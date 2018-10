Tantrický masér údajně zneužíval klientky, podle policie se nic nestalo

Dvaačtyřicetiletý Vojík pořádá kurzy intimity pro jednotlivce i páry. Některé jeho studentky a klientky ho však označily za nebezpečného násilníka, který je využil k vlastnímu sexuálnímu uspokojení.

Deník Právo vyzpovídal řadu lidí a získal svědectví jedné z údajných obětí. Žena, která sexuální útok popsala, navštěvovala v té době Vojíkovy kurzy tantrických masáží a intimity zhruba rok. Incident se údajně stal před čtyřmi lety v salónu na pražských Vinohradech, která se nejdříve s Vojíkem scházela kvůli osobním problémům.

Zhruba po roce ji však údajně znásilnil. „Začal říkat, že si s některými ženami vyměňuje energii sexem. Mluvil o posvátném sexu, ty ženy nazývá posvátnými děvkami. Pak mě chytil za ruce a řekl ‚povídej‘. Pak si jen vzpomínám, že mě položil na lehátko,“ popsala Právu žena. Poté se podle svých slov probrala nahá v průběhu pohlavního styku.

Výpověď údajné oběti Právu potvrdila i Vojíkova bývalá asistentka, která v době činu v salónu pracovala. Také některé další klientky řekly, že s nimi měl Vojík sex.



Policie případ odložila

Údajná znásilnění nedávno vyšetřovala policie na Praze 3, policisté však případ odložili, podle nich se nejedná o trestný čin ani přestupek. Vojík nařčení ze znásilnění odmítá.

Ženy si stěžovaly také světově uznávané postavě tantrického umění, Američanu Josephu Kramerovi, u kterého se Vojík učil. Kramera kontaktovalo v souvislosti s Vojíkem nejméně osm žen. „Tři použily slovo znásilnění, aby popsaly to, co jim Richard udělal. Dvě to nazvaly pohlavním stykem bez souhlasu, což je definice znásilnění. Tři další ženy mluvily o sexuálních útocích ze strany Richarda Vojíka,“ řekl deníku.