Policie číhá, kdo přijde pro miliardu za akcie, které vlastnil zubař exšéfa ČEZ

Firma s miliardou Kyperská společnost LCE Company Limited vlastnila akcie Unipetrolu za miliardu korun. * Dle dokladu, který René Foltán předložil MF DNES, LCE ovládal. A to od dubna roku 2010 do října 2017.

Firma se pak akcií Unipetrolu zbavila, peníze jí zůstaly na účtu.

Minimálně od prosince 2017 je jako jediný majitel kyperské firmy uveden Slovák Jozef Ďurica. Ten je zároveň i šéfem představenstva slovenské zbrojovky Way Industries, kterou LCE od loňského listopadu spoluvlastní. A na Slovensku se zapletla do skandálu s miliardovým nákupem transportérů pro tamní armádu.