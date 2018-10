Sucho napáchalo škody už za 24 miliard. Zdraží brambory, pivo i kapři

Pro zemědělce to znamená rekordní škody. Ministerstvo zemědělství a agrární komora je vyčíslily na 10 až 12 miliard korun. Nejvíce utrpěli chovatelé hospodářských zvířat. Kvůli suchu mají málo krmiva pro dobytek. „Největší škody způsobilo sucho na krmných plodinách, a to v hodnotě 5 až 6 miliard,“ řekl Jan Doležal z agrární komory.

Minimálně dvanáctimiliardové ztráty pociťují rovněž lesníci. Extrémní teploty a minimální srážky způsobily oslabení dřevin a vytvořily ideální podmínky pro množení kůrovce.

„Troufám si odhadovat, že reálné škody budou ještě vyšší, protože v těchto 12 miliardách nejsou zatím započítány vodohospodářské ztráty,“ poznamenal Jan Příhoda z platformy sdružující lesníky Czech Forest Think Tank.

Hynou tuny ryb

To rybáři své ztráty teprve počítají. Jasné ale je, že výlovy ryb budou znatelně nižší. „Vody je málo, má horší kvalitu a ryby jsou náchylnější k nemocem,“ vysvětluje za Rybářské sdružení ČR Martin Urbánek.

Připomněl třeba rybník Buňkov v Břehách na Pardubicku, kde veterináři nařídili likvidaci 90 tun ryb nakažených herpes virem. Jejich výlov začal včera. V srpnu zase v největším moravském rybníku Nesyt na Břeclavsku uhynulo 100 tun ryb. Škoda přesáhla pět milionů korun.

Ministerstvo zemědělství chce vyčlenit na kompenzaci ztrát způsobených suchem téměř tři miliardy. „Jako první začneme vyplácet dotace za krmné plodiny,“ sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Pro srovnání, v roce 2015 ministerstvo vyčlenilo 1,2 miliardy korun.

Díky rezervám z minulého roku ještě krmivo pro dobytek máme, jestli ale bude sucho i na jaře příštího roku, nebudeme mít zvířata čím krmit,“ popsal svou situaci středočeský farmář Josef Stehlík, který je zároveň předsedou Asociace soukromých zemědělců. I podle farmářů letošním extrémním suchem utrpěly nejvíce krmné plodiny, třeba kukuřice a hlavně tráva na pastvinách.

„První seče trávy letos na jaře byly nižší o šedesát procent. Druhé a třetí se často nekonaly vůbec, přičemž situace byla napříč celou republikou velmi podobná,“ říká jejich mluvčí Šárka Gorgoňová.



Ministerstvo zemědělství letos plánuje vyhradit na kompenzace 850 milionů korun, které nevyplatilo za škody způsobené suchem a jarními mrazy loni, a k tomu přidá dvě miliardy. Celkem odhaduje škody až na dvanáct miliard korun, tedy zhruba o dvě miliardy více než loni.



Od prosince budou mít na dotace přednostně nárok chovatelé hospodářských zvířat. Těm sucho způsobilo škody ve výši mezi pěti až šesti miliardami korun. Místo aby dobytek spásal louky, krmili ho zásobami na zimu.

Nižší úrodu měli i pěstitelé obilnin. Vydělali o dvě až tři miliardy korun méně než obvykle. Právě úroda obilnin je dost individuální. Situace se ale liší farma od farmy. Soukromí zemědělci hlásí celkově nejvyšší pokles na Hané, v severních Čechách, v okolí Prahy a středních Čechách.

Úrodu však ovlivnily například i lokální srážky. Třeba zemědělec Stehlík ze středních Čech si na úrodu obilí na farmě nestěžuje. „Tady se srážky objevily v době, kdy to porost potřeboval,“ doplnil.

Dražší Vánoce

Podle Stehlíka může nastat i problém s napájením. „Nejenže není dostatek vody na vegetaci, která kvůli tomu neroste. Začíná být nedostatek vody pro napájení zvířat,“ poukázal.

Co kvůli neúrodě letos zdraží ● Pečivo (hlavně chléb nebo rohlíky a housky a pečivo s mákem) – až 10 procent ● Pivo – až 5 procent ● Brambory – 25 až 50 procent ● Kapři – 5 až 10 Kč za kilogram

Kvůli nedostatku vody letos umíraly tuny ryb. „Loni jsme měli v historii snad nejlepší výlov. I proto v porovnání s předchozím rokem nyní očekáváme pokles znatelný,“ konstatoval rybář Martin Urbánek z Českých Budějovic. Hůř než jihočeské rybníky na tom ale letos byly ty na jižní Moravě, Pardubicku či Chlumecku. „Kapři před Vánocemi proto mohou o 5 až 10 korun za kilo podražit,“ dodal Urbánek.

Zdražení kvůli suchu se zřejmě nevyhne ani bramborám. Jejich úroda je velmi špatná, oproti loňsku klesla o pětinu. „Brambory podraží zhruba o 25 procent, před vánočními svátky však cena brambor může vyletět vzhůru až o polovinu,“ předpokládá ekonom Lukáš Kovanda. Kvůli nižším výnosům chmele zdraží i pivo. Ne však více než o pět procent.

S nedostatkem deště se nepotýkají jen zemědělci a rybáři. Ve velkém trápí i lesníky. Jan Příhoda z platformy Czech Forest Think Thank odhaduje, že kůrovec letos způsobil škody za 12 miliard korun. Do této částky započítal náklady na asanaci kůrovcového dřeva, jeho nižší zpeněžení na trhu a uschlé sazenice. Jen státnímu podniku Lesy ČR se neujalo 2,5 milionu sazenic.

Ovoci a řepce se dařilo

Naopak ovoci teplé počasí přálo. „Ovocnáři žádné velké ztráty nemají. Byla až nadúroda,“ říká tajemník Agrární komory Jan Doležal.

Ovoce sice bylo menší, ale – mimochodem i díky teplému počasí – obsypané stromy ztráty na velikosti vyrovnaly. Sklizeň jablek podle odhadů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského měla být tento podzim o čtvrtinu vyšší než loni. Hrušek bylo dokonce dvojnásobně. Dařilo se i řepce, jejíž sklizeň bude vyšší o pětinu.