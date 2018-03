Psychiatrická péče se začne přesouvat do terénu

13:45 , aktualizováno 13:45

V rámci reformy psychiatrické péče by měly do července vzniknout první týmy, jež by se o duševně choré staraly v jejich přirozeném prostředí namísto uzavřených léčeben. Terénní pracovníci budou první rok a půl placeni z evropských fondů, později se o náklady podělí stát a zdravotní pojišťovny.