Rodiče Thymiana dostanou 30 tisíc za to, že matrika nezapsala jeho jméno

Rodiče se za způsobenou nemajetkovou újmu domáhali celkové částky 100 000 korun. Uvedla to mluvčí pražského soudu Markéta Puci.

Vnitro musí částku zaplatit do 30 dnů od právní moci rozsudku, navíc má rodičům uhradit náklady vynaložené na soudní řízení.

Chlapec měl v rodném listě v kolonce křestního jména téměř tři roky zapsáno „nezjištěno“. Matrika ve Vrchlabí totiž chtěla, aby jeho rodiče znaleckým posudkem doložili, jakou by jméno mělo mít pravopisnou podobu. Když expertizu nedodali, řízení zastavila.

Jméno se do rodného listu dostalo až poté, co se rodičů zastal Nejvyšší správní soud. Ten konstatoval, že vyžádání posudku mělo být pouze výjimečným krokem a že matriky mají při ověřování správné podoby jména vycházet například z listinných důkazů dodaných rodiči nebo z informací ze zahraničních veřejně přístupných databází.

Rodiče poté podali další žalobu, kterou se každý domáhali 50 000 korun za způsobené komplikace. Poukazovali na to, že stát svým nezákonným rozhodnutím zasáhl do jejich práva na rodinný život a do souvisejícího práva na svobodnou a zákonnou volbu křestního jména jejich potomka. Soud v obvodu sídla ministerstva vnitra, tedy v Praze 7, dospěl k závěru, že nárok je částečně důvodný, a každému z rodičů přiznal 15 000 Kč.

S tím se však nejprve neztotožnil odvolací pražský městský soud, který nárok zcela zamítl s tím, že zastavení řízení o zapsání jména bylo pouze krokem procesní povahy a jako takové nemůže být odškodněno. Až poté, co opačný názor na jaře vyjádřil Ústavní soud, nyní pražský městský soud přiznání odškodného potvrdil.

Z prvoinstančního rozsudku, vyplývá, že Thymianova matka je občankou USA a volbou jména tak chtěla navázat na svůj rodový původ a indiánské kořeny. Kvůli přístupu matriky rodiče zvažovali i to, zda nebudou muset dítěti změnit občanství z českého na americké.

Pravidla pro zápis jmen v Česku upravuje zákon o matrikách. Stanoví, že do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. „Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká,“ stojí v zákonu. Zcela vymyšlená jména zapsat nelze.