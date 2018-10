Vietnamci jsou pracovitější než Češi, myslí si budoucí starosta Pavel Novotný

„Musím převzít odpovědnost. Podíval jsem se na výsledky voleb a tam jsem viděl: Řeporyje chtěly změnu - tou změnou jsi ty,“ řekl o svém úspěchu ve volbách Novotný. Své vítězství přisoudil lepší kampani v otázce důležitého tématu v Řeporyjích - chystané třídírny komunálního odpadu, která zde má vyrůst. Stál v ní po boku Pirátů a Strany zelených.

Největší problém městské části ovšem vidí jinde. „Největší problém Řeporyjí není třídírna odpadu, ale doprava. Potřebuji Řeporyje zprůjezdnit, jenže do toho se sem stěhují obyvatelé do nové zástavby. Jsme dobrá adresa, já však chci developerům házet klacky pod nohy,“ popsal své úmysly.

A jako člena ODS jej mrzí současná situace na magistrátu, kdy se vyjednává bez Občanské demokratické strany. „Nelíbí se mi to, rád bych v Řeporyjích přivítal primátora ze své strany. Mrzí mě, že se Čižinský s ODS nebaví, mrzí mě to kvůli Saše (Alexandra Udženija - pozn. red.). Ale je to demokratické rozhodnutí,“ říká.

Kdyby Fiala řekl Skoč!, tak skočím

Odmítl zároveň řeči škarohlídů, které předsedovi ODS Petru Fialovi vytýkají nedostatek charisma. „Na mě má mimořádný vliv. Když na kongresech mluvil k představitelům místních obcích, že mají převzít zodpovědnost, hrozně mě hecnul. Jsem jím fascinován. Je jedním ze dvou lidí, který kdyby mi řekl Skoč!, tak skočím,“ vykládal naprosto vážně.

A je připravený i na to, co se v jeho životě změní. „Skoro všechno. Budu muset upozadit novinářskou práci, práci v Řeporyjích nechci šulit. Takže po nocích budu muset pracovat na nějakém vedlejším příjmu, protože starostovský plat v Řeporyjích nebude nejvyšší,“ uvědomuje si Novotný.



Na současné politické situaci jej pak rozčiluje především prezident Miloš Zeman. „Marek Vít, nebo Petr Kramný, i Josef Rychtář by byl lepší prezident než Miloš Zeman. Udělali by alespoň menší ostudu, nejezdili by do Ruska na přehlídky,“ tvrdí Novotný.



Migrantů je mi líto

Vyjádřil se také k tomu, že naprosto chápe migranty, kteří se vydávají za lepšími podmínkami do Evropy. „Je mi jich líto, soucítím s nimi,“ řekl. Jeho stanovisko prý nezměnila ani současná problematická situace v Německu a nedávný útok v německém Chemnitzu.

Zastal se zároveň i vietnamské komunity žijící v Česku. „Miluju Vietnamce. Jsou šikovnější, vzdělanější, pracovitější než Češi. Miluju jejich komunitu, jejich jídlo. Mrzí mě přístup Čechů, kteří jim tykají a chovají se k nim neuctivě.“

Známý buřič proslul konflikty se slavnými osobnostmi

Jeho otec Petr Novotný dlouhá léta bavil diváky v televizních estrádách, Pavel Novotný se však vydal na dráhu bulvárního novináře. Uváděl například pořad Prásk!, působil v časopise Spy a jako šéfredaktor serveru extra.cz. Proslul také konflikty s různými známými osobnostmi, například se snowboardistkou Šárkou Pančochovou nebo s modelkou Agátou Hanychovou.



Do obecního zastupitelstva se s největším počtem preferenčních hlasů v Řeporyjích dostal z prvního místa kandidátky ODS. V komunální politice působil již 8 let v opozici. V neděli oznámil, že podepsal koaliční smlouvu se Zelenými a Piráty.

Nedávno také proslul aférou, kdy označil hanlivými výrazy rodiče, kteří dali na internet video, kde spolu se svým synem zpívají píseň skupiny Ortel. Došlo i na soud (více o případu si můžete přečíst zde).