Britský řezník se omylem zavřel do mrazáku, ven se probojoval tlačenkou

Sedmdesátiletý řezník Christopher McCabe měl před vánočními svátky plné ruce práce. Rutina za pultem se však pro něj během několika sekund změnila v boj o život. Jednomu ze zákazníků chtěl přinést kosti z velkého mrazicího boxu, který si postavil kousek za prodejnou. Venku toho dne zuřil silný vítr, připomíná server The Independent.

Když McCabe vstoupil do boxu, vítr za ním zabouchl dveře. „Na chvíli se mi zastavilo srdce,“ vzpomíná. V mrazáku udržoval teplotu minus 20 stupňů Celsia. Nikdo ze zákazníků ho nemohl slyšet.

Po chvíli paniky se zamyslel. Box má přece uvnitř nouzové tlačítko, které dokáže dveře otevřít. Jenže McCabe měl smůlu, tlačítko bylo zamrzlé.

Nejprve ho zkoušel kopáním uvolnit. Vrstva ledu však nechtěla povolit. McCabe tedy začal v mrazáku hledat něco, čím by tlačítko z ledového sevření uvolnil. „Mohl jsem použít třeba kus hovězího, nakonec jsem ale zvolil velkou tlačenku,“ popisuje.

Do ruky vzal 45 centimetrů dlouhý a 1,5 kilogramů vážící válec pokrmu, kterému Britové říkají black pudding a lze ho přirovnat ke krvavé tlačence. Začal jím mlátit do tlačítka. „Tlačenka mě nakonec zachránila. Mražené hamburgry jsou sice skvělé, ale kdo by toužil po zmrzlém řezníkovi?“ dodal.

Když se dostal z ledového vězení, vrátil se zpět k zákazníkovi. Večer kontaktoval technika, který na bezpečnostní tlačítko v mrazáku nanesl vrstvu silikonu, aby zabránil jeho zamrzání.

McCabe tlačítko od té doby kontroluje každý den. Jen pro jistotu, nechal se slyšet.