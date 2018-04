Remek si uspořádá normální život, jeho let do vesmíru bude připomínat magnolie

Vladimír Remek je jediným Čechem, který se kdy podíval do vesmíru, ovšem výročí svého letu nijak zvlášť neoslavuje. S rodinou si sednou a zavzpomínají, s kolegy pro změnu zajde na skleničku. V březnu například při příležitosti otevření výstavy v Technickém muzeu potkal Jurije Romaněnka, se kterým se potkal na oběžné dráze.

Vysazení stromu v pražské Botanické zahradě byla tak jednou z mála akcí, které byla přítomna i veřejnost. „Je to jeden z typů magnolie, v jejímž názvu je hvězdnatá. Právě kvůli spojitosti s hvězdami jsem tento strom vybral,“ vysvětlil Remek.

Stromy už vysadil i na jiných místech - ve Hvězdném městečku v Rusku nebo na Bajkonuru v Kazachstánu. V Česku i v Karlových Varech a naposledy pak v polské Wroclavi při příležitosti letu Mirka Hermaševského.

„Žádný deník vysázených stromů jsem si nevedl, tohle ale není první a doufám ani poslední,“ sdělil Remek.



Od prvního února je Remek v penzi a o ničem zásadním do budoucna neuvažuje. Posledních třiadvacet let navíc žil s manželkou v zahraničí a život v Česku si tak potřebuje znovu uspořádat. „Že bych musel někde v osm ráno být a v pět odevzdat projekt, tak do toho určitě nepůjdu. Byl bych radši, kdybych se určitou dobu mohl vzpamatovat,“ řekl Remek.