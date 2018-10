Ronald neměl s vraždou nic společného, říká matka volavky z kauzy Kuciak

Rigóovi – kterému dodnes policie neprokázala, že by měl s vraždou cokoliv společného – to přišlo divné, ale říkal si, že je to shoda náhod, že se v identikitu vidí. Jenže o dva týdny později v noci do domu jeho matky vtrhla zásahovka a Rigóa stejně jako přítele jeho matky Miroslava Marčeka zatkla. Právě kvůli vraždě novináře.

Zatímco Marček je ve vazbě a obviněn z podílu na vraždě, kdy na místo činu přivezl vraha, Rigóa policisté hned ráno propustili. Mladík však to, že jeho rodinu a jeho samotného spojují s vraždou, neunesl. Ve středu večer se oběsil.

„Ronald neměl s vraždou nic společného, není žádný zločinec. S mým partnerem (Miroslavem Marčekem), se kterým jsem byla krátce, se ani neznali. Ronald byl nešťastný poté, co byl s vraždou spojen,“ tvrdí matka Martina Rigóová.

Svého syna nalezla v podkroví domu oběšeného právě ona. Ronald se před rokem a půl přestěhoval do nejmladší slovenské obce Dedina Mládeže na soutoku Malého Dunaje a Váhu pět kilometrů severně. Ještě před dvěma dny tady bílil jednotlivé místnosti domu, kde žil a odkud dojížděl za přítelkyní do Žiliny.

„Ve věci jsme zahájili trestní stíhání pro podezření z trestného činu usmrcení. Lékař na místě předběžně vyloučil cizí zavinění a na přesné určení smrti nařídil udělat pitvu,“ komentovala nitranská krajská policejní mluvčí Božena Bruchterová. Identikit zveřejnil prokurátor Úřadu špeciálnej prokuratury v polovině září. Pak úřad přiznal, že šlo o cílenou provokaci vyšetřovatelů. Respektive že ke zveřejnění identikitu „byly taktické důvody“.

„Šlo o konkrétní osobu, která se nacházela v blízkosti podezřelých pachatelů,“ uvedla pak policie s tím, že nebude potvrzovat, zda šlo o rodinného příslušníka jednoho z obviněných. A ačkoliv slovenská policie nikdy přímo nevysvětlila, zda od počátku věděla, koho má na identikitu nakresleného, její kroky tomu nasvědčují.

Rigó nebyl první, kdo byl podle podobizny rozpoznán

Ten identikit člověka, kterého hledala policie, protože měl mít něco společného s vraždou slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, mu absolutně změnil život. Jeho příbuzní jej na zveřejněné kresbě poznali a stejně tak kolega z práce Štefan, který ihned šel a na policii udal: Miroslav Č., dvaačtyřicet let, původem z Velké Mače, kde se vražda stala. Příležitostný dělník na stavbách, člověk, který potřebuje peníze a holduje alkoholu. Čekal, že bude slavný – pomůže vypátrat vraha novináře a ještě k tomu dostane milion eur, které tehdejší premiér Robert Fico vypsal jako odměnu za informace vedoucí k zabijákovi.

Kauza Kuciak Novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou zabil vrah letos 21. února. Od prvopočátku kriminalisté pracovali s verzí, že mladou dvojici zastřelil nájemný zabiják, a to kvůli Kuciakově novinářské práci. Ten se věnoval zejména tématu propojení kontroverzních podnikatelů, mafie a slovenských politiků. Na začátku vyšetřování vraždy se spekulovalo o tom, že Kuciaka a jeho partnerku nechala zabít italská mafie, protože Kuciak před smrtí připravoval text o italských podnikatelích z východního Slovenska. To se však nepotvrdilo, policie na konci září zatkla čtveřici Slováků.

„S vraždou nemám nic společného, ani policie mě nekontaktovala, na žádném výslechu jsem nebyl,“ dušoval se novinářům Miroslav Č., muž, který se odstěhoval i s rodinou do České republiky, konkrétně do Ostravy, kde jej snadno vypátrali novináři.

Slovenská policie už tehdy příliš aktivní nebyla. Miroslava, který byl policejní kresbě skutečně nápadně podobný, nehledala, třebaže jeho jméno rezonovalo ve všech slovenských médiích.

Tento detail ukazuje, že už tehdy pro slovenské policisty nebylo prioritou vyšetřovat každý tip a prověřovat každého, kdo by mohl být kresbě podobný. „Vysvětlení je jediné – věděli, koho na kresbě mají a že po něm vlastně nechtějí ani pátrat, jen potřebují, aby se pachatelé lekli, začali mluvit, dělat chyby a vraždu třeba řešit po telefonech,“ říká zkušený český kriminalista. Slovenská policie ani nyní nechce podrobně komentovat, jak to ve skutečnosti s identikitem bylo a proč Miroslav Č. nikdy nebyl na výslechu.

Nedobrovolná volavka

Mlčí také o tom, proč se druhý muž, který byl z kresby lidmi poznán, Ronald Rigó, stal pravděpodobně nedobrovolnou policejní volavkou, a posléze si dokonce vzal život. „Okolnosti vyšetřujeme, abychom vyloučili cizí zavinění. Více k případu nyní říkat nebudeme,“ řekla stroze druhá policejní mluvčí v Nitře Renáta Čuháková.

To, že Rigó posloužil jako „volavka“, naznačil už před dvěma týdny speciální prokurátor ve svém prohlášení, jak se zveřejnění identikitu v médiích vyplatilo. Jenže tehdy ještě nebylo známo, že muž z kresby je syn partnerky jednoho z obviněných, a tedy osoba blízká údajným pachatelům. „Po zveřejnění identikitu začali podezřelí mezi sebou více komunikovat, což vyšetřovatelům ještě více potvrdilo a posílilo důkazy,“ prohlásil prokurátor.

Rigó, kterého zásahové komando zadrželo v noci na čtvrtek 27. září zhruba kolem čtvrté hodiny ranní v domě jeho matky v Kolárově (spolu s Miroslavem Marčekem), byl vůbec prvním z osmi zadržených, které policie ráno propustila; hned dopoledne po pár hodinách, zatímco hlavní podezřelé celé dny vyslýchala.



Psychologové tvrdí, že ačkoliv není jasné, proč se Ronald Rigó oběsil, je evidentní, že mladík neunesl tlak událostí posledních týdnů. „Spouštěčem zkratkovité reakce mohlo být to, že byl zveřejněn identikit, on se na něm poznal nebo že byl vůbec on či jeho nejbližší spojováni s vraždou. Samozřejmě také nevíme, zda na něj nebyl i tlak obviněných, příbuzných. Každopádně je to reakce člověka, který psychicky neustál situaci, která vznikla,“ uvádí zkušený psycholog a zakladatel Linky důvěry Rostislav Nesnídal.



Z vraždy novináře policie obvinila zatím čtyři lidi. Bývalého policistu Tomáše Szabóa, který údajně střílel, jeho bratrance Miroslava Marčeka, ten ho na místo prý přivezl, a dále podnikatele Zoltána Andruskóa, který měl oba zabijáky najmout. Poslední obviněnou je překladatelka Alena Zsuzsová z Komárna, právě ona si u Andruskóa měla vraždu objednat.

Kdo stál za obviněnou Zsuzsovou, zatím není jasné. Policie podezřívá kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera, jenž Kuciakovi před vraždou vyhrožoval kvůli jeho novinářské práci, znal se osobně se Zsuzsovou. Coby objednatele jej označil Andruskó, který s policií spolupracuje. Kočner zatím obviněn nebyl.

