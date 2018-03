Babiš se Murína snadno nezbaví. Musí s ním vést řízení, upozorňuje odborář

Úmysl Babiše zbavit se šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů vyplaval na veřejnost na konci února. Murín řekl, že jej premiér dvakrát vyzval, aby se vzdal funkce. Měl mu slíbit, že jeho odchod se v tom případě obejde bez skandálu. Jenže Murín Babišovi nevyhověl. Následně do médií unikl dokument vrchního státního zastupitelství, podle něhož Murín zdržoval vyšetřování úniku informací.

Zákon č. 341/2011 Sb. V čele inspekce stojí ředitel inspekce (dále jen „ředitel“), kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády, jemuž je ředitel z výkonu své funkce odpovědný.



S odkazem na tento dokument Babiš tvrdí, že k řediteli GIBS ztratil důvěru. Podle služebního zákona se však Murína nemůže jednoduše zbavit ani premiér, jemuž se ředitel inspekce zodpovídá. I přesto na čtvrtečním jednání bezpečnostního výboru Babiš přišel s oznámením, že Murína zprostí „neprodleně výkonu služby“.

„Nicméně zproštění výkonu služby musí být něčím motivované. Zákon požaduje, aby tu bylo důvodné podezření ze spáchání kázeňského přestupku, přestupku nebo trestného činu,“ vysvětlil pro iDNES.cz člen předsednictva Nezávislého odborového svazu Policie ČR Petr Tomek. Podle odborníka na zákon o služebním poměru se kvůli zproštění výkonu služby vede řízení.

„Předseda vlády tedy musí zahájit řízení, dát tomu příslušníkovi možnost se vyjádřit a samozřejmě už v tom zahájení by mělo být řečeno, z čeho je tedy důvodně podezřelý, aby vůbec mohl takové rozhodnutí vydat. Dotyčný příslušník si samozřejmě může vzít zmocněnce, eventuálně vydané rozhodnutí napadnout, je tam i možnost soudního přezkumu. Takže shrnuto: možné to je, ale musí k tomu být objektivně dané důvody,“ uvedl Tomek.

Podle něj sice zákon nevylučuje jednat pouze na základě podezření. „Ale musí poté následovat zahájení nějakého řízení, jinak zde bude pochybnost, jestli tu vůbec důvodné podezření z nějakého skutku je. Mělo by to jít alespoň souběžně, tedy říct: já podezřívám z něčeho, a proto také zahajuji řízení, abych to objasnil,“ dodal Tomek.

Zákon č. 361/2003 Sb. Příslušník musí být zproštěn výkonu služby na dobu, po kterou je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, jestliže by jeho ponechání ve výkonu služby ohrožovalo důležitý zájem služby nebo průběh prošetřování jeho jednání.

Takový postup však Babiš nedodržel. Jak redakci iDNES.cz řekl mluvčí GIBS, s Murínem žádné kázeňské ani jiné řízení neprobíhá. „My to musíme připravit technicky,“ přiznal premiér v demisi po jednání sněmovního výboru. „Je potřeba, aby se ještě vyjasnily některé věci,“ řekl neurčitě.

V podstatě neodvolatelný

„Mojí pravomocí je i odvolat pana Murína, ale já ho neodvolávám,“ uvedl také Babiš. Takovou pravomoc zajisté má. Jenže sáhnout k odvolání může pouze ve velmi specifických případech, například při pravomocném odsouzení nebo zdravotní nezpůsobilosti. „V podstatě se dá říct, že ten člověk je neodvolatelný,“ podotkl odborář Tomek.

I proto se Babiš nejspíš přiklonil k variantě zproštění výkonu služby. „GIBS byl podroben zdrcující kritice všech státních zástupců,“ komentoval předseda vlády jednání bezpečnostního výboru. Stejný dokument od žalobců, jakým Babiš argumentuje, už loni dostal jeho předchůdce Bohuslav Sobotka. Ten měl podle Babiše konat. Sobotka naopak řekl, že k zahájení kázeňského řízení tehdy nebyl důvod a nyní se podle něj šéf ANO snaží ovládnout právní stát.

Do čela GIBS se Murín dostal v roce 2015 právě za Sobotkovy vlády, funkční období mu tak končí v roce 2020. Tehdy nahradil Ivana Bílka, jehož předtím k rezignaci vyzval vedle tehdejšího premiéra Sobotky i ministr vnitra Milan Chovanec (oba ČSSD) a šéf ANO Babiš.

Jak upozorňuje opozice, v tomto případě nejde ani tolik o osobu Murína. Na rozdíl od Sobotkova kabinetu se rychlou změnu v čele silové složky pokouší prosadit premiér v demisi a vláda bez důvěry Sněmovny. „To vůbec vládě, která nemá důvěru, nepřísluší,“ řekl ve čtvrtek předseda ODS Petr Fiala. Nad Babišem navíc stále visí trestní stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu s farmou Čapí hnízdo.