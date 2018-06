Rektor ČVUT odvolal po odvysílání dokumentu šéfa institutu informatiky

„Již po velmi dlouhou dobu – počínaje minulým podzimem – jsem s panem profesorem diskutoval férový model spolupráce součástí ČVUT, který nyní již několik měsíců naplňujeme. Opakovaně se však stávalo to, že jsme se vraceli k bodu nula – který na mě působil tak, jako by pan profesor Mařík výhodnost celého systému neviděl a stále se vracel ke starému schématu polarity a boje fakult a ústavů,“ zdůvodnil Petráček odvolání v prohlášení rektora.

Petráček podotkl, že se během jeho funkčního období vyskytlo několik excesů, kdy Mařík jednal daleko za hranicemi běžných reakcí podřízeného.

„Několikrát jsme se dostali do konfliktu, který jsem musel řešit a chování podřízeného ředitele korigovat. Několikrát jsem byl napadán na širším fóru, přičemž adekvátní by měla byt snaha v klidu jednat s nadřízeným a objasnit podstatu problému, či neshody. Slova, kterých se mi několikráte dostalo, si raději ponechám pro sebe,“ uvedl Petráček.

Redakce iDNES.cz Maříka požádala o vyjádření, zatím tak ale neučinil.



Jak upozornily Lidovky.cz, odvolání se stalo týden po odvysílání časosběrného dokumentu Zory Cejnkové s názvem A člověk stvořil robota, který pojednává o vzniku ústavu robotiky a informatiky (CIIRC).

Zakladatel CIIRC Mařík v něm říká, jak bylo těžké miliardový ústav v Dejvicích prosadit, postavit i získat peníze na rozvoj. Petráček před odvysíláním dokumentu Maříkovi napsal e-mail, ve kterém ho požádal, aby zastavil jeho odvysílání, protože dokument podle něj není objektivní a vyvolal by ve škole napětí.

Petráček v dopise naznačil, že pokud Mařík neuposlechne, vyvodí z toho personální důsledky. „Věřím, že pochopíte, že v případě vážné situace vzniklé prezentací filmu bych musel reagovat se vší důrazností a v zájmu stabilizace celku ČVUT,“ stojí v dopise.

„Tvrzení pana profesora Maříka považuji za zcela neslučitelné s tím, co by měl říkat objektivní vedoucí pracovník. Podobná zkreslení reality jsou velmi nešťastná a škodlivá i pro samotný ústav. Pokud se směrem z vedení a od nadřízeného nešíří objektivní informace a dochází k jejímu zkreslení, může to velmi negativně modulovat náladu pracovníků,“ stojí dále v prohlášení rektora.