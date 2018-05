Členové ČSSD začínají hlasovat o vládě, na cestě k ní jsou tři překážky

Na cestě k vládě s důvěrou, na kterou Česká republika čeká již od října loňského roku, jsou teď tři překážky.

V první řadě ta, zda členové ČSSD vůbec kývnou na to, co Hamáček spolu s prvním místopředsedou Jiřím Zimolou s Babišem vyjednali. Za druhé je to podmínka komunistů, že z vládního programu musí zmizet navýšení armádních misí v zahraničí, jimiž Česko plní své závazky vůči spojencům v Severoatlantické alianci. Šéf KSČM Vojtěch Filip prohlásil, že když se tak nestane, komunisté pro vládu ruku nezvednou. Babiš věří, že se to „nějak“ vyřeší, ale v textu, o němž sociální demokraté hlasují, s navýšením počtu vojáků v zahraničí, což už schválil Senát, počítá.

Havel i Klaus při jmenování ministrů Ústavu ČR respektovali

Třetí problém, nejspíš nejmenší, je v tom, že prezident Miloš Zeman trvá na tom, že nejmenuje ministrem zahraničí Miroslava Pocheho, na němž Hamáček trvá. Politici ČSSD předpokládají, že Zeman nakonec Pocheho jmenuje, protože je to podle ústavy jeho povinnost. A že i bývalí prezidenti Václav Havel a Václav Klaus nakonec jmenovali ministry, k nimž měli výhrady. Právě kvůli znění Ústavy České republiky, kterou je vázán i Zeman. Ústava v článku 68 říká, že „prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů“. Ani slovo, z nějž by vyplývalo, že jmenovat nemusí.

Hlasovat o vládě se bude v 1 093 místních organizacích ČSSD a aby referendum platilo, musí se ho zúčastnit alespoň čtvrtina členů, tedy 4 421. Pokud by jich hlasovalo jen tolik, na vstup do vlády by jich v tajném hlasování muselo kývnout alespoň 2 211. Na pondělí si tajné hlasování, zda jít do vlády Andreje Babiše, naplánovala třeba místní organizace ČSSD v Praze 6. Hlasovací lístky se budou kontrolovat dvakrát, přímo v místě a pak v sídle strany v Lidovém domě.

Hamáček po pátečním jednání předsednictva, kde oznámil jména jím navržených ministrů, zamířil do některých regionů, aby osobně přesvědčoval straníky, že jít do vlády s Babišem je pro stranu správné. Nepochodil v Ústeckém kraji a na Plzeňsku, naopak ve středních Čechách v jeho domovské organizaci koalici s ANO tolerovanou komunisty podpořili.

V rozhovoru pro iDNES.cz už také Hamáček minulý týden naznačil, jak by se zachoval, kdyby straníci koalici s Babišem odmítli. Na otázku, zda si dokáže představit, že by vedl ČSSD i jako opoziční stranu, odvětil: „Dokážu za předpokladu, že o to bude mít sociální demokracie zájem.“ Jinými slovy, straníci by museli potvrdit, že mu i v případě, že Hamáčkův návrh ve straně prohraje, i nadále důvěřují.

