líbila.

Já si počkám na jeho vyjádření. Teď je nová situace, včerejškem se výrazně vyvinula a já jsem zvědavý na jeho názor.

K vaší spolupráci s SPD se teď jako téměř jediná alternativa jeví jen předčasné volby. Jak vy se na ně díváte?

Ale my nechceme předčasné volby. Pan prezident nechce předčasné volby. Ve sněmovně všichni říkají, že nechtějí předčasné volby. Takže předčasné volby nejsou na stole.

Dobře, takže nejreálnější je spolupráce s SPD?

Já nevím. Nechci s vámi spekulovat.

Tím krachem jednání se také zvyšuje hrozba, že premiérem už vůbec nebudete. Nebojíte se toho, že o tento post přijdete?

Nebojím se. Šel jsem do politiky pro to, abych něco udělal pro naši zem. A také jsem v ní něco udělal. Na rozdíl od těch, kteří tam jsou jen pro to, aby se živili politikou. Já se politikou neživím. Naopak jsem si významně poškodil soukromý život, firmu jsem poškodil i můj zdravotní stav. Když nebudu v politice, tak mi bude podstatně lépe.

A jste ochotný se vzdát premiérského postu?

Proč bych se ho vzdával? Já jsem kandidoval do voleb jako kandidát na premiéra a pan prezident mě pověřil vyjednáváním, tak já nevidím důvod, proč bych to dělal. Mám v politice čistý štít a něco jsem na rozdíl od svých kritiků také udělal.

Vy však máte na krku trestní stíhání a ostatní strany tím, že vy nebudete premiér, spolupráci podmiňují.

To je ale trestní stíhání, o němž jsem už mnohokrát řekl, že je na objednávku. Kdybych nebyl v politice, tak Čapí hnízdo nikdo nezná.

To trestní stíhání je pořád fakt. A ostatní strany vaší neúčastí spolupráci podmiňují.

Samozřejmě, někdo si to objednal a teď je to hlavní argument.

A vy máte možnost tím, že se toho postu vzdáte, současnou situaci odblokovat.

Jak to myslíte? To jednání nebylo o mně. Jednání bylo o Hamáčkovi a ministerstvu vnitra.

Ale i ostatní strany, například ODS, přece projevily ochotu s ANO jednat, pokud se toho postu vzdáte.

Ale to není pravda, kde jste na to přišel. Já jsem jednal s panem Fialou a ODS nám mnohokrát řekla, že její voliči si nepřejí vládu s hnutí ANO. Takže to není o mé osobě.