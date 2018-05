Zadlužený průšvihář by chtěl znovu soudit. Do taláru se nevrátí

Čtyřicetiletý Čonka se obrátil na Nejvyšší správní soud s tím, aby bylo jeho kárné řízení znovu otevřeno. „Chtěl bych znovu soudit, bavilo mě to a byl jsem v tom dobrý,“ řekl iDNES.cz bývalý soudce.

Mgr. Roman Čonka soudcem byl jmenován 19. 5. 2010 působil na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 9, už tam se potýkal s problémy v prosinci 2012 dostal výtku v roce 2013 byl přeložen k Obvodnímu soudu pro Prahu 6, pracoval zde jako trestní soudce v únoru 2014 dostal výtku kvůli nečinnosti byl opakovaně upozorňován na nedostatky jím vedené agendy a nutnost zásadní změny jeho stylu práce

Odvolán z funkce byl 18. února 2015, na podání žádosti o obnovu řízení měl ze zákona tři roky. K soudu ji doručil předposlední den lhůty - 16. února 2018.

„Byl jsem křivě obviněn z manipulace se spisem. Chci se očistit, prokázat, že to bylo jinak a předložit důkazy, které by to prokázaly,“ tvrdí Čonka.



V únoru před třemi lety, když byl z funkce odvolán, se kárného jednání nezúčastnil. Neomluvil se, soud tedy jednal v jeho nepřítomnosti. Během závěrečné porady senátu se Čonka na soud dovolal a prosil o odročení s tím, že na něj spadla postel. S žádostí však neuspěl, rozhodnutí bylo vyhlášeno. Čonka jako soudce skončil.

„Nemohl jsem se dostavit, ač jsem chtěl. Bránily mi objektivní důvody. Stěhoval jsem se, byl jsem opakovaně vypovídat na protikorupční policii (kvůli podezření z lustrace osob pro známé), neměl jsem prostor se na jednání připravit. Navíc mě se zraněním odvezli do pardubické nemocnice. Nemohl jsem sedět, ani ležet,“ tvrdí po třech letech Čonka.

Kárný senát to však ve středu jako důvod pro obnovu řízení neuznal. „Pokud se mohl (tehdy) dopravit k lékaři, mohl se dopravit i ke komunikačnímu zařízení a zaslat řádnou omluvu,“ uvedl předseda senátu Jakub Camrda.

Žádost o obnovu řízení je mimořádným opravným prostředkem. Úspěšný může být jen ten navrhovatel, který předloží dříve neznámé nebo nedostupné důkazy, jež by mohly vést k jinému rozhodnutí ve věci.



Čonka sice svoji únorovou žádost o měsíc později doplnil a uvedl další důvody, proč mu má kárný senát vyhovět, to už ale bylo pozdě. Lhůta již uplynula.

Předseda Obvodního soudu pro Prahu 6 Martin Slováček, někdejší Čonkův nadřízený, se s celým jeho návrhem na obnovu řízení seznámil. Žádné nové skutečnosti v něm neobjevil.



„S odstupem času – jak už to u osob, které byly shledány vinnými z jakéhokoliv deliktu, bývá – se snaží bagatelizovat, přehlížet své vlastní pochybení a hledat jejich příčinu ve skutečnostech, které nemohl ovlivnit. Stylizuje se do role oběti. Některá tvrzení pak konstruuje zcela mimo realitu – zmínka o jakési neidentifikované „mocenské nátlakové skupině“ uvnitř pražské justice, jejíž obětí se za podpory sdružení K213 (rozvedení otcové bojující za svá práva, kteří soudce natočili v jednací síni - pozn. autora) měl stát,“ vyjádřil se k Čonkovu návrhu pro iDNES.cz Slováček.



U Nejvyššího správního soudu zastupoval Slováčka místopředseda obvodního soudu Karel Steiner. Navrhl, aby soudci žádost o obnovu řízení zamítli. A tak to i dopadlo. Podle předsedy kárného senátu neobsahoval návrh, který Čonka podal v únoru, žádné nové důkazy. Další podání v březnu již přišlo po uplynutí zákonné lhůty.

Čonka žádal o bezplatnou obhajobu a další odročení. I to kárný senát zamítl:

VIDEO: Kárný senát: Čonkova žádost o advokáta ex offo byla jen další obstrukcí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Chci se od té špíny očistit. Je tady ještě Ústavní soud nebo Evropský soud pro lidská práva,“ naznačil další postup nespokojený žadatel.

Do práce kolem poledne

Roman Čonka byl svérázným soudcem. Rád si přispal, do práce chodil v průměru kolem poledne. Někdy nepřišel vůbec. Nechvalně proslulý byl pozdními příchody i ve dnech, kdy měl od rána nařízené hlavní líčení nebo veřejné zasedání.



Na jaře 2014 nechali nadřízení Čonku zkontrolovat. Dopadlo to tristně. Soudce v týdnu, kdy byl pod drobnohledem, zaspal ke všem jednáním. Účastníci na něj před jednací síní čekali třeba 40 minut. Prověřovaný soudce poté označil kontrolu za nedůstojnou a zbytečnou.

Situace se vyhrotila tak, že se šéfka obvodního státního zastupitelství s Čonkou domluvila, aby vždy nejprve zatelefonoval, že už odchází z kanceláře do jednací síně. Teprve pak se tam vydal i žalobce.



Nedochvilnost ale nebyla Čonkovým největším problémem. Kárný senát v únoru 2015 zjistil, že soudce v 78 případech účelově protahoval trestní řízení. V jedné věci padal prach na spis víc než třináct měsíců, aniž by nějak konal.



Čonka se hájil tím, že agenda, kterou dostal při nástupu na soud po odcházející kolegyni, byla ve špatném stavu. Vymlouval se také, že trpěl chronickou únavou, protože onemocněl boreliózou. Tyto zdravotní potíže ale později před kárným senátem nebyl schopen prokázat, odpovídající lékařskou zprávu nedoložil.



Ani tím výčet Čonkových průšvihů nekončí. „Vydal trestní příkaz, kterým obviněného uznal vinným, a poté, co byl tento trestní příkaz vypraven, dal kanceláři pokyn k jeho vymazání z elektronicky uložených dokumentů v systému a k jeho odstranění ze spisu,“ uvádí kárný senát v rozhodnutí, kterým byl Čonka v únoru 2015 zbaven funkce.



„Špatné výsledky práce při výkonu soudnictví jsou zapříčiněny především jeho nízkou pracovní morálkou a celkovým liknavým přístupem k soudcovské práci,“ konstatoval před třemi lety předseda senátu Jakub Camrda. Čonkovu opakovanou absenci v práci, a to i neomluvenou, označil za hrubé porušení povinností soudce. Nejzávažnějším prohřeškem byla zjištěná manipulace se spisem.

Věřitelé vyčíslili dluhy na téměř šest milionů

Ještě v době, kdy Čonka pracoval jako soudce, byl kvůli dluhům přesahujícím jeden milion korun v exekuci. Během kárného řízení v roce 2015 vyšlo najevo, že z obav před exekutory přemlouval kolegyni, jestli by na ni mohl za úplatu přepsat svoje auto, aby o něj nepřišel. Žena to odmítla.

Loni v červnu došla jednomu z věřitelů trpělivost a na Čonku podal insolvenční návrh. Bývalý soudce totiž nesplácel téměř půlmilionovou půjčku. S pohledávkami se přihlásili další věřitelé. Nakonec jich bylo přes třicet. Čonkovy dluhy vyčíslili dohromady na 5 857 937 korun.

Z insolvenčního řízení vyplývá, že bývalý soudce nijak majetný není. Vlastní domek a dva pozemky v Dašicích na Pardubicku za odhadní cenu 715 tisíc korun. Jeden z věřitelů se snažil s vědomím insolvenčního správce Čonkovy nemovitosti zpeněžit, sehnala i kupce, ale zatím je to marné. Dlužník v domku žije, neplatí a nekomunikuje. Ani se znalcem, který měl už začátkem roku kvůli prodeji vypracovat posudek.



„Podle našeho názoru (dlužník) nespolupracuje úmyslně, protože mu to umožňuje bydlet v zajištěné nemovitosti zdarma a bezplatně ji užívat,“ stěžoval si letos v březnu věřitel insolvenční správkyní. Běžné provozní náklady, třeba za vodu, se prozatím zavázala platit Čonkova matka.