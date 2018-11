Žena, která dva roky schovávala dceru v kufru auta, dostala pětiletý trest

Součástí rozsudku je také pětiletý soudní dozor. Holčičku Sérénu našel v roce 2013 náhodou v kufru klientky vedoucí autoservisu v Terrassonu. Da Cruzová ji skrývala před manželem a svými třemi dalšími dětmi.



Séréna, které je nyní sedm let, je podle odborníků doživotně postižená, mimo jiné trpí autismem. Žije v pěstounské rodině a nedokáže mluvit. Matce bylo odebráno právo péče.

Da Cruzová, která dnes u soudu vypadala vyčerpaná, řekla, že se chce dceři „omluvit za zlo, jehož se na ní dopustila“.

„Uvědomuji si, že jsem se hodně provinila a že svou dcerku už nikdy neuvidím,“ řekla.

K tomu, jak to, že matka schopná postarat se o tři děti u čtvrtého popírala už těhotenství a poskytla mu pouze takovou péči, aby je udržela při životě, Da Cruzová řekla: „Nedokážu to vysvětlit sama sobě, takže to nemohou vysvětlit ani vám.“

Případ malé Sérény odhalil už před více než pěti lety vedoucí autoservisu ve městě Terrasson. Ten v říjnu 2013 v kufru vozu jedné klientky našel ušpiněnou, nahou a dehydrovanou holčičku „obklopenou výkaly a hračkami“. Vyšetřovatelé poté vzali do vazby a obvinili oba rodiče, proti otci však bylo později vyšetřování zastaveno.



Vydává zvuky, ale nemluví

Muž, který má s Da Cruzovou další tři děti ve věku šesti až 12 let, tvrdí, že o Séréně vůbec nevěděl ani před, ani po jejím narození. Advokátka obžalované Chrystèle Chassagneová-Delpechová řekla, že její klientka těhotenství zcela popírala. Po porodu ovšem prý dceru krmila, vyndávala ji ze zavazadlového prostoru auta a po večerech s ní trávila čas, ačkoli „se o ni nemohla starat jako o tři zbylé“ děti.

Nyní sedmiletá Séréna žije v pěstounské rodině. „Chodí, lítá po přírodě, jezdí na kole,“ popsal agentuře AFP nejmenovaný zdroj obeznámený s případem. Podle tohoto zdroje má však Séréna také řadu problémů, například má strach z uzavřených prostor. „Když se s ní pokoušíte mluvit, neregistruje vás. Vydává zvuky, ale nemluví,“ dodal zdroj AFP.