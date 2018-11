Nikdo si netroufá omezit neprůhledné prostředí v ČEZ, říká Pirát Michálek

Znovu jste ve Sněmovně narazili při snaze pokročit při prosazování novely zákona o registru smluv, podle níž by společnost ČEZ neměla výjimku, kterou nyní má z povinnosti zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun. Proč se to děje?

My se domníváme, že je to snaha starých zkorumpovaných struktur, které mají své lidi v ODS, v ANO i v dalších stranách, které neustále brání tomu, aby ČEZ zveřejňoval smlouvy a byl průhledný, pod kontrolou veřejnosti, protože tam je přisátá řada firem, které z toho těží.

Hlasování poslanců bránící výjimku ČEZ Pro přerušení jednání novely zákona o registru smluv bylo 91 ze 161 přítomných poslanců (detailní hlasování poslanců si můžete prohlédnout zde).

To se vám stalo opakovaně s tímto návrhem. Kolikrát to už bylo odloženo?

Dnes předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek souhlasil s tím, že se to dá na program a potom to bylo asi podesáté přerušeno do doby, než zase vymyslí zase nějaký nový obstrukční důvod. Tentokrát to bylo, dokud nepřijde ministr obrany, aby se vyjádřil ke zveřejňování smluv ČEZ. To s tím vůbec nesouvisí. Přednesla to paní Jana Černochová z ODS. Pan ministr Lubomír Metnar přijel, zmateně se zatvářil, nevyjádřil se žádným způsobem a zase odjel. Podařilo se jim to zase vyobstruovat, takže je to přerušeno na neurčito, takže uspěly struktury, které chtějí zachovat neprůhledný krmelec v ČEZ. Teď jsme viděli, že utratil miliardy a miliardy na Balkánu.

Podstatou vaší snahy je, aby i ČEZ musel zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun. Je to tak?

Ano, stejně jako už dnes Budvar, tak aby ČEZ a České dráhy to zveřejňovaly. Je tam přitom určitá ochrana pro konkurenčně významné věci, aby nebyly diskvalifikovány ty firmy v soutěži. Budvar prosperuje, zveřejňuje smlouvy podle zákona, ale ČEZ a České dráhy dostaly v minulém volebním období účelovou výjimku a obávám se, že to je z toho důvodu, aby byly zakryté struktury přisáté na tyto firmy. Ale my to nemůžeme dnes prokázat, protože nemáme přístup k těm smlouvám.

Budete se snažit zákon i na dalších schůzích nějak prosadit?

My se o to snažíme od ledna, teď už to bude skoro rok, co se o to snažíme, ale tady funguje koalice ODS a KSČM, které sabotují registr smluv a jakoukoli snahu o průhlednost tohoto státu.

Napadlo vás, že byste si tento bod při nějakých jednáních dali jako podmínku Pirátů pro podporu něčeho jiného?

Museli bychom vyjednávat o vládě. Ostatní strany navrhují takové drobky. Nikdo z jiných politických stran si tady netroufá omezit to, co těm politickým stranám vyhovuje a to je naprosto neprůhledné prostředí v ČEZ.