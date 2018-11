Unagi nepomohlo. Policie chytila zloděje podobného Rossovi z Přátel

Policie šestatřicetiletého muže zadržela na jihozápadě Londýna a následně jeho dopadení potvrdila na Twitteru, píše BBC.

V tweetu poděkovala Schwimmerovi i metropolitní policii, která informaci dále sdílela s odpovědí „rádi jsme pomohli“ a hashtagem „I’ll be there for you“ neboli „budeme tu pro vás“.

Což je další ze série narážek na podobu zloděje se seriálovým paleontologem Rossem Gellerem. Stejnojmenná píseň je totiž titulní skladbou proslulého komediálního seriálu.

Hlášky z Přátel se na facebookovém účtu blackpoolské policie začaly množit poté, co v říjnu zveřejnila snímek hledaného muže z bezpečnostních kamer. Ty ho zachytily, jak si z obchodu odnáší karton piv.

Příspěvek sdílely tisíce lidí. „Zadržte! To je Ross... Je to náš přítel. Očividně se zbláznil. Určitě přišel o rozum,“ napsal pod policejní příspěvek uživatel Matt Wilson. Už tento komentář je citací z oblíbeného seriálu, který televize po celém světě opakují dodnes, přestože skončil už před čtrnácti lety.

„Nechte ho být. Vyrůstal s Monikou. Kdo nejedl rychle, nejedl!“ bránil zloděje zase jistý Louise Lewis. „Je známo, že se učil karate, a věříme také, že ovládl umění unagi, tedy stav naprostého uvědomění,“ vtipkovali skotští policisté.

Fotografie neunikla ani pozornosti Schwimmera samého, který pak na Twitteru v reakci zveřejnil parodické video, v němž si odnáší plechovky s pivem stejně jako zloděj z Blackpoolu. „Policisté, přísahám, že jsem to nebyl já. Jak vidíte, byl jsem v New Yorku,“ napsal a britské policii popřál mnoho štěstí při vyšetřování.