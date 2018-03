Volba Ondráčka je facka všem, které svým obuškem umravňoval, řekl Pelikán

Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy z debaty před zvolením pana Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS? Padala slova jako mánička, mlátička, stesk nad tím, že už není trestný čin příživnictví...

Já jsem byl tou debatou skutečně šokován, připadala mi odporná a nečekal jsem, že se takových výroků na půdě této Sněmovny někdy dočkám.

Byl podle vás Zdeněk Ondráček nejlepším z trojice kandidátů, které jste měli na výběr?

Pro mě to byl nepřijatelný kandidát a moc mě mrzí, že uspěl. A připadá mi to jako facka všem, kteří stáli na druhé straně, které pan Ondráček svým obuškem umravňoval.

Budete to ještě nějak řešit v rámci ANO?

Asi budeme ještě muset o těch věcech mluvit, protože já se s tím nedovedu ztotožnit.

Říkal jste, že ta debata byla odporná. Nepřekvapilo vás to, co někteří vaši kolegové z poslaneckého klubu ANO říkali o minulém režimu?

Překvapilo.

V jakém smyslu?

Já se nechci nikoho dotknout, ale v negativním smyslu.

Je to pro vás důvod, proč byste měl odejít z vlády?

Nevím, musím ty věci promyslet, ale říkám, jsem z toho velmi nešťastný.

Měl klub hnutí ANO volné hlasování?

My jsme měli volné hlasování, volba byla tajná a mně to ani nevychází, že by Černý Petr byl jenom na nás. Musely se objevit i hlasy z nějakých dalších stran.

To vaše roztrpčení míří na hnutí ANO, nebo na Poslaneckou sněmovnu?

Roztrpčený – to ani není to správné slovo. Já jsem hluboce zklamaný tím, co se ozývalo ve Sněmovně, celkově z té atmosféry, jako kdyby to totalitní období byla příjemná doba; já tomu nerozumím.

Jestliže premiér v demisi Andrej Babiš říká, že jediná varianta vlády, která je na stole, je spolupráce se sociálními demokraty tolerovaná komunisty, není v zákonitosti toho, že jsou voleni komunističtí kandidáti? Co je na tom překvapivého, že byl zvolen?

Ale mně nejde primárně o to, že to je komunistický kandidát. Mně jde o to, že to je člověk, který zasahoval proti lidem, kteří se pokoušeli využít práv, která dokonce tehdy formálně měli, a protestovat proti režimu. Díky kterým byl nakonec ten režim svržen a díky kterým si tady můžeme povídat a máme tady svobodnou společnost.

Právě. Ale bez hlasů vaší strany by nikdy zvolen nebyl.

Jak to víte?

Máte 78 hlasů z 200, jste nejsilnější stranou ve Sněmovně. Bez hlasů vaší strany by nebyl zvolen.

Co vám mám na to říct.

Údajně na vašem klubu padlo doporučení, že by se mělo respektovat, že pozice šéfa komise by měla připadnout komunistům. Je to pravda?

Ano, ale to doporučení se netýkalo osoby pana Ondráčka.