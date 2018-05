Němečtí hříšnici masově jezdí do Česka pro uplacené řidičáky

Do zkušební místnosti k závěrečnému testu autoškoly vchází Němec v doprovodu tlumočníka. Předtím platí zprostředkovatelům tři tisíce eur za to, že všechno půjde hladce. Usedá k testu. Tlumočník vedle něj tajně ukazuje jeden, dva nebo tři prsty podle toho, zda je správně odpověď a, b nebo c.



Podobných případů jsou po republice stovky. Severočeská policie před pár dny oznámila, že obvinila z korupce tři zprostředkovatele a tlumočníka. Další případy nyní řeší také v Teplicích, jiné se provalily v Karlových Varech nebo na Plzeňsku. Ministerstvo dopravy tvrdí, že situaci sleduje, jenže byznys jede dál.

Český řidičák je pro Němce velmi cenný. Hlavně pro ty, kteří o svůj německý průkaz přišli kvůli závažnému přestupku – nehodě nebo řízení pod vlivem alkoholu či drog.

V Německu by museli absolvovat komplikovaný pohovor s psychologem a řadu náročných testů, aby po uplynutí zákazu řízení mohli dostat průkaz zpět.

„Není výjimkou, že musí projít testy opakovaně, a to se protahuje a prodražuje,“ říká zkušební komisař z Teplic Pavel Horák, který „řidičákovou turistiku“ Němců v Česku sleduje několik let.

Pro Němce je tudíž snazší „koupit“ si nový řidičák v Česku. „Nejhorší je, že se na silnice dostávají lidé, kteří neznají předpisy a jsou nebezpeční pro ostatní,“ dodává Horák.

Pro podvodníky je důležité zajistit spřízněnou autoškolu, tlumočníka, který poradí při testu, a ubytování. Aby cizinec mohl žádat o český řidičák, musí žít v Česku aspoň půl roku a prokázat vazby k bydlišti. I s tím si podvodníci dokážou poradit a papírově ubytovávají cizince v českých penzionech.

„Ročně jsem měla desítky ubytovaných. Vždy poslali papíry, já je přihlásila k pobytu a po půl roce mohli absolvovat autoškolu. Příliš často se tu ve skutečnosti nezdržovali, a jakmile uplynulo 185 dnů, zase se odhlásili,“ řekla provozovatelka penzionu z jihu Čech.

Tlumočník zvedal jeden, dva nebo tři prsty

O tom, jak rozšířený je byznys s českými řidičskými průkazy, svědčí i německé inzeráty českých autoškol. V jednom láká Němce autoškola v Karlových Varech na snadné kurzy a tvrdí, že „má úspěšnost kolem 95 procent“. Text doprovází snímky českých průkazů a fotky šťastných držitelů.



V nejnovějším severočeském případu policie odhalila 58 Němců, kteří za úplatek získali český průkaz. „Podvodných žadatelů ale bylo zcela jistě několikanásobně více,“ míní František Horáček z krajské hospodářské kriminálky. Zprostředkovatelé jsou obviněni z přijetí úplatku, překladatel z křivého tlumočení. Trest však hrozí i Němcům za uplácení.

V Karlových Varech zdokumentovali případy 79 lidí z Bavorska, ale předpokládají, že jich mohlo být až 200. Za tři tisíce eur nemuseli ani absolvovat výuku, jen závěrečné testy, při nichž jim pomáhaly dvě soudní tlumočnice.

Jak může taková pomoc vypadat, ukázal případ z Teplic. Zkušební komisař Horák pořídil skrytou kamerou záběry, na nichž tlumočník zvedá jeden, dva nebo tři prsty. Vypadá to, jako by klientovi radil, která odpověď na testovou otázku je správná.

MF DNES se ho podařilo kontaktovat. „Já jsem ale nikomu neradil,“ bránil se tlumočník Miroslav B. z Horního Litvínova na Mostecku. „Při překládání člověk prostě dělá nějaká gesta. Překládal jsem nabízené odpovědi na zkušební otázky, a tak jsem asi ukazoval, kterou zrovna překládám,“ tvrdí.

Klienti ho prý kontaktovali sami nebo přes autoškoly. Letos v lednu byl na policii, kam si ho kriminálka předvolala, aby „podal vysvětlení“. Policie vyšetřování dosud neuzavřela.

Na průběh testu měl dohlížet další zkušební komisař, ale nic nekalého neviděl. Ten již v Teplicích nepracuje. Zůstal jen Horák. „Podvodníci už nechodí. Vědí, že u mě by narazili,“ říká Horák.

Překlady testů nebudou

Ministerstvo dopravy o „řidičákové turistice“ ví. „Ve spolupráci s policií monitorujeme a řešíme situaci v autoškolách i ve vztahu k možné korupci zkušebních komisařů,“ řekl mluvčí resortu Zdeněk Neusar.

Úřad na konci loňského roku sliboval, že zajistí překlady testů do některých jazyků, aby cizinci neměli důvod brát si ke zkouškám tlumočníky. Názor ale změnilo. „To teď není priorita, o překladech se uvažovalo, ale bylo to odloženo. Je možné, že se k tomu v budoucnu vrátíme,“ řekl Neusar.

Ministerstvo se spoléhá jen na to, že od jara 2016 si evropské státy vyměňují informace o řidičích a jejich průkazech. „V Česku si už díky tomu neudělá řidičský průkaz žádný žadatel ze zahraničí, který má v jiné zemi zákaz řízení,“ zdůrazňuje Neusar.

Jenže podvodům s řidičáky nebrání. Zákazy totiž nejsou doživotní a Němci stejně jako dřív jezdí do Česka ke zkouškám až po uplynutí zákazu.