Obžalovaný advokát chystal v Senátu konferenci, pozval elitu české justice

Na odbornou konferenci 18. října oficiálně zvala společnost Kongres medicínského práva, s.r.o., a Senát Parlamentu České republiky. Konat se měla právě v prostorách horní komory a údajně ji zaštítila první místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, stálo v pozvánce.

Roman Žďárek

Společnost Kongres medicínského práva, s.r.o. vlastní Žďárkova advokátní firma. Účastníky akce lákala například na přednášky předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, jeho manželky, soudkyně Nejvyššího soudu Milady Šámalové, ale i dalších zástupců elity české justice.

Právě Šámal je však člověk, který může kauzu Homolky – a tedy i obžalovaného Žďárka – v dohledné době prošetřovat. Nyní je věc u soudu první instance. Pravděpodobně se však dostane až k Nejvyššímu soudu, který Šámal řídí.

Předseda přes web Náš Region vzkázal, že neměl tušení, že souhlasí s přednáškou na akci, kterou pořádá trestně stíhaný člověk. Mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček sdělil iRozhlasu , že Šámal s účastí souhlasil na základě oficiální pozvánky, na které byl „pan Roman Žďárek prezentován pouze jako řadový člen organizačního týmu.“

Tomíček připustil, že se může stát, že případ Nemocnice Na Homolce bude v budoucnu rozhodovat některý ze senátů trestního kolegia Nejvyššího soudu.

Šámal i jeho manželka nicméně nakonec vystoupení na konferenci zrušili. „Došli ke zjištění, že pan doktor Roman Žďárek, obžalovaný v kauze Nemocnice na Homolce, může být považován za hlavního pořadatele akce. Právě tyto nově zjištěné skutečnosti je vedou k tomu, že účast na akci odřekli,“ uvedl Tomíček.

Pochybný kongres

Konání akce provázely další zvláštní okolnosti. Místopředsedkyně Horská podle svých slov konferenci oficiálně neposvětila. „Přemýšlela jsem o tom, ale nedošlo k tomu. On sliboval úplně něco jiného, až pak jsme se dozvěděli o jeho divných podmínkách. V Senátu to nebude, souvisí to i s tím, že je vyšetřován kvůli nějakým kauzám,“ reagovala.

Žďárek žádal o záštitu, aby nemusel platit za pronájem hlavního sálu Senátu. Vstupné na akci přitom činilo 3 000 korun. Právník se ohradil, že s Horskou domluvený byl. „To vyplývá z doložitelné proběhlé písemné komunikace,“ napsal serveru iRozhlas.cz.

Potvrdil, že Šámalovi minulý týden zrušili svou účasti. Pozvánka na webu nicméně ještě v pondělí zvala zájemce na jejich přednášky. Chyběla naopak zmínka o Senátu a záštitě jeho místopředsedkyně. Na další otázky už Žďárek nereagoval, pozvánka nakonec ze stránek zmizela.