Změny ve vydávání řidičáků lidi matou. Koncem roku budou na úřadech fronty

Za jízdu s neplatným řidičákem hrozí na místě pokuta dva tisíce korun a ve správním řízení ještě o pětistovku vyšší. Výměny mají letos skluz. Průměrně by mělo na radnice v celé zemi každý měsíc vyrazit padesát tisíc řidičů a mělo by jich zbývat jenom něco kolem sto padesáti tisíc. Zvláště když o Vánocích bude na úřadech zavřeno. Řidičák platí deset let, takže letos se vyměňují doklady z roku 2008.



„Výměna dokladu je zdarma a je možné o ni požádat už tři měsíce před vypršením platnosti,“ upozorňuje ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Od 1. července nemusejí žadatelé povinně do místa svého trvalého bydliště, ale stačí zajít na kteroukoli „obec s rozšířenou působností“. Zároveň už není nutné nosit si vlastní pasovou fotku. Úředníci každého sami vyfotografují.

Jenže došlo zároveň k jednomu velkému nedorozumění. A to se zrovna týká mimo jiné třeba Prahy, Brna a dalších velkých měst rozdělených do obvodů.

V hlavním městě Pražanům i ostatním zbývá pořád jen jedno centrální pracoviště na Vyšehradě. V Brně funguje zase jen jediná „hala řidičských průkazů“ v Kounicově ulici. Lidé si však zprávu o „rozvolnění“ u řidičáků vyložili po svém a během prázdnin obléhali obvodní radnice – Prahu 5, Prahu 8, Prahu 10 a další. Logiku by to i dávalo, protože taková Praha 4 s více než sto tisíci obyvatel je větší než drtivá většina okresních měst, a řidičáky přesto nevydává. Na úřad však vyrazili marně a úředníci je posílali pryč.

„Stejně jako já se takto spletly stovky lidí,“ říká jeden ze čtenářů, který na problém upozornil. Praha se na to rozhodla reagovat. „Úřady městských částí však nejsou obce s rozšířenou působností a řidičáky vydávat nemohou. Magistrátní pracoviště pro výměnu řidičáků budeme ale postupně rozšiřovat. Půjde o Břevnov, Bohdalec, Jarov, Prosek a další,“ vysvětluje náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Fronty v Brodě

Novinka ve vyřizování řidičáků má ještě jeden důsledek. Některé malé městské úřady najednou navštívily stovky žadatelů odjinud a radnice nestíhaly. Týká se to hlavně menších měst blízko Prahy. Největší podíl „zákazníků“ odjinud měla radnice v Českém Brodě, kam v srpnu dorazilo 253 žadatelů a z toho 108 mělo bydliště mimo brodský obvod. Na druhém místě skončily Kralupy na Mělnicku.



„Město leží blízko Prahy a jsme rekreační chalupářskou oblastí. Lidé sem jezdí, protože byli zvyklí, že tu bylo na úřadě volno,“ říká starosta Českého Brodu Jakub Nekolný. Jenže volno už u přepážek není. „Máme sice rezervační systém, ale stejně se tvoří fronty. Bylo by prima, kdybychom měli o přepážku víc. To ale vyžaduje investice a další věc je, že sehnat lidi na tu agendu není vůbec jednoduché,“ doplnil Nekolný.

Technicky zajišťuje pro ministerstvo dopravy přepážky na výměnu řidičáků státní firma CENDIS. Zástupce ředitele firmy CENDIS Jan Paroubek už před létem nabízel, že tam, kde budou fronty, zapojí okamžitě další pracovní místo. „Pokud obec zjistí, že potřebuje navýšit počet přepážek, může se na nás obrátit. Obrátily se na nás celkem tři radnice – Brno, Plzeň a Tábor,“ uvedl.

Trvá na tom, že nástup nové služby neprovázely žádné technické komplikace. „Je mi to až blbé říci, ale nestěžuje si nikdo. Mám i telefonické reakce, že jsou všichni spokojeni. Vyměňovali jsme jen jeden reklamovaný podpisový tablet,“ dodal Paroubek.

V reakci na nával v Českém Brodě Paroubek poznamenal, že na výměnách řidičáků obce docela slušně vydělávají, jelikož administrativní poplatky jim zůstanou. Třeba jen expresní výroba průkazu do pěti dnů, pokud ho někdo potřebuje, stojí 700 korun. „Je na starostech, jak peníze využijí. Ale snadno mohou investovat do dalších úředníků, kteří si na sebe určitě vydělají,“ míní Paroubek.

Každý osmý žádá mimo domov

Pro každého osmého Čecha je pohodlnější zažádat o řidičák jinde, než kde bydlí. V srpnu si nechalo vystavit nový průkaz 85 tisíc lidí a z toho 10 tisíc zamířilo jinam než do svého domova. Statistiky naopak podrobně popisují i počty lidí, kteří si ještě letos musejí řidičák vyměnit. Nejvíc jich je ve věkové skupině mezi 41 až 50 lety (62 tisíc).

Vydávání řidičáků novým způsobem funguje zatím něco přes dva měsíce, ale není to poslední změna. Petr Dolínek, který je zároveň poslancem, už navrhuje zákon, který umožní žádat o řidičák přes internet. V první fázi by se tak proces zúžil na jednu návštěvu úřadu místo dvou. Časem by pak mohl nový doklad přijít žadateli poštou a návštěvy úřadů by odpadly úplně.

Kromě řidičáků nastala letos významná změna i u vydávání občanek. Konečně existuje možnost nechat si vyrobit občanku či pas do 24 hodin, pokud je člověk opravdu v nouzi. Zároveň se rozjíždí takzvaný „portál občana“ na internetu, kde jsou dostupné některé služby na dálku. Člověk jen musí vložit občanku do čtečky a identifikovat se.