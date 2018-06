Na summit s Kimem míří i Rodman. Nikdo ho nezval, říká Trump

„Letím do Singapuru na historický summit. Poskytnu svým přátelům Donaldu Trumpovi a maršálu Kimovi Čong-unovi jakoukoli podporu, která bude potřeba,“ napsal Rodman na Twitteru.



Bílý dům již ve čtvrtek vyloučil, že by Rodman zastával jakoukoli roli během summitu, který se uskuteční příští týden v úterý. To v pátek před odletem do Kanady na summit skupiny sedmi nejvyspělejších zemí světa (G7) potvrdil i Trump. „Ne, nebyl,“ odpověděl Trump na dotaz novinářů, zda byl Rodman do Singapuru pozván.

Rodman, známý svými výstředními postoji i vzhledem, je jedním z mála příslušníků Západu, který se v KLDR sešel s Kimem. Naposledy diktaturu navštívil loni. „Jen se snažím otevřít dveře,“ prohlásil po svém loňském návratu ze Severní Koreje.