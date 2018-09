Řidič autobusu vrazil drzému školákovi facku, vyvolal spor o trestání dětí

Incident z 13. září začal ve chvíli, kdy dvanáctiletý chlapec přebíhal cestu a snažil se doběhnout ujíždějící spoj na druhé straně silnice. Přehlédl však autobus v opačném směru.

Řidič vozu proto musel šlápnout na brzdu a chlapce napomenul, aby dával pozor. Místo omluvy se však dočkal vulgarit. „Drž hubu a jeď,“ odpověděl mu totiž školák. Což řidič nevydržel, vyběhl z autobusu a drzému chlapci vrazil facku.

Právě v tu chvíli začíná video, které natočilo pravděpodobně jedno z přihlížejících dětí. Ty také začaly sborově křičet, zatímco zfackovaný žák ztichl. Řidič, sám otec dvou náctiletých potomků, se ho následně zeptal, kolik mu je, a bez čekání na odpověď pokračoval: „A kolik je mně?!“

Poté se odebral zpět za volant a video, které viděl více než milion lidí, končí. Řidičovo chování nyní prošetřuje pařížský dopravní podnik RATP, který také takové řešení situace odsoudil coby porušení firemních zásad a hodnot. Matka chlapce podle BBC sepsala na šoféra stížnost. Ten už se také za svou emotivní reakci omluvil.

Použití násilí vůči dítěti už odsoudil i místní starosta či francouzská ministryně dopravy, která uvedla, že „není normální fackovat dítě“. Řidičovi kolegové to však nevidí tak jednoznačně a za svého kolegu se postavili. Na internetu spustili petici na podporu řidiče a za pouhý týden nasbírali přes 300 tisíc podpisů.

Francouzi z „týmu řidič“ v komentářích píší, že by se měl chlapec „naučit respektu vůči těm, kteří se snaží dělat svou práci dobře“ a že řidiči mají už tak těžkou práci a nadávkám čelí denně. Další upozorňují na špatnou výchovu, které se dnešním dětem dostává.

„Je mi sedmdesát let a dobře znám násilí jako jediný způsob výchovy, což je o politováníhodné. Ovšem dnes jsme u druhého extrému, kdy se všechno musí nechat být a ani po nebezpečném chování nepřijde reakce. I když tady byla možná i jiná odpověď, nemůžeme po řidiči žádat, aby ovládal svůj strach a své emoce. Lepší jedna facka než dítě v nemocnici,“ napsal jeden ze signatářů.



Míní, že trest pro řidiče jen „otevře dveře všemu“. „Měli by to být spíš rodiče, kteří by se měli povolat k zodpovědnosti,“ dodal.