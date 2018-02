Deset let od vraždy Ireny Neffové. Vrah předstíral, že ho žena opustila

Plakátky, které vylepoval Robert Neff Novák

Koncem února před deseti lety vylepil Robert Neff Novák na pražském Smíchově letáčky s fotografií své manželky Ireny a zoufalým textem. „Prosím o pomoc při hledání mé ženy Ireny Neffové. Z domova odešla ráno v neděli 24. února 2008 a od té doby ji společně s 18měsíční dcerou Dominikou postrádáme. Nevrátila se, ani od ní nemáme žádné zprávy. Prosím všechny, kdo ji viděli kdekoliv a kdykoliv od toho nešťastného rána, aby mi podali zprávu,“ žádal veřejnost Novák.

Byl přitom jediný, kdo věděl, že všechny plakátky i prosby jsou zbytečné. Právě on Irenu zavraždil, její tělo odvezl do lesa a ukryl pod vrstvou zeminy. Roli zdrceného manžela však hrál přesvědčivě. Věřili mu všichni s výjimkou Irenina otce Ondřeje Neffa a jejího bratra Davida.



Robert Novák narodil se 1. 7. 1969

na základní škole měl průměrný prospěch, vrcholově hrál kopanou

po střední průmyslovce a jednom semestru stavební fakulty začal hledat „jiný způsob života“

kreslil, modeloval, cítil potřebu „výtvarně se vyjádřit“

pracoval jako topič a kameník

v roce 1991 začal studovat Akademii výtvarných umění v Praze, školu dokončil v roce 1997

studoval v Holandsku, cestoval po světě, žil v Londýně

v ČR pracoval jako reklamní textař

sám sebe vidí jako tichého, klidného, uzavřeného člověka



má nadprůměrné IQ 130



„V pondělí 25. února jsem přivezl syna Davida z letiště. Seděli jsme tady u stolu, když přišel Robert s Dominikou na ruce. Ptal se, jestli nevíme, co je s Irenou. Že v neděli dopoledne odešla cvičit a nevrátila se. To byl šok. Irena byla vzorná matka, neopustila by dítě ani na hodinu, aniž zajistila hlídání,“ řekl později v rozhovoru pro MF Dnes Irenin otec Ondřej Neff (podrobněji zde).



Policie vyhlásila po pohřešované ženě pátrání. Novák policistům nalhal, že on i manželka vstali v neděli ráno před devátou hodinou. Irena mu napsala seznam věcí, které má nakoupit, a dopoledne odešla do fitcentra. Vymyslel si také, co měla na sobě a že si vzala peněženku, doklady i mobil. Uvedl, že se jí nemůže dovolat a v posilovně mu v neděli odpoledne řekli, že tam vůbec nebyla. Marně prý obvolával i její známé.

Policisté prošli kamerové záznamy z trasy k fitcentru. Prověřili i možnost, že ženu někdo zranil, například při srážce autem, a byla hospitalizována v nemocnici v Motole či Na Homolce, které nejsou od Smíchova daleko. Vše s negativním výsledkem. Od pracovníků posilovny zjistili, že tam Irena byla cvičit naposledy v pátek 22. února po sedmé hodině ranní.

Bylo stále jasnější, že žena jen tak zmizet nemohla. A pravděpodobnější, že v tom figuruje její manžel. Irenin telefon byl naposledy funkční v místě bydliště, v sobotu 23. února ve 20:29. Pak byl deaktivován. Kriminalisté také shromáždili několik svědectví o tom, že manželství Ireny a Roberta procházelo vážnou krizí.

Hysterický záchvat kvůli rozchodu

Prosím o pomoc při hledání mé ženy, psal Neff Novák

Začátkem března vyslechla policie psycholožku, kterou Irena už několik měsíců navštěvovala. Lékařce se svěřila, že je manžel agresivní, rozbíjí věci, snaží se ji ponižovat, dělá jí zlomyslné naschvály. Několikrát do ní strčil tak, že upadla, dokonce i v těhotenství. Při jedné z posledních hádek Irena Robertovi naznačila, že ho chce opustit. Začal plakat a běhat dokola po zahradě, vypadal jako by se zbláznil. Dostal zřejmě hysterický záchvat. Uklidnil se, až když mu oznámila, že zavolá záchranku. „Irena mi také řekla, že s manželem sexuálně nežije, nebaví ji to, po těch hádkách se jí hnusí,“ doplnila lékařka.

Ani první Novákova manželka o něm nemluvila moc dobře. Vzali se v červnu 1994, o rok později se rozvedli. Její muž neuváženě utrácel společné úspory - třeba za motorku, na které pak nejezdil. Měl opakované avantýry s jinými ženami. Přibývalo hádek, ona kvůli stresu potratila. Manžel se jí přiznal k nevěře a řekl, že „to potřebuje k životu“. Po rozvodu se s ním už neviděla.

S Irenou Neffovou se Robert Novák seznámil v roce 2005. Jí bylo pětadvacet, jemu o deset let víc. Sympatická brunetka se tehdy ucházela o práci grafičky propagačního oddělení u firmy, ve které Novák dělal kreativního ředitele. Rychle se do sebe zamilovali, jejich vztah byl intenzivní a rozuměli si po všech stránkách. O ruku ji požádal v Egyptě a to velmi romanticky - prstýnek dal tehdy do lastury. „Byl to můj nejhezčí zážitek v životě,“ prohlásil později Novák. Brali se v březnu 2006, za čtyři měsíce se jim narodila dcera Dominika.



Novák udělal při sňatku neobvyklou věc - vzal si slavné příjmení své ženy. Z Roberta Nováka byl najednou Robert Neff Novák. „Na svatbu nás nepozvali, ani nevíme, kde ji měli. Prostě přišli, že jsou svoji a že se on jmenuje Robert Neff Novák. Kdyby Irena nesouhlasila, tak by se to nestalo. Asi chtěla, aby se dcera jmenovala Neffová,“ řekl k tomu před deseti lety její otec Ondřej Neff. Psycholog, který Nováka před hlavním líčením vyšetřoval, měl jiné vysvětlení: jedná se o umělce, který má uměleckou ctižádost a jméno „Neff Novák“ mu dělá dobře, profesně mu pomáhá, má z toho užitek.



Krátce po svatbě to začalo v manželství skřípat. Sporů přibývalo, dvojice se to snažila řešit takzvanou párovou terapií u psychologa. Robert tvrdil, že je jeho žena příliš temperamentní, dominantní a žárlivá. Irena se své nejlepší kamarádce zase svěřila, že má z manžela strach. Opakovala, že je výbušný, rozkopává dveře a rozbíjí věci. Trvala na tom, že se s ním chce rozejít.

Uškrcená kabelem od videa

Roli nešťastného manžela, kterého žena bůhvíproč opustila, vydržel hrát Robert Neff Novák přes dva týdny. Až v noci ze 12. na 13. března se při výslechu na policii přiznal. Irenu prý uškrtil ve zkratu, v afektu vyvolaném zlostí a vztekem, během poslední z mnoha hádek, kterou podle něj vyhrotila jeho žena. Ta už nemohla říct, jestli to nebylo jinak.



Omluvil se policii 26. března 2008 napsal Robert Neff Novák vrchnímu komisaři kpt. Janu Štočkovi omluvný dopis za to, že mařil vyšetřování případu. Uvedl v něm i toto: Chci se za to z celého srdce omluvit Vám i všem Vašim kolegům. A také poděkovat. Poděkovat za to, že jste mi tak otevřeně nabídl možnost se sám přiznat. I když jsem Vaši první nabídku nevyužil a snažil se v mém zoufalém schizofrenním a tragickém divadle pokračovat. Moje přiznání pak byla na jednu stranu obrovská úleva od tíhy vlastní viny, nicméně špatného svědomí se člověk samotným přiznáním samozřejmě nezbaví. Čeká mne dlouhý a zasloužený trest a my se již neuvidíme. Přesto jsem chtěl, abyste věděl, že si Vás vážím za to, co jste pro mě udělal.



„Nadávala mi, ponižovala mě tím, jestli se jmenuji Neff nebo Novák, věděla, jak nejlépe zaútočit na má citlivá místa. Odešel jsem do ložnice, kde jsem pracoval na laptopu. Pokračovala v urážkách, snažila se mi vzít počítač a začali jsme se strkat. Přitom mi řekla: tak mě tady třeba zabij. Chytil jsem ji pravou rukou kolem krku do kravaty a pevně jsem ji stiskl. Jak dlouho jsem ji takhle držel, nevím. Přestala se hýbat. Pak jsem uviděl na její tváři krev, zpanikařil jsem. Přetáhl jsem ji do obýváku. Ještě se hýbala, tak jsem jí uvázal kolem krku napájecí šňůru od videa, hodně jsem ji utáhl,“ vypověděl manžel.

Byla už skoro půlnoc. Přemýšlel, co udělá s jejím tělem. Vzal pytel na odpadky a navlékl jí ho přes hlavu. Nemohl se na ni dívat. Pak jí z krku sundal kabel a zapojil ho zpátky do videa. Nehybné tělo naložil do kufru auta, které bylo zaparkované na zahradě. Vzal si rýč a krumpáč a odjel směrem na Plzeň. Zastavil za Rudnou, mezi obcemi Vysoký Újezd a Kuchař.



„V lese jsem našel místo, kde nebyly stromy. Tam jsem začal kopat jámu do hloubky asi půl metru. Donesl jsem tělo. Sundal jsem jí kalhoty a snubní prstýnek. Do jámy jsem ji položil na bok, nohy měla skrčené. Zasypal jsem ji zeminou, nahoru jsem dal listí. Tu noc bylo hezky, měsíc svítil, baterku jsem neměl,“ popisoval Novák. Pytel, který měla Irena původně přes hlavu, dovezl domů, dal do něj její kalhoty, prstýnek, zakrvácené povlečení i svoje oblečení, které bylo také od krve. Pak to všechno vyhodil někam do popelnice.

V neděli si vymyslel legendu o tom, že se manželka ztratila, když odešla cvičit. Za Zbraslaví hodil do Vltavy její hodinky a mobil. Na jiném místě pak do řeky zahodil její peněženku a sportovní tašku s věcmi na posilování, do které vložil cihlu. V pondělí odpoledne zavolal na linku 158 a oznámil policii, že svou ženu pohřešuje.

Rdousil ji osm minut, trýznivá vražda to však není

Ondřej Neff

Když se ukázalo, jak to bylo doopravdy, všechny to ranilo. Ondřeje Neffa přitom Novák přesvědčoval, že jeho dceři nic neudělal. „Ta verze, že by jí mohl ublížit manžel, byla nabíledni. To musí napadnout každého. Už když Irena zmizela, měl jsem s ním pohovor. Do očí jsem mu řekl, že zvažuju možnost, že ji zabil: Jestli jste to udělal, ušetříte si strašný trápení, když půjdete na policii a všechno jim tam vysvětlíte. Bude to pro vás hladší a míň krušný. Nehnul brvou. Řekl, že to chápe, že je v podezření, že je ten poslední, kdo ji viděl. Ale že to neudělal. A že ta rada je proto nepodstatná,“ řekl Neff.



Bílá páska na rukávu Robert Neff Novák přišel k soudu s bílou páskou na rukávu.

„Bílá páska označuje vazebně stíhanou osobu. Není to povinné. Záleží na rozhodnutí příslušníků vězeňské služby, kteří obviněného eskortují. Většinou tuto pásku používají proto, aby zvýraznili, že je ten člověk nebezpečný. Naposledy jsem ji viděl u heparinového vraha Zelenky v Hradci Králové,“ vysvětlil pro iDNES.cz advokát Jaroslav Ortman. „Bílé pásky se obviněným přikládají ve zcela ojedinělých a výjimečných případech během některých soudních jednání, a to z bezpečnostních důvodů a v případech, kdy se jedná o organizovanou skupinu a je předpoklad, že v místnosti mohou být přítomni i další obvinění z civilního života, nebo se bude v jednací místnosti vyskytovat větší počet veřejnosti, médií atd.,“ uvedla mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

S bílou páskou na rukávu chodil k soudu také obžalovaný Ivan Roubal, manželé Stodolovi nebo Petr Kramný.



„Bezprostřední příčinou smrti Ireny Neffové bylo déle trvající dušení vzniklé intenzivním zmáčknutím krku. Smrt nastala za poměrně dlouhou dobu,“ uvedl v posudku a následně i před soudem patolog Miloš Sokol. Obžalovaný Novák závěry znalce slyšet nechtěl. Ještě před tím, než začal lékař mluvil, požádal, aby ho eskorta odvedla z jednací síně.



Podle patologa nebyla Irena zavražděna trýznivým nebo zvlášť surovým způsobem, za což by vrahovi hrozil přísnější trest. S takovým závěrem znalce nesouhlasil Irenin otec Ondřej Neff. Připomněl, že Novák rdousil jeho dceru asi osm minut, teprve pak zemřela.



„Usedněte do zubařského křesla, otevřete ústa a požádejte přítele zubaře, aby vám z pokusných důvodů zavrtal do nervu a dělal to bez přerušení osm minut. Jenže patrně by se dostavil šok z bolesti, a ten by vás od utrpení odřízl. Dušení je mimořádně drastický způsob umírání. Úzkost a stres z nedostatku vzduchu patří k nejsilnějším a psychická bolest je horší než fyzická. S tou moje dcera odcházela ze života,“ hněval se na svém webu Ondřej Neff.



Soud probíhal v září a říjnu 2008. Když se měl Novák vyjádřit k obžalobě, řekl jen pár vět. „Vše jsem uvedl na policii, už nemám co říci. Nejsem schopen vypovídat,“ prohlásil v jednací síni. Během hlavního líčení se několikrát omlouval. „Chci jen říct, že je mi to moc líto, já jsem to nikdy nechtěl udělat,“ řekl na závěr soudu. Pak se senát odebral k poradě a po ní vyhlásil jeho předseda Petr Braun rozsudek. Nováka poslal na 13 let do věznice s ostrahou.



Odsouzený muž po dlouhém a komplikovaném vyjednávání souhlasil s tím, že bude vymazán z rodného listu své dcery Dominiky. Rozhodnutím soudu se jejím otcem stal David Neff, bratr zavražděné Ireny. Dívku vychovává se svou přítelkyní. Podle Ondřeje Neffa si Dominika vraždu své matky pamatuje, i když jí byl tehdy jen rok a půl. Novák zřejmě Irenu zavraždil před očima jejich malé dcery. Představa, že by se po propuštění z vězení chtěl s Dominikou setkat, se rodině Neffových vůbec nelíbí. „Ani já, ani můj syn David si takové kontakty nepřejeme. Hlavně proto, že by to mé vnučce škodilo. Uvidíme, co se bude dít dál, to nedovedu předvídat,“ řekl iDNES.cz Ondřej Neff.



Robert Novák, který se vedle dcery Dominiky vzdal i vyženěného příjmení Neff, bude na svobodu propuštěn nejpozději v březnu 2021.



