V Římě vyklidila policie romskou osadu, její obyvatelé viní z útrap Salviniho

Romové žijí od roku 2005 v prefabrikovaných chatkách, které dostali od města. Tvrdí, že je to jejich domov a pokud by se odstěhovali, došlo by k rozdělení jejich rodin. V Itálii je oficiálně 148 romských osad a řada dalších ilegálních, které si Romové založili sami.

Desítky bývalých obyvatel tábora protestují za zavřenou bránou a nechtějí se přesunout jiné místo, které jim město nabízí. Za své nesnáze viní mnozí ministra vnitra Salviniho. Jako hlavního strůjce svého neštěstí ho označila například Rasema Halilovic. „Tato osada byla v pořádku a oni ji zničili, nechali nás na ulici,“ dodala matka sedmi dětí.

Starostka Říma Virginia Raggiová napsala na svůj Facebook, že si Romové udělali tábořiště z bývalého kempu Camping River. Zdůraznila, že tábořiště muselo být uzavřeno z hygienických důvodů a kvůli ochraně romských dětí. Některé části tábora jsou bez elektřiny, chybí v nich voda, romské děti nechodí do školy. „Je nepřípustné, abychom pokračovali ve financování takových míst a vytvářeli ghetta,“ napsala starostka na Facebooku.

Obyvatelé osady, kteří nemají italské občanství, se podle starostky Raggi vráilili do rodného Rumunska. Ve vyklizeném římském táboře žili podle italských médií Romové s italským, rumunským, kosovským, bosenským nebo srbským pasem.



Několik obyvatel nelegálního tábořiště si stěžovalo u Evropského soudu pro lidská práva. Ten žádal v úterý italské úřady, vyklízení osady pozastavili alespoň do pátku. Úřady však tvrdí, že akci již odkládali déle než rok a vystěhování Romů se dlouho připravovalo.



Salvini plánuje sčítání Romů

„Ráno, když jsme já, moje žena a děti spali, zaťukala policie na naše dveře. Probudili mě, aby nás dostali ven z kontejneru, který patří městu,“ řekl 44 letý Zarko Hadzovic. „Nabídli mi, že můžu jít do obytovny bez ženy a dětí. Řekl jsem, že to odmítám,“ dodává.

Někteří z obyvatel si stěžují, že italská policie používala donucovací prostředky, policisté však taková nařčení odmítají. Jedna z Romek si stěžovala, že na ní policista použil pepřový sprej a uděřil jinou ženu do obličeje.



Pouze sto z obyvatel romských osad přijalo v minulosti nabídku, aby se přestěhovali do vládních středisek. Z římského tábora se k nim ve čtvrtek přidalo jen 43 lidí.

Italské úřady takto často vyklízejí romské osady, které se nacházejí na okrajích velkých měst. Proti rozhodnutí uzavřít tábořiště prostestuje také Amnesty International. Podle této organizace po vyklizení tábora zůstalo asi 100 lidí bez domova a Itálie porušuje mezinárodní dohody, které takové násilné vytěhování zakazují.

Matteo Salvini volá po sčítání všech Romů na italském území a chce vyhostit ty, kteří nemají italské občanství. Podle odhadů žije na území itálie 100 až 180 tisíc Romů. „Bohužel si budeme muset nechat italské Romy, protože je nemůžeme vyhostit,“ řekl Salvini. Proti jeho záměru se staví ochránci romských práv i někteří politici.

„V Itálii je asi sto padesát tisíc Romů. Problém se týká pouze těch třiceti tisíc, kteří trvají na tom, že budou žít v polích, na hranicích zákonnosti, nebo zcela nezákonně. Všechno to zastavit je, zdá se, pouze otázkou zdravého rozumu,“ napsal Salvini na Twitteru.