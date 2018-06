Řidičáková revoluce. Už o něj nemusíte žádat jen v místě trvalého bydliště

Novinka nejvíce pomůže lidem, kteří odešli za prací do velkého města, kde i žijí, ale trvalé bydliště mají třeba ještě někde na venkově, kam se obvykle dostanou jednou za měsíc.

„Samozřejmě bude logicky platit, že tam, kde si o řidičák požádáte, tam si ho i vyzvednete,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

Také už si žadatel nebude muset nosit vlastní papírovou fotografii jako doposud. Úředník si ji buď sám vytáhne z evidence obyvatel, anebo žadatele na místě vyfotí, pokud tam fotka chybí nebo už si na ní člověk nebude podobný.

Jediná špatná zpráva je, že řidičák zdraží z 50 korun na dvě stovky. Platí ovšem jen ti, kteří si jdou pro svůj první doklad v životě anebo si ho rozšiřují – třeba z osobního auta i na nákladní.

Přehled nejdůležitějších změn přináší MF DNES v otázkách a odpovědích:



1 Vznikne nějaký nový registr, který by mohl zkolabovat, jako kdysi registr aut?

Nevznikne. Úředníci budou používat stávající registr řidičských průkazů, který je údajně mnohem stabilnější, než kdysi býval registr aut v době potíží.

Nově státní podnik CENDIS naprogramoval pouze aplikaci pro focení lidí, protože každý úřad dostane počítač s kamerou. Program pozná, jestli je snímaný obrázek kvalitní a člověk se tam třeba příliš nenaklání.

2 Zůstanou některé agendy tam, kde byly dosud? A kde bude vše dál při starém?

Ano, například složitější záležitosti spojené se zdravotní způsobilostí řídit nebo body a přestupky musí motorista pořád řešit ve svém trvalém bydlišti.

Například řidič, který odevzdává dočasně řidičák, protože se vybodoval, musí nadále do svého města. Každý řidič má totiž na úřadě svůj papírový spis, který zůstane na úřadě v místě jeho bydliště.

3 Jak to bude s mezinárodním řidičským průkazem?

Tam zůstane reforma na půli cesty. Sice bude možné si průkaz vyřídit kdekoli, ale fotku do mezinárodního řidičáku si stále bude muset žadatel přinést sám a úřednice mu ji tam nalepí.

Mezinárodní řidičák je totiž papírová knížečka, nikoli plastová karta. Mezinárodních řidičáků vydává stát ročně řádově několik desítek tisíc a jsou potřeba do zemí mimo Evropskou unii.

4 Dá se čekat, že budou od července úřady v některých obcích přetížené? A co se s tím bude dělat?

Ano, úředníci ministerstva dopravy vytipovali, že půjde o radnice v menších obcích obklopujících velká města. Patří mezi ně Černošice u Prahy nebo Židlochovice a Slavkov u Brna.

Řidičáky se budou vydávat na 556 přepážkách v 206 obcích. Třeba Černošice si ke stávajícím dvěma přepážkám další dvě přidají. Pokud se projeví během léta, že si některý úřad lidé speciálně oblíbili, ministerstvo dopravy je připraveno tam další přepážky přidat.

5 Jak dlouho trvá výroba nového řidičáku? Může ho člověk dostat rychleji?

Úřad má na výrobu lhůtu 20 dní, ale zpravidla to stát stihne rychleji, za deset až dvanáct dní. Na tom by se změnit nic nemělo. Pak samozřejmě existuje služba zvaná „Blesk“, kdy žadatel dostane kartu za 500 korun přednostně ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

6 Kolik lidí podle odhadů využije možnosti vyřídit si řidičák jinde, než bydlí?

Ministerstvo dopravy se v tom orientuje podle techničáků, které si už lze kdekoli vyzvednout rok. Celkem toho využilo 37 procent lidí (v absolutních číslech jde o 494 tisíc z 1,3 milionu žadatelů). Zajímavé je, že tato služba tolik nezajímala Pražany, z nichž šlo jinam pouze 25 procent. Naopak nejčastěji si vybírali jiný úřad Plzeňané, a to 48 procent.

7 Budou se měnit ceny?

Když si jde člověk vyměnit řidičák před jeho propadnutím, to znamená po necelých deseti letech, neplatí nic. Nováčci, kteří šli pro svůj první řidičák v životě, platili 50 korun a teď to bude 200 korun. Dražší je samozřejmě zrychlené vystavení řidičáku.

„Zvýšení poplatku na 200 korun chtěly obce, pokrývá náklady v rámci jejich výkonu přenesené působnosti, je to jejich příjem,“ vysvětluje Jakub Stadler z ministerstva dopravy.