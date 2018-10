Rodičovská by se mohla zvýšit o 40 tisíc. Pro všechny s dětmi do čtyř let

„Pokud se podíváme na statistické údaje, tak například kočárek, který potřebuje každý rodič, zdražil za poslední dekádu až o 70 procent,“ hodnotí matka Dana Pavlousková. Sama už má dceru odrostlou, takže jí se navyšování netýká.



Pokud by se však novela zákona podařila ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) prosadit, přidáno by dostali nejen novopečení rodiče, ale všichni s dětmi mladšími čtyř let.



„Tento příspěvek se poskytuje v nezměněné výši již několik let. V současné době nejvíce rodičů pobírá měsíčně šest až osm tisíc korun. A to mi přijde při dnešních cenách a rodinných nákladech velmi málo,“ zdůvodnila Maláčová. Více peněz chce prosadit už od 1. července příštího roku, a to zatím o 40 tisíc. Novela zákona je teď v připomínkovém řízení. Vláda by ji mohla schvalovat do konce roku.



V příštím roce vzhledem k dodatečnému vyplácení dávky i těm rodičům, kteří už 220 tisíc korun, respektive 330 tisíc vyčerpali, ale mají dítě mladší čtyř let, je předpokládaný nárůst výdajů ze státního rozpočtu 3,6 miliardy. Pro celý rok 2020 je pak odhadovaný nárůst výdajů o 5,9 miliardy.

Návrh rozpočtu pro příští rok s tímto výdajem původně nepočítal, vláda přidání slíbila až v roce 2021. Nicméně koaliční partneři z ANO s návrhem Maláčové souhlasí. „Peníze budou zabezpečeny,“ řekla MF DNES ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Většina je pro

Ministryně Maláčová počítá v novele zákona s navýšením rodičovského příspěvku o 40 tisíc od poloviny příštího roku. Ve druhé fázi pak s ­dalšími 40 tisíci. Kdy by k této druhé fázi mohlo dojít, zatím jasné není.

Maláčová s tím chce počkat, až bude hotová směrnice Evropské unie týkající se slaďování rodinného a pracovního života. „Vzhledem k tomu, že tam očekáváme ještě nějaké další zásadní změny, tak to uděláme ve dvou fázích,“ řekla.

Změna zákona je nyní v­ připomínkovém řízení. MF DNES oslovila zástupce jednotlivých stran, jestli by se změnou souhlasili. Většina je pro.

Místopředsedkyně poslaneckého klubu TOP 09 a sněmovního výboru pro sociální politiku Markéta Pekarová Adamová by chtěla prosadit rovnou navýšení o 80 tisíc.

„Nevidím důvod, proč jej činit ve dvou krocích. Rodičovský příspěvek nebyl zvyšován už asi deset let a jeho výše při nejčastějším čerpání je měsíčně nižší než minimální mzda,“ odkázala Adamová na to, že si nejčastěji rodiče nastaví dobu příspěvku na tři roky a měsíčně tak dostávají částku v rozmezí 6 000 až 7­600 korun.

„Změn v čerpání rodičovského příspěvku je však třeba udělat ještě víc. Dlouhodobě prosazuji velkou flexibilitu čerpání, například i jedním z prarodičů dítěte,“ dodala Adamová.

S tím souhlasí i poslanci KDU-ČSL. „Vidíme potřebu upravit podmínky jeho čerpání tak, aby rodinám nabízel co největší flexibilitu dle jejich konkrétních potřeb,“ řekl za lidovecký klub Vít Kaňkovský.

Samoživitelky

Částku 300 tisíc korun by uvítali především rodiče, kteří jsou na výchovu dítěte sami. „Zvláště pokud si naplánujete rodičovskou delší a ­chcete dítěti věnovat dostatečnou péči, nebude vám měsíční částka ze současných 220 tisíc stačit. Pokud platí, že má jít zvyšování příspěvku ve dvou vlnách, je to dobrý vzkaz všem maminkám,“ myslí si Dana Pavlousková, ředitelka spolku Klub svobodných matek.

Rodičovský příspěvek stát vyplácí na každé dítě až do věku čtyř let. V­ případě, že se matce po dobu čerpání narodí další dítě, ruší se běžící příspěvek na starší dítě a začne se od nuly vyplácet nový příspěvek na mladší dítě.

Dítě v jeslích více než 46 hodin

Nárok na příspěvek má rodič nehledě na to, jestli chodí do práce, nebo ne.„Podstatné je, že musí zajistit řádnou a celodenní péči o dítě. V ­praxi tedy může dítě svěřit třeba babičce, najmout si chůvu nebo využít předškolních zařízení,“ říká mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Jenže pokud rodič dítěte mladšího dvou let chodí do práce, do školky nebo jeslí ho může dát nanejvýš na 46 hodin měsíčně. Jinak o příspěvek přijde. I tohle by se od příštího roku mohlo změnit. „Novela zákona tuto podmínku ruší,“ uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Barbara Hanousek Eckhardová.

Od začátku tohoto roku navíc platí, že matky nebo otcové jej mohou vyčerpat klidně za půl roku. Ještě do konce roku 2017 to bylo tak, že si jej museli nastavit minimálně na 19 měsíců a na účet jim měsíčně přišlo nanejvýš 11 500 korun.

Rodiče dostávají ještě peněžitou pomoc v mateřství, tzv. mateřskou. Ta se ale na rozdíl od rodičovské vypočítává z předchozího příjmu, pokud rodič po dobu dvou předchozích let platil nemocenské pojištění. Vyplácí se po dobu 28 týdnů.