Janoušek by se nemusel vrátit za mříže, soud zvažuje upuštění od trestu

12:28 , aktualizováno 12:47

Lobbista Roman Janoušek, odsouzený za to, že srazil ženu autem a ujel, by se nemusel vrátit znovu za mříže. Podle České televize soud sice zamítl jeho žádost o další odklad nástupu do vězení, ovšem zároveň uvedl možnost upuštění od zbytku trestu vzhledem k Janouškově zdravotnímu stavu.