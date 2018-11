Prověřte nám projekty, žádala policie znalce. Ti jen kroutili hlavou

U „kriminality bílých límečků“ se zpravidla vyšetřovací pokusy a rekonstrukce nedělají. Policie přesto zkusila před pár týdny udělat unikátní vyšetřovací pokus v kauze ROP Severozápad. V ní jde o manipulaci s hodnocením evropských projektů za 14 miliard korun z let 2008 až 2012.

Je v ní obviněno už 27 lidí včetně tří bývalých hejtmanů. Vše prý chodilo tak, že projekty obchodních přátel obviněných prostě díky „cinklému“ hodnocení přeskočily ostatní. Od policejního zatýkání, kterým kauza začala, uplynou 12. prosince už dva roky.

Policisté nyní zkusili soudním znalcům rozdat tehdejší ovlivněné projekty a také příručky pro hodnotitele. Chtěli po nich, aby se vžili do role hodnotitelů a určili, kolik by oněm údajně zmanipulovaným projektům dali bodů a jestli by jim přiznali dotaci.

Znalci však tuto zakázku odmítli s tím, že nezávisle ohodnotit projekty, jejichž kriminální pozadí už znají, prostě nejde. MF DNES potvrdily informaci o vyšetřovacím pokusu dva nezávislé zdroje. „Už to samé zadání znaleckého úkolu bylo velmi podivné. Spíš to byla snaha policie si opatřit relevantní důkaz, ale neprůchodnou metodou,“ uvedl advokát Daniel Volák, který obhajuje obviněného exhejtmana Jiřího Šulce z ODS.

Řešili jsme zábradlí

V poslední době policie kromě vyšetřovacího pokusu stihla ještě dva důležité výslechy. Pozvala si jednak právě Šulce, a to 2. října. Ten však odmítl vypovídat s tím, že delšího výslechu ani soudu není ze zdravotních důvodů schopen.

Kauza ROP Severozápad Většinu z 27 obviněných tvoří bývalí hodnotitelé evropských projektů, zpravidla politici. Škoda je odhadována na 14 miliard korun. Organizátory měli být podle policie podnikatelé Daniel Ježek a Alexandr Novák. Ježek podle policie třeba napsal tečky k projektům, které mají dostat peníze a hodnocení proběhlo jen naoko. Trumfem policie je bývalý ředitel úřadu ROP Severozápad Petr Kušnierz, který se rozhodl promluvit.

Vyslýchán byl rovněž známý ústecký podnikatel Patrik Oulický. V minulosti byl spojován třeba se slavným náborem do místní buňky ODS za pohoštění na heslo „velrybář“, z čehož vznikl i obecný termín „velrybaření“ = nábor černých duší (jak zájezd vypadal, jsme popsali zde).

Oulický byl obchodním partnerem obviněného Alexandra Nováka a dotační úřad ROP Severozápad sídlil v budově jeho stavební firmy EDS. Korunní svědek celé kauzy a zároveň obviněný exředitel ROP Petr Kusnierz vyprávěl policii i u soudu, že jezdil výtahem do nejvyššího patra budovy, kde sídlili Oulický a Novák, pro pokyny, jaký projekt má projít. Oulický však navzdory tomu obviněn není a je jen svědek. Policie na něj nic nemá.

I ve svém výslechu tvrdil, že s Kusnierzem řešil jen technické záležitosti týkající se budovy, kde byl ROP v nájmu. „Vzpomínám si, že jsme řešili zasklené zábradlí na terase,“ vypověděl podnikatel. Jednoznačně odmítl, že by někdy komunikoval v budově o rozdělování peněz z ROP Severozápad. „Ne a už jsem na to odpovídal,“ sdělil Oulický.

V jedné pasáži výslechu vzpomíná, že kvůli ROP Severozápad byl vypovídat už v roce 2015. „Byl mi předložen seznam údajně zájmových projektů s nějakým označením, tyto projekty jsem neznal, a když jsem byl vyzván, abych dal dobrovolně otisky prstů, tak jsem to učinil a moje otisky na seznamu nebyly,“ vypověděl podnikatel.

Z této poznámky je vidět i zajímavá policejní metoda: vyšetřovatelé za pomocí daktyloskopie zjišťují, komu prošly rukama dokumenty se zmanipulovanými projekty.

Hotel z dotační hitparády

Protokol z Oulického výslechu, do kterého mohla MF DNES nahlédnout, nicméně ukazuje, že jeden projekt zajímá policisty víc než ostatní; chomutovský Hotel 99.

„Před půlrokem mi pan Tlapák (obchodní partner) oznámil, že policie si vyžádala podklady k Hotelu 99. Do té doby jsem neměl tušení, že společnost EDS, jejímž jsem byl akcionářem, se na projektu podílela,“ uvedl Oulický.

Hotel 99 patří podnikateli Ahmadu Raadovi a Lidové noviny ho zařadily před časem do žebříčku „TOP 12 hotelů, které kdy v Česku dostaly nejvíce peněz z evropských dotací“. Hotel 99 se stavěl z dotace 49 milionů korun. MF DNES zkoušela sehnat i Raada, ale na SMS neodpověděl. Už po dostavění hotelu, když se objevila první podezření, však napsal „sebeobhajobu“ na stránkách ODS. Píše, že je dotace v pořádku a investici prověřili auditoři.

Zapínali jsme „šumáky“

Oulický také vypověděl, že v budově byly na oknech rušičky signálu a odposlechů, kterým říkal slangově „šumáky“. I proto odtamtud policie nejspíš nemá odposlechy.

MF DNES poslala v pondělí dotazy i vrchnímu státnímu zastupitelství, které případ dozoruje. Odpověď zatím nepřišla. Vyšetřování ani po dvou letech nekončí. Nově si policie najala znalce, který má zjistit, jestli peníze prostavěné na Hotelu 99 odpovídají výši dotace.