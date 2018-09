První Čech obletěl svět. Akrobat Kramařík přistál po 46 dnech v Praze

Češi svět obepluli, objeli autem, na kole i motorce

Lodí: Prvním Čechem, který údajně uskutečnil lodí cestu kolem světa, byl v letech 1822-1824 českoněmecký cestovatel a přírodovědec Franz Wilhelm Sieber. Pražský rodák, který z cest po Egyptě a Palestině přivezl do Prahy mimo jiné tři mumie, se na cestu kolem světa vydal v březnu 1822: z Prahy jel do Londýna, poté kolem mysu Dobré naděje do Asie, Austrálie a Jižní Ameriky. Vrátil se v roce 1824, o cestě ale nenapsal žádný cestopis.



Prvním Čechem, který prokázaně obeplul zeměkouli, byl řezník a cestovatel Jan Jílek. Litomyšlský rodák vykonal cestu v letech 1837-1841, když vyplul z Londýna a plavil se do Kapského Města, Bombaje, Singapuru a Sydney. Do Čech se vrátil přes Jižní Ameriku v roce 1841.



Prvním Čechoslovákem, který obeplul svět sám, byl v letech 1972-1975 Richard Konkolski. Na vlastnoručně vyrobené jachtě Niké I ukončil plavbu po 342 dnech v roce 1975 v Plymouthu a později v polském Štětíně. Autem: Prvním československým automobilem, který objel zeměkouli, byla sériově vyráběná Škoda Rapid. V něm objeli svět v roce 1936 Češi Břetislav Jan Procházka s Jindřichem Kubiasem za 97 dní.



Zajímavostí byla expedice Tatra kolem světa, která koncem 80. let 20. století přitahovala velkou pozornost. Výprava, která vyrazila 18. března 1987 z pražského Staroměstského náměstí, se ale vrátila do úplně jiného prostředí. Do Prahy se výprava vrátila totiž až v květnu 1990 po třech letech, jednom měsíci a 15 dnech, tedy již po pádu komunistického režimu. Na tachometru měla tatrovka téměř 140.000 kilometrů. Na kole: První Čech, který na kole objel zeměkouli na jízdním kole, byl v letech 1994-1997 Vítězslav Dostál. Cesta v sedle speciálně upraveného kola značky Velamos mu trvala tři roky a tři dny, za téměř 60.000 kilometrů navštívil Dostál 58 zemí.

Na motorce: První Čech, který objel svět na motorce, byl v letech 2013-2014, Pavel Suchý. Na 35 let staré dvoutaktní Jawě 350, vyřazené z autoškoly, Ujel 49.000 kilometrů. Vyrazil koncem června 2013 na východ, jel přes Ukrajinu a Rusko, přejel USA ze Seattlu na jih a celou Ameriku, do Evropy se vrátil z Buenos Aires.