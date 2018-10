Romové nechtějí jít debatovat do ČT o Zemanovi, bojí se provokací

ROMEA nechce mít s pořadem Máte slovo nic společného. Podle vedení organizace ani nepatří na veřejnoprávní obrazovky, protože jde spíš o divadlo.

„Tento pořad diskuzi bulvarizuje a ve výsledku neumožňuje – v jeho pojetí se scvrkává na snahu přítomných zdatněji přehádat, překřičet, ponížit protistranu,“ napsala v oficiálním prohlášení ROMEA. Organizace, jejímž cílem má přitom být přispět k rehabilitaci romství a romské menšiny.

Máte slovo se chce příští týden věnovat výrokům české hlavy státu. Miloš Zeman v minulých dnech prohlásil, že 90 % Romů nepracuje a navíc se ani nehlásí ke své národnosti.

„Já si vážím všech Romů, kteří pracují. Bohužel jich je jen těch deset procent. Jedenáct tisíc je těch, kdo se při sčítání lidu přihlásili k romské národnosti. Tak si položte jinou otázku: co je to za národnost, která se ani nedokáže přihlásit k vlastní národnosti a místo toho se hlásí jako Slovák, Čech, Maďar...,“ řekl Zeman během komunálních voleb (více si přečtěte zde).

Na námitku redaktora, že to je dáno historickou zkušeností a obavou z nacistické minulosti, Zeman opáčil: „Ale to už je strašně dávno. A pokud jde o komunistickou, tak na rozdíl od jiných Romové za komunismu zase tak moc netrpěli.“

Sociální sítě zaplavily stovky fotek pracujících Romů

Jako odpověď na prezidentská slova se začali Romové v práci fotit. Příspěvky se objevily hlavně na Facebooku. Ani tak ale organizace ROMEA do pořadu jít nechce. Podle jejího ředitele Zdeňka Ryšavého se bojí, že se celá diskuze strhne v hádku.

„Takhle závažné téma, které může ve společnosti vyvolat napětí, nemá smysl řešit v pořadu typu Máte slovo, kde to není o diskuzi, ale o překřikování. V pořadu jsou na stejnou úroveň stavěné názory, které jsou naprosto zcestné a vymyšlené, společně s názory odborníků. Je to ukřičený pořad o hádkách, o tom, aby se dva fankluby popraly mezi sebou. Není tady prostor pro seriózní diskuzi o takhle vážném tématu,“ vysvětlil redakci iDNES.cz Ryšavý.



Na vážkách je také komunitní pracovník a romský aktivista Robin Stria, který pozvání do pořadu přijal. „Řešíme to ještě s romskou komunitou, jsme v kontaktu i s vedením pořadu. Zatím ale ještě rozhodnutý nejsem,“ potvrdil redakci iDNES.cz Robin Stria. Nejvíce se bojí že, se celé téma zvrhne.

„Primárně se mají v pořadu řešit výroky prezidenta Miloše Zemana o tom, že devadesát procent Romů nepracuje. Vzhledem ke složení diskutujících ale máme strach, že z toho bude nenávistný tyjátr o tom, jak Romové zneužívají sociální dávky,“ dodal Stria.

Jako další by se pořadu měli účastnit také prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček nebo poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna. „Pan Ovčáček je čistý populista, který bude říkat to samé co pan prezident, bude stejně provokovat. Pan Foldyna je zase známý svými protiromskými výroky, vazbami na Rusko a lidé jako pan Foldyna jsou ti, kteří svým chováním potápí sociální demokracii. To jsou přesně lidé, kteří by neměli diskutovat - populisté a rasisté, nikoli odborníci,“ vysvětluje ředitel organizace ROMEA Ryšavý.

Ovčáček se ohání Masarykem

„První československý prezident T.G. Masaryk řekl, že demokracie je diskuse. Zmíněná organizace evidentně tuto tezi nectí. Sama si tím vystavila účet. Pokud jde o pana prezidenta, pouze otevřeně a bez falešné politické korektnosti popsal stávající situaci,“ napsal iDNES.cz Ovčáček a potvrdil, že jeho účast samozřejmě platí, protože ctí Masarykovo heslo.



Vedení pořadu Máte slovo o účast organice ROMEA stálo. Podle dramaturga České televize Stanislava Brunclíka patří k váženým organizacím a chtěli dát jejím zástupcům ve vysílání prostor k tomu, aby mohli „vhodně reprezentovat názory, které jsou relevantní a společensky důležité.“ Neúčast organizace ROMEA ovšem podle něj vyváženost pořadu neovlivní.

„Pořad Máte slovo je nastaven tak, aby v něm vždy byly zastoupeny obě strany. Právě transparentnost a vyváženost pořadu je dlouhodobě oceňována v nezávislých agenturních průzkumech,“ uvedl pro iDNES.cz Brunclík. O tom, jestli je pořad „ukřičený“, nechtěl polemizovat.

„Nemohu a nechci nikomu brát právo na názor. Stejně tak mohu jen těžko předjímat, zda se diskuse někam „zvrhne“ nebo ne. Troufám si však říct, že moderátorka pořadu Michaela Jílková je dostatečnou zárukou, aby se uvedené obavy organizací ROMEA nenaplnily,“ doplnil Brunclík.

Prezident Miloš Zeman se po volbách vyjádřil k Romům:

VIDEO: Zeman se před volební místností navážel do Romů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kromě Jiřího Ovčáčka, Jaroslava Foldyny a Robina Stria do pořadu již prý přijala pozvání také Olga Richterová, poslankyně Pirátské strany.