Rebelky střílejte do vagíny, budou pak bezcenné, radil Duterte vojákům

14:36 , aktualizováno 14:36

Filipínský prezident Rodrigo Duterte znovu pobouřil veřejnost, když během projevu před vojáky prohlásil, že by se komunistické povstalkyně měly „střílet do vagíny“. Zmrzačené ženy by pak už podle něj byly „bezcenné“. Duterte si již dříve vysloužil kritiku za své kontroverzní výroky, například když s vojáky žertoval o znásilnění.