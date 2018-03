Téměř 300 tisíc lidí má propadlý řidičák, výměna je přitom zdarma

„Pokud řidiči nepožádají o nový doklad včas a budou řídit i po uplynutí jeho platnosti, riskují pokutu za řízení bez platného řidičského průkazu,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Za tento přestupek hrozí na místě pokuta až do výše dvou tisíc korun, ve správním řízení ještě o pět set korun vyšší.

Přitom je výměna řidičského průkazu zcela zdarma a lze o ni žádat už tři měsíce před vypršením platnosti. Nový doklad je pak připraven do dvaceti dnů. Jediné, za co se připlácí, je zrychlená výroba do pěti dnů, která vyjde na pět set korun. O nový průkaz lze zažádat i v případě, že ten starý už propadl.

Přesto v současnosti nosí v peněžence neplatný řidičský průkaz 286 tisíc řidičů, kteří si ho měli vyměnit už loni. Je nutno ale dodat, že téměř polovina z nich spadá do věkové kategorie starší 61 let, a je tak otázkou, zda-li mají jeho obnovu vůbec v plánu.

Od července bude vyřízení řidičského průkazu jednodušší

„K výměně řidičského průkazu za nový stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák,“ popisuje ministr dopravy Dan Ťok, jak do července žádat o nový řidičský průkaz.

Od 1. července se totiž pravidla změní a podání žádosti bude jednodušší. O výměnu nebo vydání průkazu bude možné zažádat na jakémkoliv úřadu s rozšířenou působností. Tedy nejen tam, kde má řidič trvalé bydliště. Už také nebude potřeba nosit s sebou papírovou fotografii.

V roce 2018 čeká výměna řidičského průkazu celkem 626 tisíc řidičů, tedy nepočítáme-li ty, kteří si ho zapomněli vyměnit loni. Zatím si od 1. ledna 2018 o obnovu dokladu zažádalo třicet tisíc lidí, zbývá tedy vyměnit ještě 596 tisíc řidičských průkazů.