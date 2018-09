Plaga chystá změny v osnovách i maturitě. Učivo musíme provzdušnit, říká

Jste rodič školou povinného dítěte. Změnil se váš pohled na školu od té doby, co jste se stal ministrem?

Vídám děti bohužel méně, než bych chtěl, protože jsou v Brně, ale jsem-li se starší dcerou, když se učí nebo vykládá, co zažila ve škole, uvažuji o tom samozřejmě trochu jinak. Jsem rád, že má dcera štěstí na učitelku. Z odborného hlediska přemýšlím, jak takových lidí do školství dostat víc. O tom jsem předtím, než jsem se stal ministrem, nepřemýšlel.

A co na to říkají vaše dcery? Už se stalo, že by řekly „jsi ministr, tak s tím něco udělej“?

A víte, že stalo? Přišla za mnou mladší dcera, která ještě nechodí do školy, s tím, že mám změnit prázdniny. Chtěly by jet příští rok s babičkou a dědou v červnu k moři. Řekl jsem, že je to problém, protože její sestra v té době musí být ve škole, a na to mi řekla, že když jsem ten ministr, můžu zařídit, aby se prázdniny posunuly.

Po problémech s chybami v přijímacích a maturitních testech jste slíbil velkou změnu maturit. Ke změnám teď na podzim dojde, ale budou kosmetické – posuzovat správnost testů budou místo dvou tři odborníci, o deset minut delší bude doba na test z češtiny a výsledky slohové práce studenti dostanou do deseti dnů.

Změny pro podzimní termín mají technický charakter a nejsou ani všechny vyvolané tím, co se dělo na jaře. Změnou nebude jen navýšení počtu odborníků, kteří testy posuzují. Víc než samotná nekorektnost v testu – a teď mluvím o přijímacích zkouškách – mě rozzlobilo, že kdyby Cermat reagoval na podněty z terénu, mohli jsme si odpustit tu úžasnou víkendovou akci na začátku května, kdy jsme až po vyhlášení výsledků přijímaček na ministerstvu přepočítávali výsledky, zatímco rodiče i děti si nebyli jistí, jak to dopadlo. Všichni jsme sice předpokládali, že to nebude mít velký dopad, ale ta nejistota byla zbytečná.

Dalo se tomu předejít?

Ukázalo se, že Cermat byl na chybu upozorněn na Facebooku i po e-mailu, ale žádný z těchto podnětů nevyhodnotil a nereagoval na něj. Do budoucna bude rozhodně Cermat vyhodnocovat všechny podněty.

Dostanou i na jaře maturanti výsledky slohové práce do deseti dnů? Od znovuzavedení centrálního hodnocení to trvá týdny, většina studentů ho dostane až den před ústní zkouškou.

Zatím to platí jen teď pro podzimní termín. V jarním termínu jde o velký počet studentů. Lhůta deset dnů je v tomto případě nedosažitelná, ale podstatné zkrácení termínu bych rád viděl i tam.

Budou následovat zásadnější změny?

Chci otevřít diskusi v odborné i politické rovině, co s maturitou dál. Popasovat se budeme muset i s povinnou matematikou. Osobně si myslím, že by maturita měla testovat nepodkročitelné minimum. Líbí se mi model takzvaných adaptivních testů – ve kterých se zvyšuje náročnost podle předcházejících odpovědí –, který otestuje minimum, ale ukáže i vysokou úroveň znalostí.

S kým budete o podobě maturity diskutovat? S Cermatem?

Cermat má obrovskou zkušenost s realizací maturit, ale je to obslužná organizace. Budu respektovat jejich zkušenost po technické stránce, ale věcně mě zajímají ostatní strany – odborná veřejnost, kraje, ředitelé škol, politici, kteří mají zkušenost s vedením škol. Nikdy nebudou spokojeni všichni, ale budu hledat rozumné a proveditelné řešení.

Objevily se i názory, že by se státní maturita měla omezit jen na testy.

Omezit se na to, co je plošně srovnatelné, tedy na testy, se mi zdá logické. U slohových prací ale v centrálním hodnocení mnoho výhod nevidím, naopak si myslím, že je učitelova znalost konkrétního studenta spíše ku prospěchu.

Aby se to ve škole jen „neodhrkalo“

Už nejste ministrem v demisi a můžete tak plánovat na delší dobu dopředu. Máte jasno v tom, co pro vás bude teď prioritou?

Například revize rámcových vzdělávacích programů. Jak už jsem avizoval, myslím, že by se měly „provzdušnit“. Zadání ministerstva je stáhnout je, zpřehlednit a přidat podpůrný materiál, ve kterém by se učitelé mohli inspirovat při plánování výuky.

Mluvíme o změnách ve školním učivu?

Dá se to tak přeložit. Chtěl bych, aby děti měly čas na opakování a procvičování, aby to nebylo jen o tom, že se to ve škole „odhrká“. Znamená to najít balanc mezi obsahem a časem.

První verze upravených vzdělávacích programů však žádné velké provzdušnění neukazuje.

Ano, nejprve to vypadalo, že jde spíš o to, co všechno přidat, ale to není cesta. Byl bych rád, aby se vrátily uzlové body. Ne osnovy, ale abychom na konci první, třetí či páté třídy věděli, kde má žák být, co se týká znalostí.

Vláda má v programovém prohlášení zvýšení učitelských platů na sto padesát procent průměrné mzdy. Jak se vám dařilo při vyjednávání pro příští rok?

První návrh rozpočtu pro rok 2019 počítá od začátku vyjednávání s patnáctiprocentním navýšením pro učitele. Deset procent navíc k základu uvidí na výplatní pásce každý učitel, pět procent je určeno na netarifní složky platu. O deset procent se zvýší také platy nepedagogických pracovníků, což jsem si opravdu přál.

Jak bude vypadat změna ve financování soukromých a církevních škol, kterou má vláda v programovém prohlášení?

Pro nadcházející rok se žádná zásadní změna nechystá, a to ani co se týká zápisů škol do školského rejstříku, ani financování. Úprava financování nás ale nezbytně čeká. Dosud se částka, kterou stát posílal těmto školám (stát posílá prostředky na platy všem školám zapsaným ve školském rejstříku – pozn. red.), odvozovala od částky, kterou ministerstvo posílalo na žáka veřejným školám. Financování škol se ale od 1. ledna 2020 změní, což znamená, že od roku 2021 nebude podle čeho příspěvek vypočítat. (Školy už nebudou dostávat peníze podle počtu dětí, ale na platy učitelů podle toho, kolik potřebují odučit hodin – pozn. red.) Diskuse je tedy namístě.

V posledních dvou letech ministerstvo čelí kritice, že se snaží soukromé školy omezovat. Minimálně se zpřísnily podmínky pro vznik nových škol. Do konce září je lhůta pro podání žádosti o zápis do školského rejstříku. S čím mají lidé, kteří stojí o založení nové školy, počítat?

Není pravda, že ministerstvo vznik nových soukromých škol nepovoluje. Když se podíváte na výsledky řízení za minulý rok, je to asi padesát na padesát.

Budete dál rozhodovat podle kapacity škol v okolí?

Mám za to, že když stát něco platí, měl by logicky brát ohled i na kapacitu. V tuto chvíli je určující kapacita škol v okolí, případně materiální zajištění nové školy. Nehodnotí se však projekt jako takový, jeho kvalita. A k tomu by se přihlížet mělo, je to jedna z věcí, které bych rád změnil.