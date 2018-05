Expert: Řidič by měl vyzvat k použití pásu, pokutu vždy platí nepřipoutaný

Ve čtvrtek dal Ústavní soud částečně za pravdu muži, který si stěžoval, že mu soudy přičetly k trestu smrt spolujezdce, který se nepřipoutal (více o případu a nálezu ÚS čtěte v tomto článku). Dopravní expert Roman Budský však tvrdí, že nejde o nijak přelomové rozhodnutí, jelikož potvrdil znění zákona o provozu na pozemních komunikací.

Podle něj je řidič povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby, podle druhého ustanovení je „přepravovaná osoba povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem“ a dbát pokynů řidiče.

Pokuta za pásy Za porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem:

- bloková pokuta na místě do 2 000 korun

- ve správním řízení 1 500–2 500 korun

- 3 body do karty řidiče Pokutu platí ten, kdo pásy nepoužil. Za nezletilé řidič.

„Nikde není stanoveno, že řidič by byl odpovědný za připoutání, nebo nepřipoutání spolujezdce,“ říká Budský. V případě nehody se zraněním se pak zkoumá, nakolik k němu přispěla právě absence bezpečnostního pásu.

„Jinak je to ve vozidlech s více než osmi místy, jako jsou mikrobusy a autobusy. Tam je dáno, že řidič a samozřejmě i provozovatel jsou povinni upozornit cestující, aby se připoutali, k čemuž používají například piktogramy,“ vysvětluje odborník. Pokud pasažér neuposlechne, může jej přepravce na základě přepravního řádu odmítnout svézt.

Přestože podle zákona šofér spolujezdce nemusí ani upozornit, aby se připoutal, Budský takovou výzvu považuje za znak zodpovědného řidiče.

„Faktem je, že zodpovědný řidič, když sedne za volant a má spolujezdce, tak je třeba neformálně vyzve, aby si zapnuli pásy. Někdy jsou například pasažéři vzadu zabraní do hovoru, a prostě na ten pás nepamatují. V té první fázi by měl řidič říct: Hele, nezapomeňte se mi tam připoutat. To si myslím, že je i slušnost a neformální povinnost šoférů,“ míní odborník.



Kontrolujete jako řidič, zda jsou vaši spolujezdci připoutaní?

Ano 2243 Ne 538

Připomíná rovněž možnost, kdy nepřipoutání se může výrazně změnit i soudní dohru nehody. „Může se stát, že řidič jede po hlavní silnici, ale není mu z vedlejší dána přednost,“ nastiňuje Budský, „dojde k nárazu, a on nebo někdo ze spolujezdců nemá pás, tak v tomhle případě se může dovodit, že hlavní příčinou zranění je absence pásu a ne to nedání přednosti“.



Nedání přednosti pak může být klasifikováno pouze jako přestupek a řidič jedoucí po hlavní silnici například nebude mít nárok vymáhat po něm odškodnění za zranění. „Není to jen ta pokuta, ale i v případě nehody se to může všechno otočit. Doporučuji: zapínat se, zapínat se, zapínat se,“ vyzývá Budský.



Nepřipoutaný spolujezdec platí pokutu

Že za své připoutání zodpovídá spolujezdec sám, naznačovala i praxe policie. „Pokutován je vždycky spolujezdec. Řidič je odpovědný samozřejmě jen za to, aby se připoutaly děti,“ řekl MF DNES šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Mezi lidmi často kolují mýty o nutnosti poutat se v autě. Například názoru, že na krátké vzdálenosti není nutné se připoutat, odporují statistiky, podle nichž se více než polovina dopravních nehod odehraje při jízdě na vzdálenost do čtyřiceti kilometrů od místa bydliště či parkování auta. Bezpečnostní pásy také nenahradí airbag. Naopak bez pásu je airbag nebezpečný, protože tělo může být nárazem odmrštěno nesprávným směrem.

Odborníci vyvracejí i fámu, že těhotné ženy se připoutat nemusí. Přesto existují výjimky, kdy pás není nutné použít. Týkají se například couvání, policistů a záchranářů ve službě. Výjimku může udělit i lékař ze zdravotních důvodů. Zákon také nepostihuje řidiče veteránů, které byly vyrobené bez pásů.

Nepřipoutaný cestující je při nehodě velkým nebezpečím pro zbytek posádky: