Do českého kamionu vniklo 14 migrantů. Britové řidiče obvinili z pašování

Začalo to jako rutinní pracovní cesta, při které měl řidič kamionu z Moravskoslezského kraje doručit náklad pro externí firmu do Anglie. Při kontrole ve francouzském Calais si však britská policie všimla, že se v jeho návěsu ukrývá čtrnáct eritrejských migrantů. Do kamionu se pravděpodobně dostali ve chvíli, kdy se řidič ocitl v koloně automobilů, které směřovaly do přístavu, a při jízdě zpomalil.

Letos v červnu, tedy po dvou letech od incidentu, přišla řidiči za údajné pašování vysoká pokuta. Němec měl zaplatit 600 liber za každého převáženého migranta, dohromady 8 400 liber (téměř 250 000 korun). Takovou částku si nemohl dovolit.

„Máme dvě děti a moje manželka si dodělává vysokou školu. Všichni jsou závislí jen na mém platu. Pokuta by pro nás byla likvidační,“ řekl iDNES.cz Němec. Pokutu ve stejné výši dostala i společnost, pro kterou pracuje.



Britská policie řidiči vytýká, že návěs nezabezpečil zámky. To však podle Němce není pravda, protože si zámek opatřil z vlastní iniciativy poté, co mu firma odmítla dát celní lanka s tím, že to není potřeba. Při celní kontrole nicméně na dveřích návěsu už žádný zámek nebyl.



Pokutu se podařilo snížit na 602 liber

V červnu se do problému vložil europoslanec Tomáš Zdechovský, kterému se tento týden prostřednictvím intervencí podařilo s britskou stranou vyjednat snížení pokuty na 602 liber (asi 18 tisíc korun).

„Je to už několikátý případ, který se nám podařilo takto zvrátit. Je však zapotřebí, aby Česká republika a Evropská unie začaly problém řešit systematicky. Řidiči si na cestě musejí povinně dát pauzu, která může vyjít právě na okolí Calais. A jakmile zastaví, do kamionu jim vlezou migranti,“ přiblížil situaci pro iDNES.cz Zdechovský, který téma neoprávněně pokutovaných řidičů v Calais otevřel na plénu Evropského parlamentu.

Paradoxem podle něj je, že zatímco řidiče čeká kontrola a popotahování, migrantům se nic nestane. „Řidičů se nám v poslední době ozvalo velké množství. Ale pokud nemají v pořádku všechny dokumenty, nebo přijdou pozdě, nedokážeme jim už pomoci,“ pokračuje Zdechovský.



Podle europoslance řidiči a dopravní společnosti při cestách do zahraničí někdy bezpečnost podceňují, protože situaci v Calais či v Belgii neznají. Řidiči se navíc často nemají kam obrátit s dotazem, jak mají při průjezdu oblastmi, jako je Calais, postupovat. „Jejich zaměstnavatel na školení řeší jen české právo a na stránkách ministerstva dopravy nejsou žádné informace o zahraničních cestách,“ vysvětlila pro iDNES.cz mluvčí europoslance Jitka Filová.

Pokuty jsou nesmyslné, říká řidič kamionu

„Pokutu sice zaplatit nechci, ale musím. Jediná možnost je odvolání, ale anglický soud by mohl pokutu opět zvýšit,“ říká Němec s tím, že pokuty jsou řidičům udělovány nesmyslně. „Nemůžeme za to, že nám někdo vleze do návěsu. Je absurdní, že jsou trestáni ti, kteří jsou ohrožováni na životě,“ dodává.



Řidičům by měla podle Zdechovského pomoci také česká vláda. „Už dříve jsem se obrátil na Bohuslava Sobotku a na ministra dopravy Dana Ťoka, který zahájil jednání se svými britskými partnery. Bohužel to nemělo žádný výsledek. Požádal jsem tedy Andreje Babiše, aby tato témata otevřel při jednáních o brexitu či na schůzích V4,“ říká europoslanec.

Jiný incident se stal letos v srpnu, kdy britská policie v návěsu českého řidiče Petra Hubacze objevila čtyři pákistánské migranty. Také jemu zakázala vstup do země. „Vzhledem k tomu, že v případě pana Němce přišla pokuta od britských úřadů až po dvou letech, čekáme, že výzva k zaplacení dorazí i v tomto případě,“ doplnila Filová. Až do Anglie se podařilo v roce 2017 dostat také třem Eritrejcům, kteří v Calais naskočili do českého kamionu.